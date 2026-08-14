Instagram představil nové logo, uživatelé kritizují čitelnost

Zdroj: Dotekomanie.cz
Instagram se postupně rozvíjí, přičemž každou chvilku dostává nějaké rozšíření nebo novou funkci. Dalo by se říci, že se Meta stará nejvíce o Instagram a případně Threads. Facebook už nemá v poslední době tolik pozornosti, aspoň při běžném pohledu na představované novinky. Tentokrát jsme se ale dočkali nového loga.
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Instagzam?
Uvedení nového loga se děje jednou za čas, přičemž Instagram jej nezměnil velmi dlouhou dobu. Nebavíme se o ikoně aplikace, ale přímo o grafickém podání samotného názvu Instagram. Zástupci společnosti uvádí, že nové logo je čistší, ostřejší a modernější.
Jenže komunita zareagovala trochu jinak, než by vedení Instagramu očekávalo. Nové logo je trochu hůře čitelné a mnozí uvádí, že místo textu Instagram vidí Instagzam. Sami posuďte, jestli se nová verze povedla.
Zdroje: x.com, x.com, androidheadlines.com
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