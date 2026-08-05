Motorola plánuje odolné hodinky Ultra a telefon v edici Swarovski

Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski | Zdroj: Motorola
Společnost Motorola podle nejnovějších informací dokončuje rovnou dvě zajímavé novinky. O rozšíření nabídky se konkrétně postarají odolné hodinky Moto Watch Ultra a telefon Razr 70 v edici Swarovski. Zatímco model naváže na každoroční tradici, hodinky vyjdou vůbec poprvé v tomto zpracování. Zda dokážou konkurovat řešení od Applu a Samsungu, ukáže až čas.
Padnou do oka
Moto Watch Ultra toho sice o sobě zatím moc neprozrazují, ale kulaté pouzdro o velikosti 46 mm má být vyrobené z nerezové oceli. Dále jej doplňuje velká otočná korunka a jedno ovládací tlačítko. Zařízení splní jak požadavky certifikace IP68, tak vodotěsné bude až do hloubky 50 metrů. Za pozornost určitě stojí i přítomný GPS modul nebo podpora LTE sítí. Navíc kožený řemínek půjde vyměnit také za verzi z jiného materiálu.
Podobný scénář se týká zástupce s názvem Razr 70 Swarovski Edition, který v portfoliu nahradí předchůdce ze srpna loňského roku. Novinka v černém odstínu opět dostane prošívání s křišťálovými kamínky. Každopádně všechny vnitřní specifikace převezme od základního modelu. Prodejní balení má obsahovat ochranné pouzdro, USB-C kabel a 33W nabíječku. Další podrobnosti můžeme vyhlížet ještě během tohoto měsíce.
Zdroje: macobserver.com, gsmarena.com, macobserver.com, gizmochina.com, gsmarena.com
Komentáře