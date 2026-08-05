Motorola plánuje odolné hodinky Ultra a telefon v edici Swarovski

• 5. 8. 2026#Android #Smartphony
Motorola plánuje odolné hodinky Ultra a telefon v edici Swarovski

Motorola Razr 60 collections Crystals by Swarovski | Zdroj: Motorola

Společnost Motorola podle nejnovějších informací dokončuje rovnou dvě zajímavé novinky. O rozšíření nabídky se konkrétně postarají odolné hodinky Moto Watch Ultra a telefon Razr 70 v edici Swarovski. Zatímco model naváže na každoroční tradici, hodinky vyjdou vůbec poprvé v tomto zpracování. Zda dokážou konkurovat řešení od Applu a Samsungu, ukáže až čas.

Padnou do oka

Moto Watch Ultra toho sice o sobě zatím moc neprozrazují, ale kulaté pouzdro o velikosti 46 mm má být vyrobené z nerezové oceli. Dále jej doplňuje velká otočná korunka a jedno ovládací tlačítko. Zařízení splní jak požadavky certifikace IP68, tak vodotěsné bude až do hloubky 50 metrů. Za pozornost určitě stojí i přítomný GPS modul nebo podpora LTE sítí. Navíc kožený řemínek půjde vyměnit také za verzi z jiného materiálu.

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Moto Watch Ultra | Zdroj: Macobserver

Podobný scénář se týká zástupce s názvem Razr 70 Swarovski Edition, který v portfoliu nahradí předchůdce ze srpna loňského roku. Novinka v černém odstínu opět dostane prošívání s křišťálovými kamínky. Každopádně všechny vnitřní specifikace převezme od základního modelu. Prodejní balení má obsahovat ochranné pouzdro, USB-C kabel a 33W nabíječku. Další podrobnosti můžeme vyhlížet ještě během tohoto měsíce.

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Motorola Razr 70 Swarovski Edition | Zdroj: Macobserver

Zdroje: macobserver.com, gsmarena.com, macobserver.com, gizmochina.com, gsmarena.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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