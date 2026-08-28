Lenovo uvádí novou generaci herního tabletu Legion Y700 AI

Lenovo Legion Y700 AI | Zdroj: Lenovo
Herní značka Legion pod křídly čínské společnosti Lenovo do světa posílá nový tablet nesoucí název Y700 AI (2026). Čerstvý přírůstek by měl bez problému uspokojit herně založené uživatele s kladeným důrazem na kompaktní rozměry. Zařízení bez pochyb zaujme nejen kvalitním displejem a výkonným hardwarem, což také potvrzuje poměrně odvážná prodejní cena.
Tady se nešetřilo
Novinka dostala 8,4palcový OLED panel s 2,5K rozlišením a až 165Hz obnovovací frekvencí. Pozornost si zaslouží třeba i maximální jas 4 000 nitů a certifikace Dolby Vision. K osmijádrovému procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 5 od Qualcommu můžou být napojeny tři různé konfigurace paměti (12+256 GB, 16+512 GB, 24 GB+1 TB). Navíc nechybí ani slot pro microSD kartu (max. 2 TB).
Záda obsadil jeden 50MPx objektiv fotoaparátu a bateriový článek s kapacitou 7 470 mAh, který podporuje rychlé 68W nabíjení. Aktuální trendy v herním průmyslu se postaraly o řadu přizpůsobení, přičemž za zmínku stojí chladicí systém o velikosti 15 000 mm² a dva USB-C porty, z nichž jeden dokonce podporuje DisplayPort.
Silný a stabilní signál zajistí systém více antén po obvodu. Samozřejmostí jsou dva vibrační motory v ose X a dva reproduktory s technologií Dolby Atmos. Platforma ZUI 16 založená na operačním systému Android 16 obsahuje spoustu vylepšení – od simultánního tlumočení v reálném čase po hlasového asistenta s umělou inteligencí.
Seznam specifikací podtrhuje přední 8MPx kamerka, síťový standard Wi-Fi 7, funkce dual-SIM a možnost telefonování. Na výběr jsou tři barevná provedení (stříbrné, světle a tmavě fialové) za níže uvedené cenovky.
Verze 12 GB + 256 GB = cca 16 936 Kč
Verze 16 GB + 512 GB = cca 20 016 Kč
Verze 24 GB + 1 TB = cca 26 176 Kč
Zdroje: activity.lenovo.com.cn, gizmochina.com, fonearena.com
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