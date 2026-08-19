Apple pod tlakem EU: Zásadní změny v poplatcích pro vývojáře aplikací

• 19. 8. 2026#iOS
Apple pod tlakem EU: Zásadní změny v poplatcích pro vývojáře aplikací

Zdroj: Dotekomanie.cz

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Ve zkratce:

  • Apple v EU ruší poplatek za technologie a zavádí novou 5% provizi z digitálních transakcí mimo App Store.
  • Vývojáři nově nemusí platit za aplikace zdarma a byla zrušena povinná finanční garance pro alternativní obchody.
  • Nové podmínky pro vývojáře a distribuci aplikací v rámci Evropské unie vstoupí v platnost 1. října 2024.

Asi si budeme muset zvyknout, že Apple bude mít problém s Evropskou komisí a naopak každý rok. Legislativa EU je náročnější a neumožňuje velkým firmám dělat si cokoliv. V mnoha případech se ale dočkáme nějakého schůdného výsledku, jako i nyní. Apple oznámil změnu podmínek pro vývojáře v EU.

Jednodušší podmínky

Apple uvádí, že po úzké spolupráci s Evropskou komisí se došlo ke smysluplnému závěru v případě podmínek pro vývojáře. Výsledkem je značné zjednodušení a také zrušení některých poplatků. V první řadě došlo na zrušení Základního poplatku za technologie (Core Technology Fee) za každou instalaci nad 1 milion. Ten činil 0,5 eura.

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Zdroj: Apple

Nově se zavádí 5% provize pouze z proběhlých digitálních transakcí u aplikací distribuovaných mimo App Store. Pozitivní je, že aplikace zdarma a bez placení nebudou muset odvádět nic, což původně nebylo možné. Ruší se také počáteční akviziční poplatek a poplatky za služby obchodu.

Apple také zveřejnil sjednocenou strukturu provizí, přičemž se odvíjí od použitého distribučního kanálu a platební metody.

Distribuce / způsob platby Standardní sazba Snížená sazba
App Store + Apple platby 26 % 15 %
App Store + alternativní platby v aplikaci 20 % 10 %
App Store + odkaz na web 15 % 10 %
Alternativní obchod / webová distribuce 5 % 5 %

Vývojáři nově mohou nabídnout platební systém Applu vedle alternativních platebních metod, ale musí to nabízet minimálně po dobu 12 měsíců. Je zde ale podmínka, že aplikace v kategorii děti v App Storu nesmí odkazovat na stránky, kde lze provádět transakce. U uživatelů pod 18 let navíc musí být aktivní rodičovská kontrola. U uživatelů mladších 13 let se nesmí nabízet odkazy na webové stránky, kde jde provádět transakce.

Změny se dotýkají i alternativních obchodů. Hlavní pozitivní zprávou je, že byla zrušena garance ve výši milionu eur. Společnosti nově splní podmínky v případě, že:

  • Splňují přiměřenou hranici finanční stability podle hodnocení Dun & Bradstreet,
  • Jsou veřejně obchodovatelné nebo vlastněné veřejně obchodovatelnou společností,
  • Získaly rozvojový kapitál od zavedené investiční firmy,
  • Prošly finančním auditem licencovaného účetního,
  • Jsou státním subjektem, vzdělávací institucí nebo neziskovou organizací.

Tyto nové podmínky vejdou v platnost 1. října tohoto roku. Je docela možné, že se rozšíří počet alternativních obchodů a že se objeví více aplikací s alternativními platebními systémy.

Zdroj: Tisková zpráva

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Michal Krajči

19. 8. 2026, 16:14

Ešte aby zrušili ten nezmyselný developerský poplatok 100€ každý rok. To je taký nezmysel že až. Človek chce robiť free apku na iOS a nemôže, lebo bude platiť 100€ ročne? Kravina strašná.

Přemysl Vaculík

VIP 19. 8. 2026, 17:13

I to je důvod, proč nepodporujeme webové notifikace na iOS. Každý rok platit za něco tak malého a takovou sumu…

Michal Krajči

19. 8. 2026, 17:24

áno… ja som nedávno spravil novú aplikáciu a na google play store som ju hodil a tam poplatok 20€ lifetime. Že idem spraviť hodiť rovno aj na iOS App Store (keďže aplikáciu mám vo Flutter a mám ju rovno na všetky platformy) a tam bum… 100€. Kopec známych by moju aplikáciu chceli ale majú iPhony, tak teraz neviem… Možno ak apka zarobí niečo na PlayStore, tak pouvažujem :-/

Přemysl Vaculík

VIP 19. 8. 2026, 17:31

Pak možnost alternativního obchodu, ale…

Michal Krajči

19. 8. 2026, 17:37

Áno, ale to už sú komplikácie ak tam chce mať človek in app platby… musí dorábať custom veci a hlavne ten dosah nebude taký veľký… Možno to na rok skúsim a ak sa apka nechytí, tak zruším aspoň tú iOS verziu nech to nedotujem z vlastného vrecka.

Přemysl Vaculík

VIP 20. 8. 2026, 6:37

Pak je zde ještě možnost vytvoření PWA verze, tam není potřeba řešit byrokracii Applu. PS: (bash) flutter build web –release
Tedy pokud je to možné u vaší aplikace. (O co se jedná? Třeba by nás zaujala.)

Michal Krajči

20. 8. 2026, 8:22

Mám aj webovú verziu aj mobilnú verziu. Spravil som si k apke aj informačný web. Chcel som si skúsiť vytvoriť plnohodnotný produkt. Bohužiaľ to nie je pre český trh. Teda vyskúšať si ju môžete, ale jej hlavná výhoda je v ČR nepoužiteľná. Jedná sa o sledovanie výdavkov domácnosti a dáta čerpám z bločkov. Na SVK máme na každom bločku QR kód a ten obsahuje ID bločku pomocou ktorého si viem stiahnuť celý bloček cez API. Následne viem spraviť podrobnú kategorizázciu a automatizáciu tejto kategorizácie. Apka ponúka prehľadné grafy a nastavenia limitov atď. Som na ňu veľmi hrdý ako vyzerá a ako sa používa. V ČR by ste museli každý výdavok prikdávať ručne ako u ostatných spending report apiek a to je otrava. Ale ak chcete, tak si ju vyskúšajte (či už web alebo Android apku). Viac info nájdete na https://blokni.to

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