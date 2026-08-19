Přehled nejzajímavějších projektorů v akci na Alza.cz, slevy až 40 % KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 19. 8. 2026#Ostatní
Přehled nejzajímavějších projektorů v akci na Alza.cz, slevy až 40 %

Sledování filmů na velké úhlopříčce, hraní her i pracovní prezentace dostávají s moderními projektory zcela nový rozměr. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výrazné slevy napříč celým segmentem projekční techniky – od prémiových 4K modelů přes stylové lifestylové kousky až po vysoce kompaktní kapesní zařízení.

Prémiová domácí kina a 4K projekce

Nejnáročnější diváci ocení modely s nekompromisním rozlišením, vysokým kontrastem a věrným podáním barev. Tyto projektory dokáží plnohodnotně nahradit klasické televizory s velkou úhlopříčkou a proměnit obývací pokoj v privátní kinosál.

Stylové domácí projektory Epson Lifestudio

Řada projektorů spojující moderní interiérový design s pokročilou obrazovou technologií. Díky promyšlené konstrukci se snadno stanou přirozenou součástí moderní domácnosti a nabídnou flexibilní úhly projekce pro každodenní zábavu.

Přenosné a chytré projektory XGIMI

Značka XGIMI patří mezi lídry v oblasti chytré přenosné projekce. Integrovaný systém, automatické ostření, korekce lichoběžníkového zkreslení a kvalitní vestavěné reproduktory zaručují okamžité použití kdekoli v prostoru.

Kompaktní a cenově dostupné projektory WANBO

Projektory s výborným poměrem ceny a výkonu se hodí do menších pokojů, ložnic nebo dětských pokojů. Zaujmou minimalistickým provedením, snadnou obsluhou a spolehlivou konektivitou.

Mobilní projektory na cesty a volný čas

Pokud je hlavní prioritou kompaktnost a snadné přenášení, tyto modely nabízejí skvělou mobilitu, rychlé zprovoznění a přizpůsobení obrazu na různých površích, ať už doma, nebo na cestách.

Kancelářská a prezentační technika

V pracovním a výukovém prostředí hraje klíčovou roli vysoký světelný výkon, čitelnost detailů a spolehlivost provozu i v osvětlených místnostech. Zde jsou prověřené modely určené pro zasedací místnosti i učebny.

V nabídce se objevují také další zajímavé kousky a příslušenství pro rozšíření projekční sestavy.

Kompletní nabídku výprodejů a akčních nabídek naleznete přímo na webu Alza.cz. Vyberte si své nové zařízení a užijte si maximální technologický zážitek. Alza – Všechno nejlepší.

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