Přehled nejzajímavějších projektorů v akci na Alza.cz, slevy až 40 %

Sledování filmů na velké úhlopříčce, hraní her i pracovní prezentace dostávají s moderními projektory zcela nový rozměr. Aktuální nabídka na Alza.cz přináší výrazné slevy napříč celým segmentem projekční techniky – od prémiových 4K modelů přes stylové lifestylové kousky až po vysoce kompaktní kapesní zařízení.
Prémiová domácí kina a 4K projekce
Nejnáročnější diváci ocení modely s nekompromisním rozlišením, vysokým kontrastem a věrným podáním barev. Tyto projektory dokáží plnohodnotně nahradit klasické televizory s velkou úhlopříčkou a proměnit obývací pokoj v privátní kinosál.
- ViewSonic X100-4K (-40 %)
- Samsung The Premiere SP-LPF5D (-31 %)
- Dangbei Mars Pro 2 + stolní držák (-25 %)
- Hisense C3 (-25 %)
- XGIMI HORIZON 20 Max Match Night Collection (-12 %)
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Stylové domácí projektory Epson Lifestudio
Řada projektorů spojující moderní interiérový design s pokročilou obrazovou technologií. Díky promyšlené konstrukci se snadno stanou přirozenou součástí moderní domácnosti a nabídnou flexibilní úhly projekce pro každodenní zábavu.
- Epson Lifestudio Flex EF-71W (-25 %)
- Epson Lifestudio Pop EF-61W (-21 %)
- Epson Lifestudio Flex EF-72 Oak (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Přenosné a chytré projektory XGIMI
Značka XGIMI patří mezi lídry v oblasti chytré přenosné projekce. Integrovaný systém, automatické ostření, korekce lichoběžníkového zkreslení a kvalitní vestavěné reproduktory zaručují okamžité použití kdekoli v prostoru.
- XGIMI MoGo 4 Match Night Collection (-30 %)
- XGIMI MoGo 4 Laser 4v1 (-30 %)
- XGIMI Elfin Flip Plus (-25 %)
- XGIMI MoGo 2 Pro GTV Bundle (-20 %)
- XGIMI Vibe One Pro Blue Spark (-15 %)
- XGIMI Vibe One Pro (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Kompaktní a cenově dostupné projektory WANBO
Projektory s výborným poměrem ceny a výkonu se hodí do menších pokojů, ložnic nebo dětských pokojů. Zaujmou minimalistickým provedením, snadnou obsluhou a spolehlivou konektivitou.
- WANBO ToGo Pro (-20 %)
- WANBO Vali 1 Pro (-20 %)
- WANBO Cube 2 Pro White (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Mobilní projektory na cesty a volný čas
Pokud je hlavní prioritou kompaktnost a snadné přenášení, tyto modely nabízejí skvělou mobilitu, rychlé zprovoznění a přizpůsobení obrazu na různých površích, ať už doma, nebo na cestách.
- ViewSonic M1X (-40 %)
- BenQ GV32 (-10 %)
- soundcore Nebula X1 Pro (-10 %)
- soundcore Nebula P1 (-10 %)
- TCL A1s (-10 %)
- TCL PlayCube (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Kancelářská a prezentační technika
V pracovním a výukovém prostředí hraje klíčovou roli vysoký světelný výkon, čitelnost detailů a spolehlivost provozu i v osvětlených místnostech. Zde jsou prověřené modely určené pro zasedací místnosti i učebny.
- Epson EB-W56S (-32 %)
- Acer S1287n (-17 %)
- Acer S1387n (-5 %)
- Další slevy najdete zde
V nabídce se objevují také další zajímavé kousky a příslušenství pro rozšíření projekční sestavy.
- STX SP02 Plus (-25 %)
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