Instagram přidává jednu editační možnost k příspěvkům

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno Meta šlápla vedle a po uvedení novinky Muse Image ji musela záhy stáhnout, hlavně po kritice veřejnosti i odborníků. Nyní zde máme takovou ratolest míru v podobě funkce u Instagramu.
Meta Muse Image byl po masivní kritice v souvislosti s Instagramem během několika dní stažen
Změna hudby
Někdy to vypadá, že se Instagram zaměřuje jen na videa a dočasné příběhy, ale sem tam se objeví vylepšení týkající se běžných příspěvků v podobě fotek, případně série fotek. Sice ředitel Instagramu lákal, že se dočkáme zásadní novinky, která byla žádána dlouhou dobu, ale nakonec se z toho vyklubala jen editace.
Konkrétně se v aplikaci nabízí možnost změny hudby u příspěvků za novou. Jak můžete vidět, v menu je položka editace, kde se pak nabízí sekce pro hudbu. Zde si můžete vybrat jinou skladbu, kterou obohatíte prohlížení fotek. Nic víc se nenabízí.
Instagram by se ale mohl zaměřit i na editaci profilu. Ostatně si zkuste archivovat nebo smazat několik příspěvků. Hromadně to nejde a pokud jeden smažete, tak se prostředí restartuje a musíte si zase doskrolovat do patřičného místa pro další smazání nebo archivování. Ale není to jediná komplikace aplikace.
Zdroj: fonearena.com
Komentáře