Instagram přidává jednu editační možnost k příspěvkům

• 23. 7. 2026#Aplikace
Instagram přidává jednu editační možnost k příspěvkům

Zdroj: Dotekomanie.cz

Nedávno Meta šlápla vedle a po uvedení novinky Muse Image ji musela záhy stáhnout, hlavně po kritice veřejnosti i odborníků. Nyní zde máme takovou ratolest míru v podobě funkce u Instagramu.

Meta Muse Image byl po masivní kritice v souvislosti s Instagramem během několika dní stažen

Změna hudby

Někdy to vypadá, že se Instagram zaměřuje jen na videa a dočasné příběhy, ale sem tam se objeví vylepšení týkající se běžných příspěvků v podobě fotek, případně série fotek. Sice ředitel Instagramu lákal, že se dočkáme zásadní novinky, která byla žádána dlouhou dobu, ale nakonec se z toho vyklubala jen editace.

Konkrétně se v aplikaci nabízí možnost změny hudby u příspěvků za novou. Jak můžete vidět, v menu je položka editace, kde se pak nabízí sekce pro hudbu. Zde si můžete vybrat jinou skladbu, kterou obohatíte prohlížení fotek. Nic víc se nenabízí.

Change Audio Instagram post

Zdroj: Instagram

Instagram by se ale mohl zaměřit i na editaci profilu. Ostatně si zkuste archivovat nebo smazat několik příspěvků. Hromadně to nejde a pokud jeden smažete, tak se prostředí restartuje a musíte si zase doskrolovat do patřičného místa pro další smazání nebo archivování. Ale není to jediná komplikace aplikace.

Zdroj: fonearena.com

WhatsApp konečně skryje vaše číslo! 🔒 Starlink má problém 🛰️ 50W bezdrátové nabíjení ⚡

💡ANKETA: Jak dlouho vám obvykle vydrží jeden smartphone?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim