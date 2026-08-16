Google v kampani na Pixel 11 nechtěně odhalil záhadný nositelný náramek

Zdroj: 9to5google
Možná si pamatujete situace, kdy se začaly objevovat obrázky nadcházejících novinek od Googlu, přičemž společnost nečekala a rovnou zveřejnila své, což se stalo ještě více virální, než jen nějaké úniky. Google možná nyní ještě v předstihu ukázal nadcházející novinku dříve, než se o ní začalo spekulovat nebo než se objevily první rendery.
Watch nebo Fitbit?
V rámci představování nové série Pixel 11 společnost rozběhla reklamní kampaň, v níž láká na své novinky. Na obrázku jsou vidět Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro Fold, Pixel Watch 5 a také Pixel Buds Pro 2 v nové barvě. Na některých je také Fitbit Air, tedy sportovní náramek bez displeje, který byl představen nedávno.
Při bližším pohledu si všimněte, že je na obrázcích ještě jedno zařízení, tedy nějaký náramek s oválným displejem a prostředím z hodinek Pixel. Jakoby se jednalo o nějaký sportovní náramek přímo od Googlu, který ještě nebyl představen. Pokud by se objevil na jednom obrázku, asi bychom to mohli přisoudit nějaké chybě nebo AI, ale objevuje se ve více barvách.
Toto nemůže být chyba, spíše záměr Googlu rozvířit nějaké spekulace, případně si testuje, jak bude veřejnost reagovat na něco takového. Možná se ještě letos dočkáme nějaké novinky. Zatím ani netušíme, jestli to bude představeno v rámci řady Pixel nebo Fitbit.
Zdroje: 9to5google.com, reddit.com
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