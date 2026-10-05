Velké slevy na Alza.cz: Prémiové OLED televize, dostupné SMART TV a špičkové audio Sonos

V internetovém obchodě Alza.cz odstartovala vlna výrazných slev na spotřební elektroniku. Výhodnější cenovky zasáhly především segment moderních televizorů od dostupných formátů až po velkoformátové OLED panely, doplněné o prémiové ozvučení a bezdrátová sluchátka značky Sonos. Přinášíme přehledně rozdělený výběr toho nejzajímavějšího napříč jednotlivými kategoriemi.
Velkoformátové OLED televize
Pro nejnáročnější filmové i herní nadšence jsou určeny velkoformátové OLED televizory, které excelují dokonalým kontrastem, absolutní černou barvou a obří zobrazovací plochou. V této kategorii dosahují cenová zvýhodnění nejvyšších hodnot a zahrnují prémiové řady značek LG a Samsung.
- 97″ LG OLED97G54LW (-35 %)
- 83″ LG OLED83B65LA (-30 %)
- 65″ Samsung QE65S90H (-30 %)
- 77″ LG OLED77C64LA (-28 %)
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Populární OLED televize 55″ a 65″
Oblíbené úhlopříčky 55 a 65 palců představují ideální volbu do většiny moderních obývacích pokojů. Tyto modely nabízejí špičkové obrazové procesory s podporou umělé inteligence, vysokou obnovovací frekvenci pro plynulé hraní na konzolích nové generace a precizní kalibraci barev.
- 65″ LG OLED65C64LA (-34 %)
- 65″ LG OLED65G64LW (-33 %)
- 55″ LG OLED55C64LA (-33 %)
- 55″ LG OLED55G64LW (-22 %)
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Velkoformátové a QNED televizory
Pokud hledáte vyvážený poměr mezi velkou úhlopříčkou a atraktivní cenovkou, technologie QNED a pokročilé LED podsvícení představují optimální cestu. Nabízejí vysoký jas vhodný i do prosvětlených interiérů a živé podání barev s technologií Quantum Dot.
- 75″ TCL 75P6K (-25 %)
- 65″ LG 65NU850B6LA (-20 %)
- 55″ LG 55QNED86A6A (-20 %)
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Kompaktní a cenově dostupné televize
Pro ložnice, dětské pokoje, menší byty nebo na chalupy se hodí kompaktnější modely. I v menších rozměrech dnes televizory disponují chytrými operačními systémy s podporou populárních streamovacích služeb a kvalitním rozlišením.
- 50″ LG 50QNED86A6C (-25 %)
- 50″ TCL 50P7K (-21 %)
- 32″ Metz 32MQH7000Z (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí kino a soundbary Sonos
Prostorový zvuk je klíčem ke správnému filmovému zážitku. Sestavy domácího kina a soundbary Sonos se vyznačují jednoduchým bezdrátovým zapojením, podporou formátu Dolby Atmos a precizním laděním akustiky podle konkrétní místnosti.
- SONOS Home Cinema Black (-25 %)
- SONOS Home Cinema White (-25 %)
- Sonos Arc Ultra černý (-25 %)
- Sonos Arc Ultra bílý (-25 %)
- Sonos Sub Mini bílý (-23 %)
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Sluchátka a přenosné reproduktory Sonos
Osobní poslech a mobilní ozvučení zastupují prémiová náhlavní sluchátka Sonos Ace s bezztrátovým přenosem a aktivním potlačením hluku, doplněná o odolné přenosné reproduktory pro hudbu doma i v terénu.
- Sonos Ace Black (-36 %)
- Sonos Ace White (-30 %)
- Sonos Play Black (-20 %)
- Sonos Roam 2 zelený (-20 %)
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