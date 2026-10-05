Velké slevy na Alza.cz: Prémiové OLED televize, dostupné SMART TV a špičkové audio Sonos KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 5. 10. 2026 • 3 minuty čtení#Audio #Smart Home
3 minuty čtení#Audio #Smart Home
Velké slevy na Alza.cz: Prémiové OLED televize, dostupné SMART TV a špičkové audio Sonos

V internetovém obchodě Alza.cz odstartovala vlna výrazných slev na spotřební elektroniku. Výhodnější cenovky zasáhly především segment moderních televizorů od dostupných formátů až po velkoformátové OLED panely, doplněné o prémiové ozvučení a bezdrátová sluchátka značky Sonos. Přinášíme přehledně rozdělený výběr toho nejzajímavějšího napříč jednotlivými kategoriemi.

Velkoformátové OLED televize

Pro nejnáročnější filmové i herní nadšence jsou určeny velkoformátové OLED televizory, které excelují dokonalým kontrastem, absolutní černou barvou a obří zobrazovací plochou. V této kategorii dosahují cenová zvýhodnění nejvyšších hodnot a zahrnují prémiové řady značek LG a Samsung.

Populární OLED televize 55″ a 65″

Oblíbené úhlopříčky 55 a 65 palců představují ideální volbu do většiny moderních obývacích pokojů. Tyto modely nabízejí špičkové obrazové procesory s podporou umělé inteligence, vysokou obnovovací frekvenci pro plynulé hraní na konzolích nové generace a precizní kalibraci barev.

Velkoformátové a QNED televizory

Pokud hledáte vyvážený poměr mezi velkou úhlopříčkou a atraktivní cenovkou, technologie QNED a pokročilé LED podsvícení představují optimální cestu. Nabízejí vysoký jas vhodný i do prosvětlených interiérů a živé podání barev s technologií Quantum Dot.

Kompaktní a cenově dostupné televize

Pro ložnice, dětské pokoje, menší byty nebo na chalupy se hodí kompaktnější modely. I v menších rozměrech dnes televizory disponují chytrými operačními systémy s podporou populárních streamovacích služeb a kvalitním rozlišením.

Domácí kino a soundbary Sonos

Prostorový zvuk je klíčem ke správnému filmovému zážitku. Sestavy domácího kina a soundbary Sonos se vyznačují jednoduchým bezdrátovým zapojením, podporou formátu Dolby Atmos a precizním laděním akustiky podle konkrétní místnosti.

Sluchátka a přenosné reproduktory Sonos

Osobní poslech a mobilní ozvučení zastupují prémiová náhlavní sluchátka Sonos Ace s bezztrátovým přenosem a aktivním potlačením hluku, doplněná o odolné přenosné reproduktory pro hudbu doma i v terénu.

Kompletní přehled akčního zboží, skladové dostupnosti a dalších slevových nabídek je k dispozici přímo na stránkách Alza.cz. Využijte nejvýhodnější nákupy elektra v největším českém e-shopu Alza.cz ještě dnes.

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