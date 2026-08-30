Plaud One jsou AI sluchátka, která nahrávají, přepisují a shrnují konverzace. Fungují i bez telefonu

Zdroj: Plaud
Plaud představuje AI sluchátka zaměřené na pořizování záznamů. Po předchozím modelu NotePin tentokrát přichází s One Explorer Edition, která vypadají jako klasická bezdrátová sluchátka, ale jejich hlavním úkolem je nahrávat, přepisovat a následně shrnout rozhovory.
Plaud One nahrají konverzace a nepotřebují telefon
Za pozornost rozhodně stojí nabíjecí pouzdro. To je vybaveno vlastními mikrofony, interním úložištěm a dokonce 4G připojením, takže může záznamy odesílat ke zpracování do cloudu bez závislosti na připojení k telefonu nebo Wi-Fi konektivitě.
Sluchátka nahrávají až ze vzdálenosti dvou metrů
Každé sluchátko má tři mikrofony a dokáže zaznamenávat zvuk ze vzdálenosti až 2 metrů. Vnitřní paměť sluchátek čítá 16 MB pro každý modul, tedy celkem je k dispozici 32 MB. Výdrž samotných sluchátek dosahuje podle specifikací až 6 hodin, což zároveň odpovídá maximální délce jednoho záznamu.
Nechybí potlačení okolního hluku ani tlakové ovládání na nožičce sluchátka. Uživatel přitom nemusí mít Plaud One nutně v uších. Záznam může probíhat také přímo skrze pouzdro.
Pouzdro má čtyři mikrofony a vlastní 4G
Nabíjecí pouzdro je vybaveno čtyřmi mikrofony s dosahem až 5 metrů, integrovaným reproduktorem a pro ukládání dat je k dispozici 512 MB paměti. Společně se sluchátky má nabídnout výdrž až 36 hodin a dobíjet ho je možné přes USB-C. Nestandardní výbavou je vestavěné 4G připojení.
AI záznam nejen přepíše, ale má i pochopit jeho význam
Přepis a shrnutí konverzací zajišťuje systém Plaud Intelligence. Výrobce tvrdí, že nemá pouze převádět řeč na text, ale také umět rozpoznat záměr uživatele a podle něj s informacemi dál pracovat. Pouzdro je vybaveno samostatným tlačítkem pro aktivaci funkce Plaud Agent.
Ten se dokáže propojit například s Gmailem, Google Kalendářem, Notion nebo Slackem. Smyslem je omezit přepínání mezi aplikacemi. Po schůzce tak může AI například zpracovat poznámky, připravit souhrn nebo pracovat s informacemi v dalších propojených službách.
Cena Plaud One Explorer Edition je stanovena na 249,99 dolaru, což v přepočtu činí zhruba 5200 Kč. Předobjednávky startují ve vybraných zemích už nyní. První kusy mají dorazit ke svým majitelům již koncem září.
Zdroj: theverge.com
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