Fairphone (Gen. 6) představen. Láká na opravitelnost, modularitu a 8 let aktualizací

Naposledy se společnost Fairphone ozvala se sluchátky Fairbuds, přičemž poslední edice nějakého smartphonu byla před dvěma lety. Nyní jsme se dočkali šesté generace Fairphone, tedy celým názvem The Fairphone (6. gen). I v tomto případě se společnost drží své strategie a používá recyklované materiály a případně eticky získané. Ostatně si firma hodně zakládá na udržitelnosti.

Ještě lepší?

Můžeme začít hned samotnou softwarovou podporou, která je v tomto případě 8 let, ale samotné zařízení má záruku 5 let. Nejvíce ale společnost vsází na modulární design, který jde tento rok trochu dál. Kromě toho, že si jde vyměnit poměrně hodně součástek, ty jde mimo jiné zakoupit i s příslušenými nástroji přímo u výrobce, tak se zde nabízí i modularita v podobě CMF. To znamená, že na zádech můžete mít napevno třeba nosič platebních karet, poutko, držák na prsty a další se asi objeví časem, případně je zde možnost si něco vyrobit i doma.

Specifikace nejsou na dnešní dobu nějak super vysoké. Při zběžném pohledu byste usoudili, že se jedná o mobil střední třídy, ale zrovna takový a s takovou historií na trhu nenajdete. Vzhledem k tomu, že výrobce bude nabízet komponenty po dlouhou dobu, budete si moci udržovat zařízení v provozu i řadu let.

I přes modulární design a možnost opravy doma, tak se zde nabízí certifikace IP55, což je úctyhodné. Fotografická výbava je spíše základní, ale nechybí optická stabilizace obrazu. Nabízí se i stereo reproduktory a čtečka otisků prstů je integrovaná v displeji. Ten mimo jiné má variabilní obnovovací frekvenci a jak až 1400 nitů.

Co se týče výměny komponent, tak lze provést zásahy u 12 součástí, včetně tedy baterie, displeje, kamer, USB portu a dalších. Bonusem letos je navíc i dedikované tlačítko, respektive přepínač mezi normálním režimem a omezeným. Jestli je nějak navíc modifikovatelný, zatím nevíme.

Fairphone (Gen. 6) má nastavenou cenu na 599 eur, což je v přepočtu přibližně 14 900 Kč. Suma je sice vyšší, ale je nutné počítat s možností oprav, dlouhou softwarovou podporou, ekologickou a etickou stopou.

Specifikace Fairphone (Gen. 6)

displej: 6,31 palců, 1116 x 2484 pixelů (Full HD+), LTPO P-OLED, až 1400 nitů, 10-120 Hz, Corning Gorilla Glass 7i

procesor: Snapdragon 7x Gen 3

RAM: 8 GB LPDDR5

úložiště: 256 GB UFS 3.1 + microSD

Android 15 (aktualizace do 2033)

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS 13 MPx, ultra širokoúhlá přední – 32 MPx

stereo

čtečka otisků prstů v displeji

IP55

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, GPS/AGPS, Beidou, Galileo, GLONASS

rozměry: 156,5 x 73,3 x 9,6 mm; 193 gramů

baterie: 4415 mAh + 30 W

