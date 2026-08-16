Sluchátka, která umí nahrávat poznámky i překládat. Taková jsou Tecno Pova AI Buds Pro

Zdroj: Tecno
Tecno se snaží zaujmout svými mobily, například nedávnou novinkou Pova 8 Pro. U ní láká na zajímavý sekundární displej a slušnou výbavu. Firma se ale zaměřuje i na příslušenství, jak ukazuje u nových sluchátek Tecno Pova AI Buds Pro.
Tecno Pova AI Buds Pro
U takových sluchátek byste si řekli, že AI je zde jen marketingové lákadlo a že se třeba využívá jen pro vyladění zvuku, jako je tomu u jiných modelů. V tomto případě se ale skutečně nabízí AI funkce navíc. Společnost se chlubí nativním překladem mezi jazyky, ale k tomu je potřeba doprovodná aplikace v mobilu. Je podporováno přes 70 jazyků, ale nevíme, které to jsou konkrétně.
Samotná krabička ale má ještě jednu funkci navíc. Disponuje možností si zaznamenávat poznámky. Vnitřní úložiště postačí na 4 hodiny poznámek, přičemž následně dojde k synchronizaci a přepisu v aplikaci. Rozhodně se něco podobného nevidí jen tak. Tecno Pova AI Buds Pro kromě toho podporují i LHDC a Hi-Res. Splňují certifikaci IP55 a na jedno nabití mají zvládnout ve spojení s krabičkou až 40 hodin přehrávání hudby. Kromě nabíjení přes USB C jde využít i bezdrátová technologie.
Sluchátka také mají aktivní potlačení hluku a možnost duálního připojení. Tecno Pova AI Buds Pro mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 3 300 Kč, což je tedy vyšší částka, ale je pochopitelná k nabízené výbavě.
Zdroje: tecno-mobile.in, gsmarena.com
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