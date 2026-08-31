Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

• 31. 8. 2026#Android #Ostatní
Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

Compaq QTab Ultra 12.6 | Zdroj: Compaq

Značka Compaq zakoupená firmou Hewlett-Packard v roce 2002 a poté postupně v roce 2013 zcela ukončena se pokouší o vzkříšení díky propůjčování licence. Dnes si říká o pozornost nový tablet s názvem QTab Ultra 12.6. Zařízení by mělo najít uplatnění jak mezi studenty při učení, tak v běžném zaměstnání během práce na cestách.

Takový všeuměl

Novinka vpředu láká na 12,6palcový InCell AMOLED displej s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Čelní panel mimochodem obepíná kovový rámeček. Pod něj si cestu našel osmijádrový procesor Helio G99 od MediaTeku vedle 12GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 512GB interní úložiště nebo podporovaná paměťová microSD karta do výše 2 TB.

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Compaq QTab Ultra 12.6 | Zdroj: Compaq

Bateriový článek o velikosti 11 000 mAh přináší technologii rychlého 18W nabíjení. Dále zadní část patří dvěma objektivům fotoaparátu s hlavním 13MPx snímačem a přisvětlovací LED diodě. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15. Seznam uzavírají standardní prvky, jako je přední 8MPx kamerka a čtveřice reproduktorů.

Prodejci nabízejí přírůstek v šedé barvě za cenu v přepočtu 10 384 Kč. Samotné prodejní balení potěší přibaleným ochranným pouzdrem a dotykovým perem. Navíc lze dokoupit externí klávesnici.

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Compaq QTab Ultra 12.6 | Zdroj: Compaq

Zdroje: compaqmobile.com, gizmochina.com

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Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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