Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

Compaq QTab Ultra 12.6 | Zdroj: Compaq
Značka Compaq zakoupená firmou Hewlett-Packard v roce 2002 a poté postupně v roce 2013 zcela ukončena se pokouší o vzkříšení díky propůjčování licence. Dnes si říká o pozornost nový tablet s názvem QTab Ultra 12.6. Zařízení by mělo najít uplatnění jak mezi studenty při učení, tak v běžném zaměstnání během práce na cestách.
Takový všeuměl
Novinka vpředu láká na 12,6palcový InCell AMOLED displej s 2,5K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Čelní panel mimochodem obepíná kovový rámeček. Pod něj si cestu našel osmijádrový procesor Helio G99 od MediaTeku vedle 12GB operační paměti RAM. Uživatelská data pobere 512GB interní úložiště nebo podporovaná paměťová microSD karta do výše 2 TB.
Bateriový článek o velikosti 11 000 mAh přináší technologii rychlého 18W nabíjení. Dále zadní část patří dvěma objektivům fotoaparátu s hlavním 13MPx snímačem a přisvětlovací LED diodě. Softwarovou stránku zastupuje operační systém Android 15. Seznam uzavírají standardní prvky, jako je přední 8MPx kamerka a čtveřice reproduktorů.
Prodejci nabízejí přírůstek v šedé barvě za cenu v přepočtu 10 384 Kč. Samotné prodejní balení potěší přibaleným ochranným pouzdrem a dotykovým perem. Navíc lze dokoupit externí klávesnici.
Zdroje: compaqmobile.com, gizmochina.com
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