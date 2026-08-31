Android 17 zjednoduší instalaci aplikací z neznámých zdrojů

Zdroj: Dotekomanie.cz
Android dostává každou chvíli nějakou novinku nebo vylepšení, ale některá nastavení jsou až příliš zdlouhavá. Chystá se ale jedna změna kolem instalace aplikací z neznámých zdrojů, tedy spíše instalace aplikace přímo ze zařízení.
V jednom okně
Samotná instalace aplikací mimo oficiální centra prošla celkem zásadní změnou. Ještě není vše dokončeno, ale už nepůjde jen tak v nastavení odkliknout jednu možnost a hned se pustit do instalace aplikace stažené odněkud z internetu. Pro některé se jedná o zbytečnost, ale bylo to vytvořeno kvůli bezpečnosti. Naštěstí Google dělá jednu změnu, která zjednoduší instalaci.
Pokud jste si chtěli do této chvíle nainstalovat aplikaci například staženou přes Chrome, tak jste museli jít do nastavení aplikace a dát jí přímo povolení. Pak se vrátit a pokračovat. Android 17 získá nové rozhraní pro tuto činnost. Jak můžete vidět níže, už nebude nutné odcházet z aplikace a rovnou se nabídnou tři možnosti.
Můžete udělit oprávnění jen na jedno použití, případně povolit zcela. Je zde i možnost zakázání. Novinka je součástí čtvrtletní aktualizace Androidu 17, ale je možné, že se objeví i skrze aktualizaci Google Play Služeb.
Zdroj: androidauthority.com
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