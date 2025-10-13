Vodafone má nové tarify, i prémiové Black & Black Extra

Zdroj: Vodafone
Moc často se nestává, aby operátor kompletně představil novou nabídku tarifů. Sem tam dojde ke změnám, ale častěji se nabízí akce a nějak omezené nabídky. Tentokrát ale Vodafone představuje novou nabídku, která ale není nějak levnější, spíše mají více bonusů nebo služeb navíc.
„Podle našich zákazníků a zákaznic nejvíce záleží na dvou věcech: rychlém 5G připojení a bezstarostném používání doma i v zahraničí. Prémiový tarif Black nabízí obojí – neomezenou 5G rychlost, roaming ve více než 130 zemích s 1 GB dat denně C2 General nad rámec EU a vestavěnou ochranu zařízení. Pro rodiny a ty, kteří hledají cenově dostupnější řešení, přinášejí naše tarify sLimitem a BezLimitu rychlosti až 50 Mb/s a o 40 % více dat, zatímco varianty Extra zahrnují OneNumber, bezplatnou opravu obrazovky a prémiové streamování v jedné ceně,“ říká Doğu Kir, viceprezident pro spotřebitelský segment.
I Vodafone Black & Black Extra
Základní nabídka s omezeným datovým objemem začíná na 499 Kč měsíčně s 5 GB. Zde se lze dostat až na 15 GB za 799 Kč měsíčně, ale nejde jen o objem jako takový. Jak můžete vidět níže, dražší verze mají vždy bonusové služby navíc, jako je sleva na pojištění, sleva na zařízení, nebo oprava displeje.
U neomezených tarifů je situace podobná, přičemž se začíná na 8 Mbps za 799 Kč a končí se prakticky na 1119 Kč měsíčně, kde je maximální rychlost až 50 Mbps. Jsou zde vyšší slevy na zařízení a také je součástí služba OneNumber třeba hodinky nebo tablet.
Jsou zde ale ještě dva nejdražší tarify Black. Ty jsou skutečně neomezené, a to i v případě rychlosti. Cena 1999 Kč měsíčně ale není pro každého a je otázkou, jestli byste využili HBO Max, Prima+ Premium a VTV balíček. Extra verze má navíc 1000 minut do zahraničí, OneNumber, atd.
Dá se tedy říci, že se Vodafone snaží nabídnout podobné možnosti jako konkurence, ale není zde nějaký cenově střední tarif bez omezení rychlosti a bez bonusů, který by stál třeba polovinu toho, co tarif Black Extra. Na trhu se ale nabízí relativně atraktivní tarify s cenou pod 500 Kč s adekvátní rychlostí. Nová nabídka Vodafonu je již na jejich webu, kde si lze tarify porovnat.
Zdroj: Tisková zpráva
💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.
Google nabízí studentům nejlepší AI nástroje zdarma
Stiknutím klávesy J se přesunete na starší článek, klávesa K vás přesune na novější.
Komentáře