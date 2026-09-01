Google testuje v Chrome pro Android novou lištu, zabírá však cenné místo

Zdroj: Dotekomanie.cz
Nějakou dobu si Google nepohrával s webovým prohlížečem Chrome pro Android. Respektive se neobjevilo nic kolem designu, ale nyní si hraje se samotným zobrazením možností a adresního řádku.
Lišta navíc
Asi největší změnou z poslední doby u Chrome byla možnost umístění adresního řádku nahoru nebo dolů. Zde ale firma nechce zůstat a hraje si dál, nyní asi ve jménu Gemini. Jak můžete vidět níže, tak se zachová možnost umístění adresního řádku nahoru nebo dolů, ale samotné rozhraní dostane ještě jeden panel.
Konkrétně tedy nabídne rychlejší přístup k Gemini, otevření nové karty a také přístup k ostatním otevřeným kartám. Současně se v adresním řádku objeví možnost jít zpět. Dojde také k uzpůsobení skupiny karet, kde liště zůstane stále dole.
Je ale otázkou, jestli je toto ta správná cesta, jelikož nový panel zabírá další prostor, takže se omezuje ten pro samotnou webovou stránku. Navíc není nikterak kompaktní a spíše plýtvá místem. Současně je pevně umístěn dole. Zatím se jedná o novinku v rámci testování a není jasné, jestli ji Google nasadí do ostré verze.
Zdroj: 9to5google.com
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