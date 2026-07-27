Vodafone finišuje s aktuálními akcemi: Zvýhodněné tarify a gigabitový internet

Tuzemský operátor Vodafone má nadále v platnosti sérii slevových akcí pokrývajících mobilní služby i pevné připojení k internetu. Ačkoliv tyto nabídky běží již nějakou chvíli a na trhu se nejedná o absolutní novinku, případným zájemcům zbývá na rozmyšlenou už jen pár dnů, než platnost aktuálních podmínek vyprší. K dispozici jsou trvalé slevy na vybrané tarify, dočasné zvýhodnění při přechodu od konkurence i zlevněný vysokorychlostní internet.
Trvalé slevy na mobilní tarify
Jedním z hlavních taháků je časově neomezená sleva na vybrané mobilní tarify. Akce cílí výhradně na běžné spotřebitele, nemohou ji tedy využít podnikající fyzické osoby a firmy. Je dostupná pro nové zákazníky, uživatele přenášející číslo od jiného operátora, ale při splnění specifických podmínek na ni dosáhnou i stávající klienti. U těch je podmínkou například přechod z dobíjecí karty na vyúčtování, případně změna tarifu, při které nedojde ke snížení celkové měsíční útraty. Je ovšem nutné pamatovat na zásadní podmínku – pokud v budoucnu zákazník změní tarif na jakýkoliv jiný, o tuto trvalou slevu nenávratně přichází.
V rámci této akce lze získat následující zvýhodnění:
- Tarif sLimitem S
- Sleva: 21 % (výsledná cena 395 Kč měsíčně)
- Hlasové služby a SMS: Neomezené
- Datový objem: 5 GB
- Tarif BezLimitu M
- Sleva: 28 %
- Tarif BezLimitu M Extra
- Sleva: 25 %
- Tarif BezLimitu L
- Sleva: 27 %
Aktivaci lze provést nejen online přes eShop, ale i na zákaznické lince nebo přímo v kamenných prodejnách. Tuto akci nelze kombinovat s jinými nabídkami zvýhodněných cen.
Zvýhodnění při změně operátora
Pokud uživatel neplánuje využít výše zmíněných trvalých slev na konkrétní tarify, nabízí operátor alternativu v podobě dočasného snížení ceny při přechodu od konkurence. Noví klienti získají slevu 50 % na vybraný tarif. Toto výrazné cenové zvýhodnění platí po dobu prvních šesti měsíců od aktivace služeb.
Gigabitový internet za zlomek běžné ceny
Akční nabídka se nevyhýbá ani pevnému internetovému připojení. Zvýhodnění se týká těch nejvyšších rychlostních variant, které tvoří ideální základ pro náročnější uživatele nebo moderní chytrou domácnost. Po uplynutí prvního roku přechází služba na standardní ceníkovou částku.
- Varianty zlevněného pevného připojení (platnost slevy 12 měsíců):
- Rychlost 1 Gb/s
- Měsíční cena: 199 Kč
- Rychlost 2 Gb/s
- Měsíční cena: 299 Kč
- Rychlost 1 Gb/s
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