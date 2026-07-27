Nové Vivo X300 E kombinuje výkon a Zeiss optiku v těle vyšší střední třídy

Zdroj: Vivo
Vivo již představilo několik modelů v rámci série X300 a dnes zde máme relativně zajímavý kousek Vivo X300 E, tedy pokračování a doplnění série.
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Výkonu a energie dostatek
Ačkoliv u modelu Vivo X300 E není ten nejvýkonnější procesor od Qualcommu, tak si rozhodně majitelé nebudou stěžovat na nedostatek, jelikož se v útrobách skrývá Snapdragon 8 Gen 5, tedy druhý nejlepší. Vivo ale nešetřilo, jelikož byl tento procesor dovybaven o nejrychlejší paměti a úložiště.
Kromě toho se Vivo X300 E chlubí spoluprací s firmou Zeiss, co se týče foťáků. Menší vadou na kráse je ale použití jen 8MPx snímače pro ultra širokoúhlé fotky. Takto jej nemůžeme zařadit mezi foto mobily, ale ostatní snímače vypadají podle specifikací výborně. Vivo X300 E může mimo jiné zaujmout stereo reproduktory, ultrasonickou čtečkou otisků prstů a certifikací IP69, takže náročnější podmínky nebudou problém.
Vše navíc podtrhuje baterie o kapacitě 7200 mAh s podporou 90W nabíjení. Vivo X300 E je tak velmi solidně vypadající mobil vyšší střední třídy. Jeho cena vychází v přepočtu přibližně na 15 000 Kč bez daně a dalších poplatků. To asi odradí nejednoho zájemce, jelikož konkurence v podobě Redmi nebo Xiaomi je silná. Za nižší peníze možná najdete lépe vybavené a vyváženější mobily, i s bezdrátovým nabíjením.
Specifikace Vivo X300 E
- displej: 6,59 palců, AMOLED, 2750 x 1260 px, 144 Hz (60/90/120/144 Hz), 459 PPI
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5, Adreno 829 GPU, 3 nm, 8 jader (2x 3,80 GHz + 6x 3,32 GHz)
- RAM: 12 GB LPDDR5X (čtyřkanálová, podpora virtuálního rozšíření o 12 GB)
- úložiště: 512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16, OriginOS 6
- Dual SIM: Dual Nano SIM (5G dual SIM dual pass)
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,88, OIS, AF)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, FF)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv ZEISS, f/2,65, OIS, AF, až 100x digitální zoom)
- přední: 50 Mpx (f/2,0, AF)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,88, OIS, AF)
- 3D ultrasonická čtečka otisků prstů, rozpoznání obličeje Face Wake
- audio: stereo
- IP68, IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX, aptX HD, aptX Adaptive, aptX Lossless, LDAC, LHDC 5.0), GPS (L1+L5), BeiDou (B1C+B1I+B2a), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5), NFC, USB-C, OTG, infraport
- rozměry a hmotnost: 157,52 x 74,33 x 7,99 mm (bílá) / 157,52 x 74,33 x 7,79 mm (černá, oranžová), 203 g / 199,5 gramů
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 90W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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