Apple údajně chystá levnější MacBook Pro s čipem M6. Na cestě je i model s dotykovým OLED displejem

MacBook Air M4 vs. MacBook Air M1; zdroj: Dotekománie
Apple podle zjištěných skutečností připravuje několik nových Macbooků. Ještě letos by měl představit základní MacBook Pro s čipem M6 i nové modely iMac. V dalších letech pak mají následovat výraznější změny včetně prvního MacBooku Pro s OLED displejem a dotykovým ovládáním.
Apple připravuje porci nových MacBooků
Agentura Bloomberg uvádí, že nový základní MacBook Pro s procesorem Apple M6 by mohl dorazit do konce letošního roku. Ve stejném období se očekává také uvedení nové generace počítačů iMac. Podrobnosti o výbavě zatím nejsou známé, půjde ale o běžnou generační obměnu současných modelů.
To zajímavěhší novinkou má být MacBook Pro Ultra, který podle uniklých specifikací nabídne OLED displej s dotykovým ovládáním. Připravují se varianty se 14palcovou a 16palcovou obrazovkou. O výkon se postarají čipy M5 Pro a M5 Max. Zařízení se údajně testují s připravovaným systémem macOS 27.1, který má vyjít na konci října. To poukazuje na to, že nový MacBook nebude uveden dříve než na přelomu letošního a příštího roku.
Apple na začátek příštího roku také údajně plánuje novou generaci MacBooku Air. Později během roku má následovat přepracovaný základní MacBook Pro s čipem M7 a zcela nový MacBook Neo, který by měl údajně obdržet mobilní procesor A19 Pro. Macbook neo by měl údajně dostávat i pravidelné obměny barev.
Ve vývoji jsou rovněž nové modely Mac mini s čipy M5 Pro a M6 nebo pracovní stanice Mac Studio s procesory M5 Max a M5 Ultra. Termín jejich uvedení ale závisí na dostupnosti paměťových čipů. V budoucnu bychom se také mohli dočkat MacBooku Air s OLED displejem, který by mohl dorazit už do dvou let, a později také první OLED iMac.
Zdroj: gsmarena.com
Komentáře