Recenze Nothing Phone (4a) – Krásně odlišný a lepší

Některé značky se drží konzervativnějších designových postupů, což je sice sázka na jistotu, ale na druhou stranu pak jednotlivé modely splývají, případně nejde mnohdy rozlišit jednotlivé generace. To ale neplatí u Nothing. Firma rozhodně nehraje na jistotu, co se týče designu. Současně tak riskuje, že se jejich modely nemusí každému zalíbit. Minulý rok jsem testoval Nothing Phone (3a) a svým způsobem jsem si tento kousek zamiloval. Zadní strana je rozhodně originální, a to i díky systému Glyph, tedy LED rozhraním. Letos zde mám nástupce Nothing Phone (4a), který ve mě vzbudil různé pocity, ale to je vlastně dobře. I tento kousek si jednoduše zapamatuji.
Firma se poučila v designu
Než se vůbec dostanu k nějakému hodnocení konstrukce nebo nebo designu, tak se rovnou vrhnu na tlačítka, jelikož došlo k nápravě. Právě u loňského modelu si řekli, že bude skvělý nápad dát Essential Key (v podstatě AI) hned vedle vypínacího tlačítka, takže jste sem tam stiskli jiné, než jste chtěli. Naštěstí u Nothing Phone (4a) došlo k logičtějšímu uspořádání. Na pravé straně je standardní kombinace ovládání hlasitosti a vypínání.
Essential Key je nově na levé straně v horní části, díky čemuž jsem toto AI tlačítko ani jednou omylem nestiskl. Co mi u něj ale stále vadí, je jeho zaměření jen na předem danou činnost. Sice jej mohu deaktivovat, ale to je tak vše. Navíc podpora češtiny pokulhává, takže firma mohla aspoň dát lepší možnosti využití. Pokud ale rádi děláte snímky obrazovek a ještě si k tomu chcete uložit poznámky, tak si asi tuto vychytávku oblíbíte. Snad ale společnost zapracuje na možnostech, jelikož zatím jde o něco lepší tlačítko na snímky obrazovek.
Nothing Phone (4a) se zařadí k těm stabilnějším mobilům při položení na stůl díky vycentrovanému fotomodulu. Ten má i tento rok jiný design, zaoblenější po stranách. Nepůsobí jako výstupek nebo náhorní plošina jako minulý rok. Možná bych tento design přirovnal k oblázku z řeky. I tak mírně vystupuje kovová část kolem foťáků, jen to tedy jsou desetiny milimetru.
Menší Glyph
Na pravé straně od fotomodulu je systém Glyph tvořený šesti většími diodami. Je zde ještě červená dioda, ale tu nemohu jen tak ovládat, aspoň zatím. Ta se primárně rozsvítí při natáčení videa. Pokud nebudu počítat ještě přisvětlovací LED, nic jiného se zde nenachází. Na jednu stranu je tato redukce ikonického prvku menší mínus, na druhou stranu jednodušeji čtete světelnou signalizaci, tedy co znamená, když je zde jen jeden prvek.
Glyph umí fungovat jako svítilna, oznámení notifikací, indikace přechodu do režimu nerušit anebo také indikace průběhu v nějaké aplikaci. Jen tedy není zde velká podpora. Oficiálně systém nabízí využití pro Google Kalendář, Zomato a Uber. Další aplikace asi budou doplněny později.
Vzhledem ke zmenšení celého Glyph na zadní straně, je i pochopitelné, že došlo na odebrání některých funkcí. Například chybí skladatel, takže si již nelze vytvořit specifickou animaci. I tak nyní na mě působí praktičtěji. Dost často jsem používal časovač a svítilnu.
Zadní strana, čtečka, stereo
Zadní strana je opět průhledná a nabízí částečný pohled na vnitřní strukturu, což hodnotím kladně, hlavně ve spojení s průhledným obalem. Buď se vám to líbí nebo ne. Za mě mohu jednoznačně říci, že jsem rád za takový designový postup. Jen bych si možná představil ještě detailnější pohled na vnitřní komponenty. Takto to trochu vypadá, jako když otevřete kapotu u moderních aut a vidíte jen kryty jednotlivých částí motoru.
Stereo reproduktory jsou vždy plusem každého mobilu a považují to za standard. V porovnání s minulým rokem došlo k vylepšení, minimálně jsem to poznal sluchem a je zde i náznak basů. Ty bych uvítal citelnější. Pro sledování nebo poslouchání to bohatě stačí.
Co ale musím jednoznačně vyčíst Nothing Phone (4a) a v podstatě velké části jiných modelů, je umístění čtečky otisků prstů. Přesnost a rychlost je dobrá, jen tedy její umístění není nejlepší, zejména při takto velkém mobilu. Pokud by ji firma umístila o centimetr nebo dva výše, byl by můj palec spokojenější. Takto jsem ho musel dost často dávat do nepřirozené polohy, blíže ke spodní straně.
Displej
Zobrazovací panel patří mezi ty větší, ale to už je takový dnešní standard. Malé mobily se moc neobjevují. Co se týče jeho kvalit, rozhodně si není na co stěžovat. Maximální jas je nadstandardní, ale i při běžném používáním na denním světle je vše čitelné. Cením dobrou práci s nastavováním jasu podle senzorů. Plynulý a rychlý přechod je velmi dobrý. U HDR obsahu se krásně rozzáří.
Software
Nothing má svůj specifický designový přístup k podobě vizuálních prvků v systému, ale ve své podstatě se to soustřeďuje jen na domovskou obrazovku a widgety. Systém ale při svém prvním spuštění rovnou nabízí, jestli chcete design od Nothing, nebo raději standardní podobu Androidu.
V systému najdete některé drobné změny, ale oproti běžnému Androidu se nejedná o nic zásadního. Celkově je systém doplněn o některé vychytávky navíc, jako třeba nastavení Essential Key, ale možnosti jsou značně omezené, což je škoda. Rozhodně si toto tlačítko nepřizpůsobíte. Právě větší volnost by Nothing OS posunulo na trochu vyšší úroveň.
Hardware
Nothing Phone (4a) je mobil střední třídy, takže nelze očekávat ten nejlepší hardware. Základem je zde Snapdragon 7s Gen 4, který má dost výkonu na hraní, náročnější aplikace a intenzivní činnost. Ostatně má k dispozici poměrně rychlé úložiště, byť se to netýká operační pamětí. Za sebe ale mohu jednoznačně konstatovat, že jsem se nesetkal s případem, kdy by výkon nestačil nebo že by byl mobil nějak pomalý.
Neměl jsem problémy s konektivitou a dokonce mi přišlo, že s WiFi pracuje trochu nadstandardně, že se tedy umí připojit na delší vzdálenost, nebo že si umí udržet stabilní připojení o něco déle než podobný mobil ve stejné třídě. Co mě trochu ale zklamalo, je certifikace IP64. Zde bych již očekával aspoň IP68, ostatně jiné mobily mají i vyšší certifikaci.
Specifikace
- displej: 6,78 palců, LTPS flexible AMOLED, Corning Gorilla Glass 7i, rozlišení 1224 x 2720 (440 PPI), 10-bit (1,07 miliardy barev), 30 Hz až 120 Hz adaptivní obnovovací frekvence, 2160 Hz PWM, jas až 4500 nitů
- procesor: Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4nm Gen 2 TSMC proces, 8 jader až 2,7 GHz, Qualcomm Hexagon NPU
- RAM: 8/12 GB LPDDR4X
- úložiště: 256 GB UFS 3.1
- Operační systém: Nothing OS 4.1, Android 16
- Dual SIM: Dual nano-SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Samsung GN9, f/1,88, 1/1,57″ senzor, OIS & EIS)
- 8 Mpx (ultraširokoúhlý, Sony IMX355, f/2,2, 120° FoV)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung JN5, f/2,88, 1/2,75″ senzor, OIS & EIS, 3,5x optický zoom, 7x in-sensor zoom, 70x Ultra zoom)
- přední: 32 Mpx (Samsung KD1, f/2,2, 1/3,42″ senzor)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Samsung GN9, f/1,88, 1/1,57″ senzor, OIS & EIS)
- IP64
- optická čtečka otisků prstů v displeji
- duální stereo reproduktory
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Bluetooth 5.4, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 163,95 x 77,57 x 8,55 mm, 204,5 gramů
- baterie a nabíjení: 5080 mAh, 50W rychlé nabíjení
Baterie
V dnešní době mobilů, které mají extrémní kapacity baterií působí Nothing Phone (4a) jako ze staré školy. Hodnota 5080 mAh je i tak standard a rozhodně nebudete nespokojení. Při mém náročnějším testováním jsem se dostal na dva dny provozu bez nějakých komplikací. Zde ale záleží, jaké aplikace používáte a kolik času v nich trávíte. Za sebe mohu jednoduše konstatovat, že Nothing Phone (4a) umí nabídnout dostatek energie pro náročný den.
Co mě ale trochu zklamalo a co jsem čekal, že se zlepší od minulé generace, je samotné nabíjení. 50W technologie přes USB C je dostatečná, jen jsem tedy chtěl vidět aspoň základní bezdrátové nabíjení. Evidentně to ještě není na pořadu dne a budeme si muset počkat na nějakou další generaci.
Foťáky
Výbava se dá hodnotit jako plnohodnotná, jelikož zde není nějaký zbytečný foťák s nízkým rozlišením. Jen tedy ultra širokoúhlý senzor má jen 8 MPx, takže nelze očekávat nějaké zázračné výsledky. Za dobrého osvětlení sice bude fotka dobrá, ale jak se světelné podmínky zhorší, tak ani softwarová kouzla neudělají lepší snímek. Hlavní foťák s optickou stabilizací obrazu zvládá pořizovat dobré snímky i za náročných podmínek.
Ještě by to chtělo zapracovat na barevném podání mezi všemi snímači, jelikož při použití hlavního má například tráva přirozenější barvu, ale u ultra širokoúhlého je spíše vybledlejší. U periskopického 50MPx snímače oceníte jeho vlastnosti, jen tedy u vysokého zoomu jde kvalita značně dolů. Celkově tedy dá říci, že Nothing Phone (4a) uspokojí běžného uživatele svými fotografickými schopnostmi, ale do kategorie foto mobilů ve střední třídě jej nemohu zařadit, zejména když jsou zde v podobě cenové hladině daleko lepší, například loňský Pixel 9a, byť tedy nemá zoom, ale kvalita je jinde.
Ukázkové snímky
Zhodnocení Nothing Phone (4a)
Nothing Phone (4a) se dá hodnotit jako zdařilý následník loňského modelu a řekl bych, že největší mínus, co jsem vytýkal, odebrali. Myslím umístění Essential Key. Nový Glyph bar je asi praktičtější, jen loňský stroboskop byl extravagantnější a možná se mi líbil více. Celkově se jedná o zdařilý a nevšední mobil, s kterým budete rozhodně vybočovat z řady, zejména tedy v modré barvě. Mobil musí upoutat hlavně svým designem, jelikož specifikace nejsou nijak nadstandardní a na trhu najdete za podobnou cenu vybavenější a odolnější kousky.
Pokud ale nehledáte nudný mobil, chcete aby měl lepší fotografickou výbavu bez zbytečných snímačů a s celkem dobrou výdrží, mohu Nothing Phone (4a) doporučit.
Plusy
- lepší umístění Essential Key
- unikátnější design
- vyladění systému
- plnohodnotná fotografická výbava
Mínusy
- absence přeprogramování Essential Key
- chybí bezdrátové nabíjení
- umístění čtečky otisků prstů příliš blízko k dolní straně
