Nové véčko Galaxy Z Flip7 a FE model navíc

Kromě základního modelu Fold zde máme také Galaxy Z Flip7, tedy véčko s ohebným displejem. To doznalo dost změn, i tak Samsung lehce překvapil ještě jedním kouskem, který dostal označení Galaxy Z Flip7 FE.

„Galaxy Z Flip7 je skvělý důkaz, že se nejmodernější umělá inteligence nevylučuje s kapesním provedením,“ vysvětluje TM Roh, prezident a výkonný ředitel divize Device eXperience (DX) v Samsung Electronics. „Multimodální AI funkce bez problémů fungují i na menším předním displeji FlexWindow, nová skládačka se dokáže dokonale přizpůsobit potřebám uživatelů, a dokonce je i předvídat. Tím pádem nabízí chytřejší a atraktivnější způsob, jak komunikovat se světem.“

Galaxy Z Flip7

Hned na první pohled jde vidět, že Samsung konečně využívá kompletně celou přední malou stranu pro displej. Ten je od okraje k okraji a je také kolem foťáků. Samsung hodně vyzdvihuje využití displeje pro nejrůznější aplikace a také jako velký hledáček pro pořizování selfie fotek s pořádnou fotografickou výbavou.

Konstrukčně je na tom Galaxy Z Flip7 velmi dobře. V ruce působí bytelněji a pevněji. Jde poznat upravený kloub. I zde jsme se dočkali rozšíření displej, tedy i toho vnitřního. V porovnání s Galaxy Z Flip6 (recenze) došlo na vylepšení baterie. Je o něco větší a nyní nabízí 4300 mAh. Sice to není nějak závratná hodnota, ale každé vylepšení se počítá.

Oproti většímu sourozenci zde Samsung nasadil procesor Exynos 2500. To asi některé nepotěší, ale i tak má dostatek výkonu a patří mezi top modely. Systém je zde Android 16 s nadstavbou OneUI 8. Softwarová podpora je garantována po dobu sedmi let. Samsung si hodně potrpí na AI funkce, takže i zde láká na inteligentní shrnutí notifikací nebo AI modifikace snímků. Nechybí Gemini Live a další vychytávky.

Samsung označuje Galaxy Z Flip7 jako selfie studio do kapsy, což celkem vystihuje schopnosti této novinky. Došlo na úpravy rozhraní foťáku a samotné práce s kamerami. Nabízí se několik módů a dokonce i přibližování a oddalování je plynulejší, zejména při změně snímače. Pomyslnou novinkou je podpora pro HDM a Samsung Dex, takže i tento kousek jde použít jako kapesní kancelář.

Z prvních dojmů mohu konstatovat, že se mobil podařil, zejména konstrukčně a hlavně tedy přední displej. Jen by to chtělo zapracovat na odolnosti, i zde je certifikace IP48.

Galaxy Z Flip7 FE

Samsung celkem překvapil ještě jedním modelem. Galaxy Z Flip7 FE vychází právě z loňského modelu. I konstrukčně se moc nezměnil a při porovnání s modelem výše pant působí méně robustně. Samsung integroval například lepší foťáky a nejrůznější AI funkce navíc.

Galaxy Z Flip7 FE bude ve stínu současného a loňského top modelu. Má zastávat pozici cenově dostupnějšího modelu, ale zde asi jen dodáme, že cenově vás vyjde lépe Galaxy Z Flip6 (recenze).

Specifikace Galaxy Z Flip7

displeje: 6,9 palců, 2520 x 1080 pixelů (Full HD+), 21:9, Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz 4,1 palců, 1048 x 948 pixelů, Super AMOLED, 60/120 Hz

procesor. Exynos 2500

RAM: 12 GB

úložiště: 256/512 GB

Android 16 + OneUI 8

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f1,8 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10 MPx, f2.2

IP48

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth v5.4

rozměry: složený: 75,2 x 85,5 x 13,7 mm rozložený: 75,2 x 166,7 x 6,5 mm 188 gramů

baterie: 4300 mAh + 25 W USB C, bezdrátové nabíjení

Specifikace Galaxy Z Flip7 FE

displeje: 6,7 palců, 2640 x 1080 pixelů (Full HD+), 22:9, Dynamic AMOLED 2X, 1~120 Hz 3,4 palců, 748 x 720 pixelů, Super AMOLED

procesor. Exynos 2400

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 16 + OneUI 8

eSIM

Foťáky: zadní – 50 MPx, OIS, f1,8 12 MPx, ultra širokoúhlý přední – 10 MPx, f2.2

IP48

čtečka otisků prstů na straně

5G, LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.4

rozměry: složený: 71,9 x 85,1 x 14,91 mm rozložený: 71,9 x 165,1 x 6,9 mm 187 gramů

baterie: 4000 mAh + 25 W USB C, bezdrátové nabíjení

Ceny Galaxy Z Flip7 a Galaxy Z Flip7 FE

Samsung nejde do soutěže o ceny s konkurencí. Zde je hodně sebevědomý. A to i v případě Galaxy Z Flip7 FE. I zde platí prodejní akce, kdy jde získat vyšší model za cenu nižšího, ale jen do 24. července.

Galaxy Z Flip7 512 GB + 12 GB RAM: 33 299 Kč (29 999 Kč) 256 GB + 12 GB RAM: 29 999 Kč

Galaxy Z Flip7 FE 256 GB + 8 GB: 26 999 Kč (24 999 Kč) 128 GB + 8 GB RAM: 24 999 Kč



Video je dostupné také na Facebooku, Instagramu a Youtube.



