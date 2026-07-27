Google pracuje na snížení nároků Androidu na RAM

Pixel 10 Pro XL vs. Pixel 10; zdroj: Dotekománie
Pokud plánujete pořízení mobilu a záleží vám na ceně, asi byste tak měli učinit co nejdříve, jelikož ceny porostou, a to i u stávajících zařízení. Očekává se, že Apple zvýší cenu svých iPhonů, asi současně s uvedením novinek na trh. Google se chystá také zdražit, což potvrdil Shakil Barkat, viceprezident společnosti Google pro zařízení a služby.
Čas na úpravu operačního systému
Shakil Barkat potvrdil, že společnost již nadále nemůže absorbovat zvyšující se ceny komponent, zejména tedy operačních pamětí. Ostatně uvedl, že 1 GB RAM stál 2,8 dolarů v roce 2025 a nyní přijde již na 12 dolarů. Když si tedy vezmete mobil s 16 GB RAM, tak cena ve své podstatě poskočí z 44,8 dolarů na 192 dolarů, což je značné navýšení.
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Letošní novinky Pixel 11 tedy přijdou s vyšší cenou a některými úpravami v konfiguracích. Aby se nejednalo o citelné prodražení, Google se to pokusí kompenzovat tím, že všechny modely budou začínat na 256GB úložišti. I přesto cena poskočí o 100 dolarů, ale budeme si muset počkat na koncové ceny pro český trh. Google uvedl, že bude dynamicky analyzovat situaci. Čemu se ale asi nevyhne, bude zdražení u starších modelů.
Situace je tedy komplikovaná pro všechny a ani Google není imunní. Současně se ale dozvídáme, že se v Googlu intenzivně pracuje na optimalizaci operačního systému Android, aplikací a případně i služeb, aby bylo potřeba méně operační paměti. Zřejmě se zaměří i na zmenšení lokálních AI modelů.
Pokud si vývojáři dají záležet a podaří se jim provést všechny potřebné optimalizace, zejména u AI a systému, může to zapříčinit i to, že výrobci nebudou muset vytvářet mobily s velkými paměťmi, což by mohlo mít kladný vliv na celý trh. Ten by se tak mohl částečně ochladit nebo aspoň stabilizovat. Otázkou je, kdy budou vidět první výsledky.
Zdroj: 9to5google.com
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