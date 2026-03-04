Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy Z TriFold

Samsung Galaxy Z TriFold; zdroj: Dotekománie

Samsung sice představil jeho nejnovější ohebný telefon již před pár týdny, ale na náš evropský trh se zatím nedostal. Jelikož jsme si ho zatím nevyzkoušeli v USA, byli jsme rádi, když jsme ho zahlédli v Barceloně na veletrhu MWC. Jaká v nás novinka zanechala dojmy?

První dojmy Samsung Galaxy Z TriFold

Je to konečně tablet. To byla moje první slova, když jsem si jej rozložil. Základní Galaxy Z Fold byl na můj vkus vždycky až moc malý tablet navíc s naprosto nevhodným poměrem stran na sledování videa (skoro čtverec). Tady na Galaxy Z TriFold máme po rozložení konečně normální poměr stran vhodnější i na sledování videa.

Po rozložení mě velmi příjemně překvapila nízká tloušťka pouhých 3,9 milimetru. Sotva se do těla podařilo vtěsnat USB-C konektor. Jenže poté jsem začal telefon skládat. Samozřejmě jsem ho začal skládat špatně. Vždy musíte nejprve ohnout levý bok a pak pravý. Pokud začnete přehýbat nejprve zprava, telefon vás na to naštěstí velmi důkladně upozorní na displeji a vibrací.

Ve složeném stavu už najednou působí trošku jako taková milá cihlička. Není to nic strašného, ale pokud znáte tloušťku základního Foldu, tak 12,9 milimetru v pase jednoduše pocítíte stejně jako 309 gramů. To je možná nakonec znát více než tloušťka. Je tak otázka, zda vám velký 10palcový vnitřní displej za to stojí.

Z hlediska zpracování mě zaujal zajímavý povrch připomínající karbon. Karbon to ale není, je to polymer (což je plast). Panty jsou nicméně titanové a hlavní konstrukce hliníková, takže to ve finále působí v ruce hodnotně.

Uvnitř tepe dnes už loňský čip Snapdragon 8 Elite, což je nejspíše následek delšího vývoje zařízení. Na zádech jsou ale úplně stejné fotoaparáty jako na Galaxy Z Fold7 v čele s 200Mpx hlavním snímačem a trojnásobným teleobjektivem.

Bohužel zatím nevíme, kdy se tento působivý kousek dostane na náš trh a zda se tak vůbec někdy stane. V tuto chvíli je zatím dostupný v Koreji a v USA, jakkoliv je právě vyprodán. Cenovka je na americkém trhu stanovena na 2900 dolarů, tedy v přepočtu asi 61 tisíc korun bez daně.

Samsung Galaxy Z TriFold Specifikace

  • displej:
    • hlavní 10,0″ QXGA+ Dynamic AMOLED 2X (2 160 × 1 584 px, 1–120 Hz, 1 600 nitů)
    • vnější 6,5″ FHD+ Dynamic AMOLED 2X (2 520 × 1 080 px, 1–120 Hz, 2 600 nitů)
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Mobile Platform for Galaxy (3 nm)
  • RAM: 16 GB
  • úložiště: 512 GB / 1 TB (bez podpory microSD)
  • Operační systém: Android 16, One UI 8
  • SIM: 2× Nano SIM, Multi eSIM
  • Foťáky:
    • zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1,7, OIS)
      • 12 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2,2, 120°)
      • 10 Mpx (teleobjektiv, f/2,4, OIS, 3× optický zoom, 30× digitální zoom)
    • přední: 10 Mpx (vnější, f/2,2), 10 Mpx (vnitřní, f/2,2)
  • Zabezpečení / Čtečka otisků: kapacitní čtečka otisků prstů na boku, Samsung Knox, Knox Vault
  • Odolnost / IP certifikace: IP48, Gorilla Glass Ceramic 2 (vnější sklo), titanový pant, rám Armor Aluminum, záda z polymeru vyztuženého keramickými vlákny
  • Konektivita: 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
  • rozměry a hmotnost: 159,2 × 75,0 × 12,9 mm (složený), 159,2 × 214,1 × 3,9–4,2 mm (rozložený), 309 gramů
  • baterie a nabíjení: 5 600 mAh, 45W drátové nabíjení, 15W bezdrátové nabíjení, bezdrátové sdílení energie
