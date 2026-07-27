Poco M8 Power vyjde oficiálně v příštím týdnu

• 27. 7. 2026#Android #Smartphony
Poco M8 Power vyjde oficiálně v příštím týdnu

Poco M8 Power 5G | Zdroj: Gizmochina

Značka Poco finišuje s pracemi kolem další novinky, kterou na mobilním trhu poznáme pod označením M8 Power. Jak už vychází ze samotného názvu, tak sílu v překladu bude demonstrovat zejména velký displej a bateriový článek. Přesné datum oficiálního představení potvrzuje vydaná pozvánka. Ta přibližuje podobu telefonu a klíčové prvky výbavy.

Má čím zaujmout

Poco M8 Power by se měl ukázat se 7palcovým AMOLED displejem, který nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Čelní panel také doplní základní 8MPx selfie kamerka. Hardwarová část si zatím může připsat jen osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 4 od Qualcommu. Pod ním poběží článek baterie o velikosti 8 000 mAh a jeho výdrž bude atakovat hranici 3 dnů při plném nabití.

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Poco M8 Power 5G | Zdroj: GSMArena

Zadní stranu zabere hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Všechny indicie k dnešnímu dni směřují k tomu, že zařízení převezme vnitřní výbavu z nedávného Redmi Note 17. To by znamenalo nasazení 6/8GB paměti RAM, 128/256GB úložiště, 45W nabíjecí technologie, čtečky otisků prstů pod displejem nebo platformy HyperOS 3.

Nakonec již v úterý 4. srpna dojde k oznámení, kdy zjistíme zbytek specifikací, konečné prodejní ceny a bližší dostupnost.

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Poco M8 Power 5G | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com

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Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

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