Poco M8 Power vyjde oficiálně v příštím týdnu

Poco M8 Power 5G | Zdroj: Gizmochina
Značka Poco finišuje s pracemi kolem další novinky, kterou na mobilním trhu poznáme pod označením M8 Power. Jak už vychází ze samotného názvu, tak sílu v překladu bude demonstrovat zejména velký displej a bateriový článek. Přesné datum oficiálního představení potvrzuje vydaná pozvánka. Ta přibližuje podobu telefonu a klíčové prvky výbavy.
Má čím zaujmout
Poco M8 Power by se měl ukázat se 7palcovým AMOLED displejem, který nabídne Full HD+ rozlišení a 120Hz obnovovací frekvenci. Čelní panel také doplní základní 8MPx selfie kamerka. Hardwarová část si zatím může připsat jen osmijádrový procesor Snapdragon 4 Gen 4 od Qualcommu. Pod ním poběží článek baterie o velikosti 8 000 mAh a jeho výdrž bude atakovat hranici 3 dnů při plném nabití.
Zadní stranu zabere hlavní 50MPx objektiv fotoaparátu s přisvětlovací LED diodou. Všechny indicie k dnešnímu dni směřují k tomu, že zařízení převezme vnitřní výbavu z nedávného Redmi Note 17. To by znamenalo nasazení 6/8GB paměti RAM, 128/256GB úložiště, 45W nabíjecí technologie, čtečky otisků prstů pod displejem nebo platformy HyperOS 3.
Nakonec již v úterý 4. srpna dojde k oznámení, kdy zjistíme zbytek specifikací, konečné prodejní ceny a bližší dostupnost.
Zdroje: gsmarena.com, gizmochina.com, fonearena.com
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