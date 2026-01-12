Vivo Y500i oficiálně: Odolnost IP69 a 7200mAh baterie

Zdroj: Vivo
Vivo již představilo poměrně zajímavé kousky Vivo Y500 a Vivo Y500 a nyní zde máme doplnění řady o Vivo Y500i. Ten spadá do nižší kategorie mobilů, i tak může některými specifikacemi zaujmout.
Aspoň odolnost a velká baterie
Vivo Y500i se chlubí několika certifikacemi, přičemž ta nejvyšší je IP69. Vydrží tak vodu o vyšším tlaku a teplotě. Další dobrou specifikací je baterie, která má kapacitu 7200 mAh. Samozřejmě se nabízí již novější technologie, ale samotné nabíjení je jen 44W, takže doplnění bude i tak nějakou chvíli trvat. I přes značně velkou baterii má Vivo Y500i tloušťku jen 8,39 mm.
Tím v podstatě výčet zajímavých specifikací skončil, jelikož displej má například jen HD+ rozlišení a na zadní straně je pouze jeden použitelný foťák s 50MPx. Dle oficiálních stránek zde není druhý senzor. To, co vypadá jako foťák na zadní straně, má být ve skutečnosti infra port. O výkon se zde stará Snapdragon 4 Gen 2 z roku 2023, čemuž odpovídá i konektivita. Dlouho jsem neviděli u nového mobilu jen Bluetooth 4.2.
Vivo Y500i má mimo jiné i čtečku otisků prstů na straně, stereo reproduktory a také konektor na sluchátka. Cena začíná na cca 4 500 Kč, ale jedná se o částku bez daně a dalších poplatků. Za takovou cenu se dají ale na trhu najít lépe vybavenější kousky.
Specifikace Vivo Y500i
- displej: 6,75 palců LCD, 1570 × 720 pixelů, 120 Hz, až 1200 nitů
- procesor: Snapdragon 4 Gen 2 (8 jader)
- RAM: 8/12 GB LPDDR5X
- úložiště: 128/256/512 GB UFS3.1
- Operační systém: OriginOS 6
- Dual SIM: Dual Nano SIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
- přední: 5 Mpx (f/2.2)
- čtečka otisků prstů na boku
- infra
- stereo, 3.5mm jack
- IP68, IP69
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C
- rozměry a hmotnost: 166,64 × 78,43 × 8,39 mm, 219 gramů
- baterie a nabíjení: 7200 mAh, 44W nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
