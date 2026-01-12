Vivo Y500i oficiálně: Odolnost IP69 a 7200mAh baterie

Zdroj: Vivo

Vivo již představilo poměrně zajímavé kousky Vivo Y500 a Vivo Y500 a nyní zde máme doplnění řady o Vivo Y500i. Ten spadá do nižší kategorie mobilů, i tak může některými specifikacemi zaujmout.

Aspoň odolnost a velká baterie

Vivo Y500i se chlubí několika certifikacemi, přičemž ta nejvyšší je IP69. Vydrží tak vodu o vyšším tlaku a teplotě. Další dobrou specifikací je baterie, která má kapacitu 7200 mAh. Samozřejmě se nabízí již novější technologie, ale samotné nabíjení je jen 44W, takže doplnění bude i tak nějakou chvíli trvat. I přes značně velkou baterii má Vivo Y500i tloušťku jen 8,39 mm.

Zdroj: Vivo

Tím v podstatě výčet zajímavých specifikací skončil, jelikož displej má například jen HD+ rozlišení a na zadní straně je pouze jeden použitelný foťák s 50MPx. Dle oficiálních stránek zde není druhý senzor. To, co vypadá jako foťák na zadní straně, má být ve skutečnosti infra port. O výkon se zde stará Snapdragon 4 Gen 2 z roku 2023, čemuž odpovídá i konektivita. Dlouho jsem neviděli u nového mobilu jen Bluetooth 4.2.

Vivo Y500i má mimo jiné i čtečku otisků prstů na straně, stereo reproduktory a také konektor na sluchátka. Cena začíná na cca 4 500 Kč, ale jedná se o částku bez daně a dalších poplatků. Za takovou cenu se dají ale na trhu najít lépe vybavenější kousky.

Specifikace Vivo Y500i

  • displej: 6,75 palců LCD, 1570 × 720 pixelů, 120 Hz, až 1200 nitů
  • procesor: Snapdragon 4 Gen 2 (8 jader)
  • RAM: 8/12 GB LPDDR5X
  • úložiště: 128/256/512 GB UFS3.1
  • Operační systém: OriginOS 6
  • Dual SIM: Dual Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1.8)
    • přední: 5 Mpx (f/2.2)
  • čtečka otisků prstů na boku
  • infra
  • stereo, 3.5mm jack
  • IP68, IP69
  • Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2, GPS, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 166,64 × 78,43 × 8,39 mm, 219 gramů
  • baterie a nabíjení: 7200 mAh, 44W nabíjení

Zdroj: gsmarena.com

