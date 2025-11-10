Vivo Y500 Pro je novinka s odolností a pořádnou baterií

Zdroj: Vivo
Není to tak dávno, co byl uveden model Vivo Y500, který zaujme 8200mAh baterií. Dnes zde máme pokračování v podobě Vivo Y500 Pro, kde byste očekávali například stejnou velikost baterie, nebo dokonce větší, ale to není tento případ.
Neurazí
Vivo Y500 Pro sice nemá stejně velkou kapacitu baterie, i tak hodnota 7000 mAh je hodně vysoká. Něco takového nenajdete ani u nejznámějších top modelů. Mobil má i velmi dobrý displej s vysokým jasem. Samozřejmě se jedná o AMOLED panel s integrovanou čtečkou otisků prstů.
Fotografická výbava je poněkud zvláštní. Hlavní snímač má 200 MPx a má i optickou stabilizaci obrazu. Sekundární snímač má ale jen 2MPx a třetí není ani zmíněn. Zřejmě se jedná jen o doprovodný senzor. Vivo Y500 Pro se může pochlubit stereo reproduktory a také certifikací IP69.
Že se jedná o střední třídu, potvrzuje i samotný procesor. V útrobách je Dimensity 7400. Celkově se jedná tedy o dobře vybavený kousek s pořádnou porcí energie. Vivo Y500 Pro má nastavenou cenu u základní verze v přepočtu přibližně 5 300 bez daně a dalších poplatků. Kdy se dostane na evropský trh, zatím nevíme.
Specifikace Vivo Y500 Pro
- displej: 6,67 palců, 1260×2800 pixelů (1.5K), AMOLED, až 1600 nitů, 120Hz
- procesor: Dimensity 7400
- 8/12 GB LPDDR4X RAM
- úložiště: 128/256/512 GB (UFS2.2)
- Android 16 + OriginOS 6
- Dual SIM (nano + nano)
- Foťáky:
- zadní – 200 MPx, f/1.88, OIS
- 2 MPx
- přední – 32 MPx
- čtečka otisků prstů v displeji
- USB Type-C audio, stereo
- IP68+IP69
- 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4,GPS, USB Type-C, NFC
- rozměry: 160,23 × 74,51 × 7,81 mm; 198,6 gramů
- baterie: 7000 mAh + 90W
Zdroj: fonearena.com
