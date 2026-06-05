Nová éra Instagramu? Placené předplatné Plus je konečně dostupné po celém světě [aktualizováno]

Zdroj: Dotekomanie.cz
Aktualizováno 5. 6.
Společnost Meta oznámila, že předplatné Instagram Plus je nyní dostupné na globálním trhu, tedy pro všechny uživatele této sociální sítě. Samotné rozšiřování asi nějakou chvíli potrvá, ale již nyní byste mohli mít tuto možnost k dispozici. Ceny se budou lišit pro jednotlivé země a tu českou ještě neznáme, jelikož ani na jednom redakčním účtu se nám ještě nezobrazila možnost Instagram Plus.
V rámci tohoto předplatného nebudou odebrány reklamy, to byste si museli zakoupit jiné předplatné, ale získáte některé funkce navíc, jako jsou super srdíčka, více seznamů diváků, zacílení dočasných příběhů, možnost jejich prodloužení na 48 hodin a jiné novinky. Dokonce jde zkontrolovat, jestli si konkrétní osoba prohlédla váš příběh.
Původní článek 31. 3.
Některé společnosti stále řeší, jak by měly nastavit výši předplatné, aby to dávalo smysl z pohledu ekonomiky a ze strany uživatele. V poslední době spíše vidíme zvyšující se trend, ale některé firmy na to jdou úplně jinak. Možná si myslíte, že Meta nabízí jedno předplatné nazvané Meta Verified. Není tomu tak a má jich trochu více. Kromě „ověřeného účtu“, což přijde na cca 328,99 Kč měsíčně v základní verzi, tak je zde ještě možnost používání sociálních sítí za 149,99 Kč měsíčně. Asi toho bylo málo a nyní se testuje Instagram Plus, tedy placená verze.
Plus za pár plusek
Novinka přináší za předplatné bonusové funkce navíc, přičemž seznam není nějak rozsáhlý. K dispozici máme následující snímek obrazovky. Z něho se dozvídáme, že s verzí Plus je možné vytvářet dočasné příběhy pro různá publika, získávání o něco detailnější statistiky a rozšířené hledání. Dokonce je zde funkce anonymního prohlížení Stories, takže druhá strana neuvidí, že jste si zobrazili příběh.
Kromě toho se nabízí možnost zvýšení časového limitu pro Stories až na 48 hodin. Také získáte udělení super srdíček a možnost posílení dosahu pro dočasný příběh. Zatím se jedná o testovací verzi, která je dostupná jen v několika zemích, ale zatím to vypadá čistě na funkce kolem Stories a nic navíc.
Cena Instagram Plus aktuálně vychází na 46 Kč měsíčně, což není moc, ale pokud byste chtěli všechna předplatná, tak si k tomu ještě připočítejte 328,99 Kč za „ověření“ a 149,99 Kč za nezobrazování reklam. Co se týče Plus předplatného, tak není jisté, co se všechno změní. Beta testování je aktuálně dostupné v Mexiku, Japonsku a Filipínách.
Zdroje: old.reddit.com, neowin.net, 9to5mac.com, engadget.com
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