Velký výprodej domácí a kuchyňské techniky na Alze: Výhodné nabídky pro moderní domácnost

Internetový obchod Alza.cz spouští rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na vybavení domácnosti, chytré spotřebiče a kuchyňské pomocníky. Nabídka přináší výrazné úspory napříč sortimentem, od pokročilé úklidové techniky až po gastronomické nástroje. Platnost akční nabídky je omezená do vyprodání zásob.
Úklidová technika
Svěží a čistá domácnost vyžaduje spolehlivé pomocníky, kteří ušetří čas i energii. V této kategorii naleznete moderní robotické vysavače s pokročilou navigací i akumulátorové ruční a tyčové vysavače pro rychlý a efektivní úklid.
- Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI (-50 %)
- ETA 3108 90000 (-41 %)
- WORX Vysavač WX030 20V (bez AKU) (-37 %)
- ETA Verto 10,8 V Li-ion 3442 90000 WET&DRY (-23 %)
- Další slevy najdete zde
Horkovzdušné fritézy a grily
Příprava chutných a zdravějších jídel se neobejde bez moderních kuchyňských spotřebičů. Horkovzdušné fritézy i kontaktní grily umožňují rychlou úpravu surovin s minimem tuku.
- Niceboy Grillmaster (-37 %)
- Siguro AF-P350B Vita Fry Plus (-30 %)
- Siguro AF-S500BE Air Fry Crisp (-30 %)
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Pomalé a multifunkční hrnce
Pomalé vaření i multifunkční pečení šetří čas a zachovává v pokrmech maximum chuti i živin. Tyto spotřebiče zvládne obsloužit každý kuchař bez ohledu na zkušenosti.
- Siguro MP-F300DY ClayCook Pro (-50 %)
- ETA Leone Pro 6244 90000 (-31 %)
- Russell Hobbs 25570-56 Pomalý hrnec 2 l (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí pečení a mini trouby
Příprava čerstvého pečiva nebo zapékání menších porcí pokrmů nevyžaduje velkou vestavnou troubu. Kompaktní trouby a pekárny chleba nabízejí plnohodnotný výkon s nižší spotřebou energie.
- Guzzanti GZ 3641A (-25 %)
- ETA 2149 90020 Harmony II (-23 %)
- ETA Sorento 3151 90010 (-20 %)
- Guzzanti GZ 3611A (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Rychlovarné a tradiční konvice
Příprava horkých nápojů je denní rutinou v každé domácnosti. Vybírat lze mezi moderními designovými rychlovarnými konvicemi i tradičními nerezovými modely na sporák.
- ETA Chloe 2276 90000, modrá (-40 %)
- KINGHOFF Kb-7548 Varná konvice s píšťalkou 3 l (-34 %)
- KLAUSBERG Kb-7368 Varná konvice s píšťalkou 2,7 l (-31 %)
- Další slevy najdete zde
Kuchyňské doplňky a specializovaní pomocníci
Pro náročnější kulinářské postupy, osvěžující dezerty i uchování potravin je k dispozici celá řada šikovných pomocníků, od zmrzlinovačů až po sušičky ovocných plodů.
- TESCOMA Zmrzlinovač GrandCHEF 908660.00 (-26 %)
- Sušička potravin s 6 stohovatelnými zásobníky (kulatá) (-25 %)
- De’Longhi Brillante CTJ2103.BK (-23 %)
- TESCOMA Flambovací pistole DELÍCIA 630560.00 (-21 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
Mezi akčními nabídkami se nachází i široké spektrum dalších produktů pro vybrané potřeby. V kategorii péče o vzduch zaujme čistička vzduchu ECG AP1 Compact Pearl (-41 %). Pro přenášení pokrmů je k dispozici Zeller Svačinový box plast, bambus 19 × 12,5 × 6 cm, motiv Duha (-48 %) s bambusovým víčkem.
Řešení vytápění v chladnějších dnech nabízí Xtend Home IRP-W420 chytrý infra panel 420W (-27 %). Nabídku technologických produktů doplňuje DJI ROMO P (-31 %).
Kompletní sortiment zlevněných produktů je k dispozici přímo na stránkách prodejce Alza.cz. Využijte časově omezené akční nabídky a vybavte svou domácnost moderními spotřebiči od předních značek za zvýhodněné ceny.
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