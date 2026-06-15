💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

Zdroj: DALL·E
V dnešních mobilech najdete nejrůznější materiály, proto nás zajímalo, který preferujete nejvíce na zadní straně. Polovina hlasujících toto neřeší vůbec, ale největší zastoupení má plast. Na druhém místě je kov a pak je sklo, tedy matné, lesklé skončilo na posledním místě. Najdou se ale i zastánci veganské kůže.
- Matné sklo: 10,0 %
- Lesklé sklo: 2,3 %
- Veganská kůže: 7,3 %
- Kvalitní plast: 15,5 %
- Kov: 14,6 %
- Neřeším to, telefon jde hned krytu: 50,2 %
Nová anketa
Tentokrát zamíříme do oblasti focení, tedy spíše k tomu, co děláte s fotkami po vyfocení. Jestli se tedy pouštíte do upravování, nebo jen plácnete filtr.
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