Anketa: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

• 15. 6. 2026#Aplikace
Anketa: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

Zdroj: DALL·E

V dnešních mobilech najdete nejrůznější materiály, proto nás zajímalo, který preferujete nejvíce na zadní straně. Polovina hlasujících toto neřeší vůbec, ale největší zastoupení má plast. Na druhém místě je kov a pak je sklo, tedy matné, lesklé skončilo na posledním místě. Najdou se ale i zastánci veganské kůže.

  • Matné sklo: 10,0 %
  • Lesklé sklo: 2,3 %
  • Veganská kůže: 7,3 %
  • Kvalitní plast: 15,5 %
  • Kov: 14,6 %
  • Neřeším to, telefon jde hned krytu: 50,2 %

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Tentokrát zamíříme do oblasti focení, tedy spíše k tomu, co děláte s fotkami po vyfocení. Jestli se tedy pouštíte do upravování, nebo jen plácnete filtr.

💡ANKETA: Jakým způsobem nejčastěji upravujete fotky ve svém mobilu?

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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