Podcast: Instagram kopíruje BeReal a Google chce zničit zmeškané hovory PODCAST

• 28. 5. 2026#Podcast
Podcast: Instagram kopíruje BeReal a Google chce zničit zmeškané hovory

V dnešním díle podcastu Pod zlatou lampou se podíváme na pořádnou nálož technologických novinek! Probereme novou aplikaci Instagramu, která nápadně připomíná BeReal. Podíváme se na zoubek Googlu, který do Androidu zavádí chytrou funkci pro eliminaci zmeškaných hovorů pomocí Gemini, a proklepneme i nejnovější standard RCS 4.0, který do zpráv přinese video hovory. Na závěr si promluvíme o nové Sony Xperii, u které máme pocit, že se nás sám výrobce snaží přesvědčit, abychom si ji raději nekupovali. Pohodlně se usaďte, začínáme!

Pod Zlatou Lampou

Nový díl podcastu Pod Zlatou Lampou právě vyšel. Podcast je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet Miroslav Růžička, Michal Král a Přemysl Vaculík.

Video

Audio

Pokud chcete podpořit náš podcast ať už jednorázově, nebo pravidelně, nově jsme si založili účet na platformě Buy Me a Coffee.

Kde podcast poslouchat:

Podcast si můžete pustit v přehrávači výše, nebo ho můžete sledovat na:

Předchozí díly

APPLE ODEPSAL Mac Pro! 😱 Má MacBook Neo s iPhonovým čipem smysl?

💡ANKETA: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim