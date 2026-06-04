Huawei Nova Y74: Velká baterie jako hlavní lákadlo, zbytek pokulhává

Zdroj: Huawei
Huawei již dávno nepatří mezi přední výrobce mobilních telefonů na globálním trhu, i tak se snaží udržovat svůj odkaz. Nedávné modely série Nova jsou vskutku zajímavé, ale dnešní novinku Huawei Nova Y74 si mohl klidně odpustit.
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Baterie jako jediná výhoda?
Huawei Nova Y74 vychází z dříve představeného modelu uvedeného jen pro Čínu, ale je zde několik změn. V první řadě došlo na výměnu systému. Místo Harmony OS je zde použito EMUI 12, což je tedy nadstavba nad Androidem. Sice výrobce neuvádí, jakou verzi použil, ale poslední verze měla Android 11, tedy šest let starý systém. Ten se asi snaží udržovat aktuální z pohledu zabezpečení, ale je to již na mobilní scéně důchodce.
Ve specifikacích kompletně chybí informace o procesoru a ačkoliv Huawei zmiňuje odolnost vůči vodě, nikde není uvedena konkrétní verze certifikace. Huawei Nova Y74 je vybaven LCD displejem s HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. Na zadní straně si všimnete rozsáhlejšího ostrůvku, kde je ale podle oficiálních informací jen jeden 50MPx snímač.
Tento mobil nabízí jen LTE konektivitu. Zatím tedy nic moc, ale aspoň je zde baterie s větší kapacitou. Konkrétně má 6620 mAh se 40W nabíjením. Huawei zatím neuvedl koncovou cenu, ale ani kdyby byla dost nízká, asi si nenajde dost zájemců, zejména s ohledem na to, že zde nejsou Google služby ani Obchod Play.
Specifikace Huawei Nova Y74
- displej: 6,67 palců, LCD, HD+ 1604 x 720 pixelů, 16,7 milionu barev, široký barevný gamut (DCI-P3), 90 Hz, 850 nitů
- procesor: neuveden
- RAM: 8 GB
- úložiště: 128/256 GB
- Operační systém: EMUI 12
- Dual SIM: ano
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, digitální zoom, rozlišení snímků až 8192 x 6144 px)
- přední: 8 Mpx (f/2,0, portrétní režim, rozlišení snímků až 3264 x 2448 px)
- odolnost: neuvedena
- čtečka otisků prstů: na těle / boční
- sluchátkový výstup USB-C (digitální audio)
- Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi (2,4 GHz, 802,11b/g/n), Bluetooth 5,1, NFC, GPS/AGPS/Glonass/BeiDou/Galileo/QZSS, USB-C (USB 2,0)
- rozměry a hmotnost: 166,05 x 76,58 x 8,32 mm, cca 210 gramů
- baterie a nabíjení: 6620 mAh, 40W rychlé nabíjení
Zdroj: gsmarena.com
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