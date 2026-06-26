Letní Alza Slevy: Vybavení pro boj s horky i zábavu na zahradě za zlomek ceny

Letní sezóna s sebou přináší nejen slunečné dny, ale také potřebu efektivního ochlazení a zajištění komfortu na zahradě či cestách. Internetový obchod Alza spouští rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na moderní technologické pomocníky do horkých dnů, zahradní bazény a outdoorové vybavení. Akce platí do vyprodání zásob a přináší výrazné snížení cen napříč klíčovými segmenty pro domácnost i volný čas.
Domácí ventilátory a ochlazovače vzduchu
Zajištění optimálního klimatu v interiéru je během tropických dnů zásadní. Nabídka zahrnuje pokročilé stojanové, sloupové i 3D ventilátory, které kombinují vysoký vzduchový výkon s tichým provozem, ideálním pro celodenní i noční využití.
- Siguro Lumi P400W se světlem (-48 %)
- Siguro JetPod L100W (-36 %)
- Siguro AirSphere P450W (-30 %)
- Siguro West Wind T571B (-20 %)
- SENCOR SFT 2404WH (-20 %)
- Siguro 3D Air Luxury V750W (-30 %)
- SENCOR SFE 2340WH 3D UltraSilent (-20 %)
- Quilo QLEC07XEIWG (-20 %)
- DOMO DO154A (-15 %)
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Mobilní autochladničky a přenosné chladící boxy
Pro uchování čerstvých potravin a studených nápojů na cestách slouží moderní autochladničky. Vybrané modely disponují kompresorovou technologií s možností hlubokého mražení, napájením z autozapalovače i klasické sítě a vysokou energetickou efektivitou.
- Guzzanti GZ 30A (-28 %)
- Guzzanti GZ 26BW (-12 %)
- PRO-USER CoolZ 40 (-12 %)
- COMPASS Chladící box 30litrů TAMPERE 230/12V (-11 %)
- Chladící box kompresor 30l 230/24/12V -20°C (-11 %)
- Rohnson R-4050 Ice Nomad (-10 %)
- Rohnson R-4125 Cool Mate (-10 %)
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Rodinné bazény s konstrukcí i nafukovací
Vlastní koupání na zahradě umožňují bazény s pevnou konstrukcí či rychlorozkládací nafukovací varianty. Modely s moderními dekory, jako je ratan nebo kámen, esteticky doplňují exteriér a zaručují mechanickou odolnost vůči mechanickému poškození a UV záření.
- MARIMEX Bazén s konstrukcí FLORIDA bez příslušenství 3,05 x 0,91m – motiv KÁMEN (-23 %)
- MARIMEX Bazén s konstrukcí Orlando 3,05 × 0,91 m fólie, skimmer – motiv RATAN (-15 %)
- CF GROUP CF Frame 3,66 × 0,99 m ratan (-30 %)
- CF GROUP Bazén nafukovací 3,05 x 0,76 , – motiv RATAN (-20 %)
- INTEX Bazén s konstrukcí včetně příslušenství RECTANGULAR 4 x 2 x 1m (-10 %)
- INTEX Bazén nafukovací bez příslušenství 3,66 x 0,76m (-10 %)
- INTEX Bazén s konstrukcí bez příslušenství 3,66 x 0,76m (-15 %)
- Další slevy najdete zde
Dětské bazénky, vodní hračky a trampolíny
Pro nejmenší jsou připraveny bezpečné plážové bazénky s pop-up konstrukcí, ochranná brouzdaliště a tematické nafukovací hračky s motivy populárních hrdinů. Aktivní vyžití na zahradě pak zajistí odolné dětské trampolíny.
- Bestway Spider-Man tříkruhový (-21 %)
- Bestway Rozstřikovač Ufo a boxovací figurka (-19 %)
- Bestway Sharktastic (-19 %)
- Bestway Disney princess (-19 %)
- Bestway Trampolína (-19 %)
- BBLÜV Spläsh Dětské brouzdaliště (-20 %)
- BBLÜV Arenä Pop-up plážový bazének (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Domácí výrobníky ledu a ledové tříště
Osvěžující nápoje v profesionální kvalitě lze snadno připravit v domácích podmínkách. Výkonné výrobníky ledu dokáží vyprodukovat první kostky již během několika minut, zatímco kompaktní přístroje na ledovou tříšť ocení celá rodina.
- Siguro Slushie Go M350B (-20 %)
- GORENJE IMD1200SB (-10 %)
- G3Ferrari G5004800 (-15 %)
- Siguro IM210 Ice Touch (-20 %)
- Další slevy najdete zde
Zahradní slunečníky a stínění
Spolehlivou ochranu před přímým slunečním zářením na terase, zahradě či pláži poskytují stabilní konstrukce slunečníků s nastavitelným úhlem stínění. Použité materiály zaručují vysoký UV faktor a dlouhou životnost.
- Slunečník zahradní COLUMBUS, šedý 230cm (-15 %)
- Slunečník zahradní COLUMBUS, antracit 230cm (-15 %)
- Nils camp NC7813 světle modrý slunečník 160 cm (-10 %)
- Další slevy najdete zde
Další zajímavé výběry
V letním výprodeji nechybí ani specifické produkty pro zchlazení pokrmů. Příkladem je inovativní chladicí mísa Tefal IG801AE0 Freezi (-5 %), která udrží ideální teplotu servírovaných salátů či dezertů i během horkých letních dnů, a outdoorová termo taška NILS Camp NC7826 (-10 %) pro uchování teploty svačin na výletech.
Kompletní přehled letní techniky, bazénů a příslušenství je k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Využijte aktuální časově omezené nabídky a připravte se na horké dny s předstihem. Nakupujte výhodně a pohodlně online na Alza.cz.
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