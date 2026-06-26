Letní Alza Slevy: Vybavení pro boj s horky i zábavu na zahradě za zlomek ceny KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 26. 6. 2026#Ostatní
Letní Alza Slevy: Vybavení pro boj s horky i zábavu na zahradě za zlomek ceny

Letní sezóna s sebou přináší nejen slunečné dny, ale také potřebu efektivního ochlazení a zajištění komfortu na zahradě či cestách. Internetový obchod Alza spouští rozsáhlou slevovou akci zaměřenou na moderní technologické pomocníky do horkých dnů, zahradní bazény a outdoorové vybavení. Akce platí do vyprodání zásob a přináší výrazné snížení cen napříč klíčovými segmenty pro domácnost i volný čas.

Domácí ventilátory a ochlazovače vzduchu

Zajištění optimálního klimatu v interiéru je během tropických dnů zásadní. Nabídka zahrnuje pokročilé stojanové, sloupové i 3D ventilátory, které kombinují vysoký vzduchový výkon s tichým provozem, ideálním pro celodenní i noční využití.

Mobilní autochladničky a přenosné chladící boxy

Pro uchování čerstvých potravin a studených nápojů na cestách slouží moderní autochladničky. Vybrané modely disponují kompresorovou technologií s možností hlubokého mražení, napájením z autozapalovače i klasické sítě a vysokou energetickou efektivitou.

Rodinné bazény s konstrukcí i nafukovací

Vlastní koupání na zahradě umožňují bazény s pevnou konstrukcí či rychlorozkládací nafukovací varianty. Modely s moderními dekory, jako je ratan nebo kámen, esteticky doplňují exteriér a zaručují mechanickou odolnost vůči mechanickému poškození a UV záření.

Dětské bazénky, vodní hračky a trampolíny

Pro nejmenší jsou připraveny bezpečné plážové bazénky s pop-up konstrukcí, ochranná brouzdaliště a tematické nafukovací hračky s motivy populárních hrdinů. Aktivní vyžití na zahradě pak zajistí odolné dětské trampolíny.

Domácí výrobníky ledu a ledové tříště

Osvěžující nápoje v profesionální kvalitě lze snadno připravit v domácích podmínkách. Výkonné výrobníky ledu dokáží vyprodukovat první kostky již během několika minut, zatímco kompaktní přístroje na ledovou tříšť ocení celá rodina.

Zahradní slunečníky a stínění

Spolehlivou ochranu před přímým slunečním zářením na terase, zahradě či pláži poskytují stabilní konstrukce slunečníků s nastavitelným úhlem stínění. Použité materiály zaručují vysoký UV faktor a dlouhou životnost.

Další zajímavé výběry

V letním výprodeji nechybí ani specifické produkty pro zchlazení pokrmů. Příkladem je inovativní chladicí mísa Tefal IG801AE0 Freezi (-5 %), která udrží ideální teplotu servírovaných salátů či dezertů i během horkých letních dnů, a outdoorová termo taška NILS Camp NC7826 (-10 %) pro uchování teploty svačin na výletech.

Kompletní přehled letní techniky, bazénů a příslušenství je k dispozici na oficiálních stránkách prodejce. Využijte aktuální časově omezené nabídky a připravte se na horké dny s předstihem. Nakupujte výhodně a pohodlně online na Alza.cz.

Proč Apple zařízl Apple Watch Ultra? 🧠 Drsná pravda o RAM a drahých mobilech! A možná 4. operátor 🤫

💡ANKETA: Používáte na svém telefonu funkci Always-On Display (neustále zobrazené hodiny a notifikace)?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Uživatelská fotografie

Obchodní sdělení za jehož obsah odpovídá objednavatel.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim