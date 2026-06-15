Přesné prognózování poptávky patří mezi nejdůležitější faktory úspěchu moderního retailu. Maloobchodníci dnes pracují s tisíci až miliony SKU, rychle se měnícím zákaznickým chováním, sezónností, promoakcemi a rostoucím tlakem na dostupnost zboží i marže.
Tradiční forecasty založené na historických datech a tabulkách často nedokážou reagovat na dynamické tržní podmínky. Proto stále více retailerů investuje do specializovaného softwaru pro prognózování poptávky, který využívá umělou inteligenci, strojové učení a pokročilou analytiku.
V tomto přehledu jsme vybrali nejlepší řešení pro prognózování poptávky v retailu v roce 2026 a porovnali jejich silné stránky, funkce a vhodnost pro různé typy obchodníků.
TL;DR
Pokud hledáte nejlepší software pro prognózování poptávky v retailu, zaměřte se na platformy, které kombinují AI, forecasting, plánování zásob a schopnost pracovat s promoakcemi a cenovými změnami.
Nejlepší software pro prognózování poptávky v retailu v roce 2026:
- Yieldigo – AI platforma pro forecasting, pricing a promo optimalizaci v retailu.
- ToolsGroup – pokročilé prediktivní plánování poptávky a zásob.
- o9 Solutions – integrované plánování poptávky a supply chainu založené na AI.
- Anaplan – flexibilní platforma pro enterprise forecasting a business planning.
- Kinaxis Maestro – řešení pro predikci poptávky a koordinaci supply chainu v reálném čase.
Nejlepší software pro prognózování poptávky v retailu v roce 2026
Yieldigo – řešení pro prognózování poptávky, optimalizaci cen a plánování promoakcí
Co to je?
Yieldigo je pokročilá platforma využívající umělou inteligenci, která byla navržena speciálně pro potřeby moderního retailu. Pomáhá maloobchodníkům přesněji předpovídat budoucí poptávku, optimalizovat ceny, plánovat promoakce a řídit slevové strategie v rámci jednoho integrovaného řešení.
Na rozdíl od tradičních forecastingových nástrojů nepracuje Yieldigo pouze s historickými prodeji. Systém dokáže zohlednit desítky faktorů ovlivňujících zákaznické chování, včetně cenových změn, promoakcí, sezónnosti, lokálních specifik, svátků nebo změn v sortimentu. Díky tomu mohou retailové společnosti přijímat přesnější a rychlejší rozhodnutí založená na datech.
Nejlepší pro:
Potravinářské řetězce, drogerie, prodejce potřeb pro domácí mazlíčky, diskontní řetězce a další retailery s rozsáhlým sortimentem a vysokým počtem produktových položek.
Klíčové schopnosti:
- Prognózování poptávky pomocí umělé inteligence
- Predikce dopadu promoakcí na budoucí prodeje
- Modelování cenové elasticity
- Prognózování na úrovni jednotlivých produktů i prodejen
- Automatizovaná doporučení pro obchodní rozhodování
- Analýza zákaznických nákupních košíků
- Optimalizace cen, promoakcí a výprodejů
Strategické silné stránky:
Největší konkurenční výhodou platformy Yieldigo je schopnost propojit prognózování poptávky s cenovou strategií a plánováním promoakcí. Většina tradičních forecastingových řešení vytváří prognózy pouze na základě historických dat. Yieldigo však dokáže předvídat, jak budou budoucí cenové změny nebo plánované promoakce ovlivňovat skutečnou poptávku.
Platforma využívá pokročilé algoritmy umělé inteligence, které analyzují vztahy mezi jednotlivými produkty, kategoriemi i zákaznickým chováním. Díky tomu dokáže odhalovat skryté souvislosti, které běžné forecastingové systémy často přehlížejí. Retailer tak získává mnohem přesnější odhad budoucích prodejů a může efektivněji plánovat zásoby.
Další významnou výhodou je schopnost pracovat s forecastingem na velmi detailní úrovni. Systém vytváří prognózy nejen pro jednotlivé produkty, ale také pro konkrétní prodejny, regiony nebo skupiny zákazníků. To umožňuje výrazně snížit výpadky zboží, omezit nadbytečné zásoby a současně zvyšovat ziskovost.
Zvážení: Největší přínos přináší středním a velkým retailerům, kteří disponují dostatečným množstvím dat a provozují rozsáhlý sortiment.
Ceny: Individuální cenová nabídka podle rozsahu projektu.
Hodnocení G2: 4.6 / 5
ToolsGroup – software pro prognózování poptávky a optimalizaci zásob
Co to je?
ToolsGroup je specializované řešení zaměřené na prognózování poptávky a optimalizaci zásob. Platforma využívá pokročilé analytické modely k vytváření přesných forecastů a pomáhá retailerům udržovat optimální úroveň skladových zásob. Software je známý především svou schopností pracovat s nejistotou a vytvářet pravděpodobnostní prognózy, které poskytují realističtější pohled na budoucí vývoj poptávky.
Nejlepší pro: Retailery, distributory a velkoobchodní společnosti, které chtějí zlepšit dostupnost zboží a současně snížit náklady na skladování.
Klíčové schopnosti:
- Pravděpodobnostní prognózování poptávky
- Automatizované plánování zásob
- Predikce poptávky pomocí umělé inteligence
- Optimalizace zásob napříč distribuční sítí
- Automatizované doplňování zboží
- Řízení úrovně služeb zákazníkům
Strategické silné stránky:
ToolsGroup dlouhodobě patří mezi lídry v oblasti plánování zásob a forecastingu. Jeho největší silou je schopnost vytvářet velmi přesné prognózy i v prostředí s nepravidelnou nebo obtížně předvídatelnou poptávkou.
Platforma využívá pravděpodobnostní modely, které pomáhají lépe pracovat s nejistotou a minimalizovat rizika spojená s plánováním zásob. Díky tomu mohou společnosti efektivněji řídit skladové zásoby a zlepšovat dostupnost produktů.
Zvážení: Implementace bývá komplexnější a může vyžadovat větší zapojení interních týmů.
Ceny: Na vyžádání.
Hodnocení G2: 5.0 / 5
o9 Solutions – platforma pro integrované plánování poptávky a dodavatelského řetězce
Co to je?
o9 Solutions je platforma pro integrované obchodní plánování, která propojuje prognózování poptávky, plánování dodavatelského řetězce, merchandising a finanční plánování. Jejím cílem je vytvořit jednotné prostředí, ve kterém mohou firmy koordinovat rozhodování napříč jednotlivými odděleními.
Nejlepší pro: Velké maloobchodní společnosti a mezinárodní řetězce hledající komplexní plánovací platformu.
Klíčové schopnosti:
- Prognózování poptávky pomocí umělé inteligence
- Modelování scénářů
- Plánování dodavatelského řetězce
- Analýza dat v reálném čase
- Digitální modelování obchodních procesů
- Integrované obchodní plánování
Strategické silné stránky:
o9 Solutions nabízí komplexní pohled na fungování celé organizace. Umožňuje propojit forecasting s finančním plánováním, řízením zásob a provozními procesy.
Silnou stránkou platformy je také schopnost simulovat různé scénáře a vyhodnocovat jejich dopad na budoucí výsledky společnosti. Management tak může lépe plánovat strategická rozhodnutí a reagovat na změny trhu.
Zvážení: Vyšší pořizovací náklady a náročnější implementace mohou být překážkou pro menší společnosti.
Ceny: Na vyžádání.
Hodnocení G2: 4.2 / 5
Anaplan – flexibilní řešení pro prognózování poptávky a podnikové plánování
Co to je?
Anaplan je cloudová platforma pro podnikové plánování, která pomáhá organizacím koordinovat forecasting, finanční plánování a strategické rozhodování.
Platforma je známá svou flexibilitou a možností vytvářet vlastní plánovací modely podle potřeb konkrétní organizace.
Nejlepší pro: Velké podniky a korporace hledající flexibilní prostředí pro plánování a forecasting.
Klíčové schopnosti:
- Prognózování poptávky
- Spolupráce mezi týmy při plánování
- Scénářová analýza
- Finanční plánování
- Pokročilé přehledy a reporty
- Tvorba vlastních plánovacích modelů
Strategické silné stránky:
Největší předností Anaplanu je jeho flexibilita. Firmy si mohou vytvářet vlastní modely a procesy přesně podle svých potřeb bez nutnosti rozsáhlého programování.
Platforma podporuje spolupráci mezi jednotlivými odděleními a umožňuje propojit forecasting s finančními cíli společnosti. To přispívá k lepší koordinaci obchodních aktivit a strategickému plánování.
Zvážení: Retailové funkce nejsou tak specializované jako u řešení vyvíjených přímo pro maloobchod.
Ceny: Na vyžádání.
Hodnocení G2: 4.6 / 5
Kinaxis Maestro – platforma pro prognózování poptávky a řízení dodavatelského řetězce v reálném čase
Co to je?
Kinaxis Maestro je moderní platforma zaměřená na prognózování poptávky a řízení dodavatelských řetězců v reálném čase. Řešení pomáhá firmám rychle reagovat na změny trhu a koordinovat plánování napříč celou organizací. Platforma navazuje na dlouholetou historii systému RapidResponse a patří mezi nejuznávanější řešení v oblasti plánování dodavatelských řetězců.
Nejlepší pro: Retailery, distributory a výrobní společnosti s komplexními dodavatelskými řetězci.
Klíčové schopnosti:
- Prognózování poptávky
- Plánování dodavatelského řetězce v reálném čase
- Modelování scénářů
- Řízení výjimek a rizik
- Pokročilé analytické nástroje
- Synchronizace plánování napříč organizací
Strategické silné stránky:
Kinaxis Maestro vyniká schopností pracovat s aktuálními daty v reálném čase. Jakákoli změna v poptávce, dostupnosti zboží nebo dodavatelském řetězci se okamžitě promítá do plánovacích modelů.
Díky tomu mohou společnosti reagovat mnohem rychleji na neočekávané situace, snižovat provozní rizika a zvyšovat flexibilitu celého dodavatelského řetězce. Platforma je obzvláště silná v prostředích, kde je rychlost rozhodování klíčovým faktorem úspěchu.
Zvážení: Největší hodnotu přináší středním a velkým organizacím s komplexními procesy.
Ceny: Na vyžádání.
Hodnocení G2: 4.0 / 5
Proč důvěřovat našim recenzím softwaru?
Při hodnocení jednotlivých platforem jsme se zaměřili na faktory, které mají pro retailery největší dopad. Naším cílem nebylo najít univerzálně nejlepší software, ale identifikovat řešení vhodná pro různé typy retailových organizací.
|Hodnoticí kritérium
|Proč je důležité
|Přesnost prognózování poptávky
|Určuje schopnost systému předvídat budoucí prodeje a minimalizovat chyby v plánování zásob.
|Využití AI a strojového učení
|Moderní algoritmy dokážou odhalovat vzorce v datech a průběžně zvyšovat přesnost forecastů.
|Schopnost zpracovávat velké objemy dat
|Retaileři pracují s tisíci produktů, prodejen a transakcí, které musí systém efektivně analyzovat.
|Integrace s ERP, POS a e-commerce systémy
|Kvalitní propojení zajišťuje plynulý tok dat a přesnější rozhodování napříč organizací.
|Podpora promoakcí a sezónních výkyvů
|Pokročilé platformy dokážou zohlednit vliv slev, marketingových kampaní a sezónních trendů na poptávku.
|Uživatelská přívětivost
|Intuitivní prostředí usnadňuje adopci systému a zvyšuje produktivitu plánovacích týmů.
|Škálovatelnost
|Řešení musí růst spolu s firmou a zvládat rostoucí objemy dat i složitější procesy.
|Hodnocení zákazníků a zkušenosti uživatelů
|Recenze na G2 a dalších platformách poskytují reálný pohled na kvalitu produktu a úroveň podpory.
Díky kombinaci těchto kritérií jsme vytvořili vyvážené hodnocení, které zohledňuje jak technologické schopnosti jednotlivých řešení, tak jejich praktickou využitelnost v každodenním retailovém provozu.
Proč důvěřovat našim recenzím softwaru?
Výběr správného softwaru pro prognózování poptávky může mít zásadní dopad na dostupnost zboží, efektivitu zásob i celkovou ziskovost retailera. Proto jsme při sestavování tohoto přehledu nehodnotili pouze množství funkcí, ale zaměřili jsme se především na schopnost jednotlivých platforem řešit skutečné výzvy, kterým maloobchodníci čelí každý den.
Každé řešení jsme posuzovali z pohledu praktického využití v retailovém prostředí. Hodnotili jsme technologickou vyspělost, přesnost forecastů, uživatelskou zkušenost, možnosti integrace i zpětnou vazbu od zákazníků. Díky tomu jsme vytvořili přehled, který pomáhá retailerům najít řešení odpovídající jejich velikosti, sortimentu a obchodním cílům.
- Přesnost prognózování poptávky. Schopnost přesně předvídat budoucí poptávku je základním kritériem každého forecastingového řešení. Posuzovali jsme, jak efektivně jednotlivé platformy pracují s historickými daty, sezónností, trendy a externími faktory ovlivňujícími prodeje.
- Využití umělé inteligence a strojového učení. Moderní forecasting stále více spoléhá na AI modely, které dokážou identifikovat složité vzorce v datech. Hodnotili jsme úroveň automatizace, adaptivního učení a schopnost systémů průběžně zlepšovat přesnost predikcí.
- Schopnost zpracovávat velké objemy dat. Retailové společnosti často pracují s tisíci produktů, stovkami prodejen a miliony transakcí. Posuzovali jsme, jak dobře si jednotlivé platformy poradí s rozsáhlými datovými soubory a komplexními retailovými operacemi.
- Integrace s ERP, POS a e-commerce systémy. Kvalitní forecasting závisí na dostupnosti aktuálních dat. Zaměřili jsme se proto na možnosti propojení s podnikovými systémy, pokladnami, e-commerce platformami a dalšími zdroji dat.
- Podpora promoakcí a sezónních výkyvů. Poptávka v retailu je silně ovlivňována slevami, marketingovými kampaněmi a sezónními událostmi. Hodnotili jsme schopnost jednotlivých řešení zohledňovat tyto faktory při tvorbě forecastů.
- Uživatelská přívětivost. Ani nejpokročilejší software nepřinese očekávané výsledky, pokud se obtížně používá. Posuzovali jsme intuitivnost rozhraní, kvalitu reportingu a celkovou uživatelskou zkušenost.
- Škálovatelnost. Retailové organizace rostou a jejich potřeby se mění. Hodnotili jsme, zda dokáže software podporovat malé i velké podniky a přizpůsobit se rostoucím objemům dat a složitějším procesům.
- Hodnocení zákazníků a zkušenosti z trhu. Součástí našeho hodnocení byly také recenze na platformách jako G2 a další odborné zdroje. Ty poskytují cenný pohled na reálné zkušenosti uživatelů, kvalitu podpory a dlouhodobou spokojenost zákazníků.
Jaké jsou výhody používání softwaru pro prognózování poptávky?
Moderní software pro prognózování poptávky se stal jedním z nejdůležitějších nástrojů pro řízení retailových operací. V prostředí, kde se zákaznické preference neustále mění a konkurence roste, již tradiční plánování založené pouze na historických datech často nestačí. Pokročilé platformy využívající umělou inteligenci a strojové učení pomáhají retailerům přijímat přesnější rozhodnutí a efektivněji řídit celý dodavatelský řetězec.
Správně implementované forecastingové řešení nepřináší pouze přesnější odhady budoucích prodejů. Pomáhá také optimalizovat zásoby, zvyšovat dostupnost produktů, zlepšovat plánování promoakcí a dlouhodobě podporovat růst ziskovosti. Mezi nejvýznamnější přínosy patří následující:
Vyšší přesnost plánování
Jednou z největších výhod moderního prognózovacího softwaru je výrazně vyšší přesnost forecastů oproti tradičním metodám plánování. Zatímco běžné modely často pracují pouze s historickými prodeji, moderní systémy analyzují široké spektrum faktorů včetně sezónnosti, cenových změn, promoakcí, počasí, svátků nebo regionálních rozdílů.
Snížení výpadků zboží
Nedostupnost produktů představuje pro retailery významný problém, který vede ke ztrátě tržeb i zákaznické loajality. Pokud zákazník nenajde požadované zboží skladem, často přechází ke konkurenci a nemusí se již vrátit.
Nižší skladové zásoby
Přebytečné zásoby představují významnou finanční zátěž. Kapitál uložený ve skladu nemůže být využit pro další investice a zároveň vznikají dodatečné náklady na skladování, manipulaci a správu zásob.
Lepší plánování promoakcí
Promoakce patří mezi nejvýznamnější faktory ovlivňující poptávku v retailu. Bez kvalitních prognóz je však obtížné odhadnout, jaký dopad bude mít konkrétní sleva nebo marketingová kampaň na budoucí prodeje.
Efektivnější řízení dodavatelského řetězce
Přesné prognózy mají pozitivní dopad na celý dodavatelský řetězec. Lepší viditelnost budoucí poptávky umožňuje efektivněji plánovat objednávky, dopravu, distribuci i doplňování jednotlivých prodejen.
Rychlejší a kvalitnější rozhodování
Moderní forecastingové nástroje poskytují managementu přístup k aktuálním datům, analytickým přehledům a doporučením založeným na umělé inteligenci. Rozhodování se tak přesouvá od intuice k datově řízenému přístupu.
Vyšší ziskovost
Konečným cílem prognózování poptávky není pouze přesnější plánování, ale především zlepšení finančních výsledků společnosti. Kombinace vyšší dostupnosti produktů, nižších skladových zásob, efektivnějších promoakcí a optimalizovaných procesů vede k růstu marží i celkové profitability.
Jak vybrat správný software pro prognózování poptávky?
Výběr správného softwaru pro prognózování poptávky je strategické rozhodnutí, které může výrazně ovlivnit efektivitu plánování, dostupnost zboží i celkovou ziskovost retailové společnosti. Na trhu dnes existuje široká škála řešení, od specializovaných forecastingových nástrojů až po komplexní platformy pro plánování celého dodavatelského řetězce. Proto je důležité vybírat software podle konkrétních potřeb vašeho podnikání, nikoli pouze podle počtu funkcí.
Před samotným výběrem by si retailové společnosti měly jasně definovat své cíle, procesy a technologické požadavky. Nejlepší řešení není vždy to nejdražší nebo technologicky nejpokročilejší. Skutečnou hodnotu přináší software, který dokáže efektivně podpořit vaše každodenní rozhodování a přizpůsobit se specifikům vašeho podnikání.
Jak velký a komplexní je váš sortiment?
Rozsah a složitost sortimentu patří mezi nejdůležitější faktory při výběru forecastingového řešení. Menší obchodníci s několika stovkami produktů mají často odlišné potřeby než velké retailové řetězce spravující desetitisíce produktových položek napříč mnoha kategoriemi. Pokud pracujete s rozsáhlým sortimentem, je vhodné zvolit platformu, která dokáže automaticky zpracovávat velké objemy dat, identifikovat vzorce v poptávce a vytvářet přesné prognózy bez nutnosti rozsáhlých manuálních zásahů.
Potřebujete prognózování pouze na úrovni produktů, nebo i jednotlivých prodejen?
Některé společnosti potřebují forecasty pouze na úrovni celého sortimentu, zatímco jiné vyžadují detailní prognózy pro jednotlivé prodejny, regiony nebo distribuční centra. Čím detailnější plánování potřebujete, tím důležitější je schopnost systému pracovat s lokálními daty a zohledňovat specifika jednotlivých prodejních míst. To je obzvláště důležité u potravinářských řetězců, drogerií nebo specializovaných maloobchodních sítí.
Jak důležité jsou promoakce a cenová optimalizace?
V mnoha retailových segmentech představují promoakce významný faktor ovlivňující poptávku. Pokud pravidelně využíváte slevové kampaně, věrnostní programy nebo dynamické cenové strategie, měl by forecastingový software umět tyto faktory zahrnout do svých predikcí. Pokročilé platformy dokážou modelovat dopad budoucích promoakcí na prodeje a pomáhají obchodníkům lépe plánovat zásoby i marketingové aktivity. Díky tomu lze výrazně snížit riziko výpadků zboží nebo naopak nadměrných zásob.
Jaké systémy budete potřebovat integrovat?
Kvalita forecastů závisí na kvalitě vstupních dat. Proto je důležité ověřit, zda lze vybrané řešení snadno propojit s vašimi stávajícími systémy, jako jsou ERP platformy, pokladní systémy, skladové systémy nebo e-shopové platformy.
Dobře integrovaný software umožňuje automatický přenos dat, eliminuje manuální práci a zajišťuje, že prognózy budou vždy vycházet z aktuálních informací.
Jaká je přesnost a kvalita prognóz?
Přestože většina dodavatelů deklaruje vysokou přesnost forecastů, skutečné výsledky se mohou výrazně lišit. Proto je vhodné zaměřit se na reference zákazníků, případové studie a možnosti pilotního testování. Kvalitní řešení by mělo být schopné průběžně se učit z nových dat a zvyšovat přesnost prognóz bez nutnosti složitých manuálních úprav.
Závěr
Prognózování poptávky se v roce 2026 stává jedním z nejdůležitějších pilířů úspěšného retailového řízení. Rostoucí očekávání zákazníků, rychle se měnící tržní podmínky, vysoký počet produktových položek a stále silnější tlak na efektivitu zásob nutí obchodníky opouštět tradiční plánovací metody a přecházet na pokročilá datově řízená řešení. Moderní platformy využívající umělou inteligenci, strojové učení a analýzu dat v reálném čase umožňují retailerům přesněji předvídat budoucí poptávku, lépe plánovat zásoby a rychleji reagovat na změny trhu.
Investice do kvalitního softwaru pro prognózování poptávky navíc nepřináší pouze přesnější forecasty. Pomáhá snižovat výpadky zboží, omezovat nadbytečné skladové zásoby, zlepšovat plánování promoakcí a podporovat růst marží. Společnosti, které dokážou efektivně využívat data při rozhodování, získávají významnou konkurenční výhodu a vytvářejí pevný základ pro dlouhodobý růst a vyšší ziskovost.
Bez ohledu na zvolenou platformu platí, že kvalitní prognózování poptávky již není pouze nástrojem pro plánovací týmy. Stává se strategickou schopností, která ovlivňuje dostupnost produktů, zákaznickou spokojenost, efektivitu provozu i celkovou konkurenceschopnost retailové organizace v následujících letech.
Často kladené otázky
Co je software pro prognózování poptávky?
Software pro prognózování poptávky je nástroj, který pomáhá retailerům předvídat budoucí prodeje na základě historických dat, trendů a dalších faktorů ovlivňujících nákupní chování zákazníků. Moderní řešení využívají umělou inteligenci a strojové učení k vytváření přesnějších prognóz. Díky tomu mohou firmy efektivněji plánovat zásoby, objednávky i promoakce.
Proč je prognózování poptávky důležité pro retail?
Přesné prognózování pomáhá zajistit, že správné produkty budou dostupné ve správný čas a na správném místě. To snižuje riziko výpadků zboží i nadbytečných zásob, které zbytečně zatěžují rozpočet společnosti. Lepší forecasting zároveň podporuje vyšší spokojenost zákazníků a ziskovost podnikání.
Jaký je rozdíl mezi prognózováním poptávky a plánováním zásob?
Prognózování poptávky se zaměřuje na odhad budoucích prodejů a zákaznické poptávky. Plánování zásob naopak využívá tyto prognózy k určení optimálního množství zboží, které by mělo být skladem. Oba procesy spolu úzce souvisejí a tvoří základ efektivního řízení retailových operací.
Jak dlouho trvá implementace softwaru pro prognózování poptávky?
Doba implementace závisí na složitosti řešení, objemu dat a požadovaných integracích. Jednodušší cloudové platformy lze nasadit během několika týdnů, zatímco rozsáhlé podnikové systémy mohou vyžadovat několik měsíců. Důležitou roli hraje také připravenost interních týmů a kvalita dostupných dat.
Který software je nejlepší pro retail v roce 2026?
Výběr nejlepšího řešení závisí na velikosti společnosti, typu sortimentu a konkrétních obchodních cílech. Yieldigo představuje silnou volbu pro retailery, kteří chtějí propojit prognózování poptávky s cenovou a promo optimalizací. ToolsGroup, o9 Solutions, Anaplan a Kinaxis Maestro zase nabízejí pokročilé funkce pro plánování zásob, dodavatelských řetězců a integrované podnikové plánování.
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