O2 rozdává na léto neomezená data

Zdroj: O2
První akce na léto představil operátor Vodafone a nyní zde máme první reakci od O2, kde jsou k dispozici neomezená data a také jedna soutěž.
Vodafone zpestřuje léto: Od neomezených dat po balíčky zdarma
I se soutěží
Mobilní operátor O2 se rozhodl spíše pro takový menší dárek svým klientům, ale asi jde o první letní benefit. Konkrétně dává zákazníkům dvojnásobek Dat naplno, tedy službu, kdy si můžete aktivovat na 24 hodin neomezená data, a to i z pohledu rychlosti. Tento benefit jde využívat od 8. června do 31. srpna. Zde záleží, kolik máte takových balíčků v rámci svého tarifu. Maximum je 10x aktivace za měsíc.
„Léto patří zážitkům, cestování a sdílení momentů s blízkými. Chceme, aby zákazníci byli naplno online ve chvílích, kdy to potřebují – při navigaci na cestách, streamování videí na festivalu nebo třeba na chatě, když chtějí dětem pustit pohádku,“ říká Silvia Cieslarová, ředitelka mobilních služeb O2.
Není to jediná letní akce. O2 také spouští soutěž Léto po modré. Jde spíše o turistickou soutěž, která se spustí příští týden v aplikaci Moje O2.
„Ať už budou zákazníci hledat trasu, sdílet výhled nebo posílat fotky z cest, mohou se spolehnout na Data naplno, a především na nejlepší mobilní síť v Česku s nejrychlejším 5G,“ říká David Daneš, marketingový ředitel O2.
Soutěž bude probíhat do 15. srpna a účastnici budou moci vyhrát chytré O2 příslušenství na cesty jako například powerbanky z nové řady prémiového nabíjení O2 spark, reproduktory O2 beam nebo sluchátka O2 pods. V rámci této soutěže navštívíte rozhledny po celém Česku, přičemž se na trase nachází vysílače operátora.
Zdroj: Tisková zpráva
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