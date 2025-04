Recenze CMF Phone 2 Pro – netradiční fotografická výbava a šroubky jako bonus

Zdroj: Dotekomanie.cz

Mladá značka CMF má na svém kontě zejména příslušenství, ale již stihla představit smartphone CMF Phone 1. Ten na náš trh přišel se značným zpožděním, ale nyní zde máme již pokračování v podobě CMF Phone 2 Pro. Základní verze bez přívlastku Pro zde zatím není. Skoro by se dalo říci, že výrobce vzal Nothing Phone (3a) (recenze) a udělal jeho odlehčenou verzi. Ostatně se jedná o levnější mobilní telefon. Cena je nastavena na 6 299 Kč pro český trh.

CMF Phone 2 Pro by se dal zařadit jednoduše do střední třídy, tedy té základní. Zlomyslně bych mohl jednoduše konstatovat, že se jedná o plastový kousek, který může zaujmout například displejem nebo foťáky, ale k tomu se ještě dostanu. To nejzajímavější je na zadní straně. Design je na dnešní dobu skutečně netradiční, hlavně díky viditelným šroubkům. V tomto případě nejde o dekoraci. Skutečně je můžete vyšroubovat společně s jedním prvkem v dolním rohu. Ten lze vyměnit například za poutko.

Když nezapomenete na vyjmutí šuplíčku pro SIM kartu, lze zadní kryt vyloupnout. Použil jsem vlastní plastové „udělátko“, abych nepoškodil obal. Musel jsem použit trochu více síly, jelikož výrobce použil trochu lepidla kolem foťáků. Nakonec se mi podařilo kryt oddělat, relativně jednoduše. Mohl bych si tak například koupit nový kryt, nebo si jej nechat vyrobit i na 3D tiskárně. Ostatně i pro předešlý model vydala společnost CMF schéma pro vytisknutí vlastního.

Případně bych se mohl pustit i do výměny baterie, jen bych raději postupoval podle nějakého návodu. Ta se totiž nedá vyloupnout tak jednoduše jako za starých časů. Řekl bych ale, že CMF Phone 2 Pro patří mezi ty, u kterých si při troše zručnosti vyměníte třeba baterii. Na druhou stranu asi nedoporučuji manipulovat, jelikož by se mohly záklapky poškodit. Jde o skutečně zajímavý prvek mobilu, jen tedy jej oceníte tak jednou nebo dvakrát.

Má to ale svá úskalí. Kvůli této konstrukci nelze očekávat kompletní odolnost vůči vodě a prachu. I tak je zde certifikace IP54, takže nějaké potřísnění vodou nebude zcela vadit. Asi zvládne lehký déšť.

Jde vidět, že CMF spadá pod Nothing, jelikož je zde dedikované tlačítko pro vytváření poznámek pomocí snímků obrazovek, přičemž jde pořídit i hlasový vzkaz. Vnitřní aplikace následně udělá analýzu a vše uloží do speciální aplikace. Tlačítko jde použít i v případě foťáku pro pořízení poznámky. Bohužel ani v tomto případě nejde tlačítko přemapovat, tedy změnit použití. Snad to jednou nějaká aktualizace povolí, jinak je to velká škoda.

Celkově je na tom mobil konstrukčně dobře, tlačítka jsou pevnější a dobře se mačkají. Co musím rozhodně pochválit, je displej.

Na displeji se nešetřilo

Sice se jedná o levnější mobil, ale stále je zde AMOLED panel. Možná bych řekl, že se jedná o stejný panel z Nothing Phone (3a). Má stejné rozlišení, také se nabízí 120Hz obnovovací frekvence a maximální jas je až 3000 nitů. Takto nesvítí po celou dobu, ale přesvědčil jsem se, že to zvládne u HDR obrazu.

V displeji je integrovaná optická čtečka otisků prstů. Ta pracuje velmi dobře, rychle a pokaždé rozpoznala můj prst. Displej je velmi dobrý, jen to má jednu vadu. Pokud mám perfektní obraz, očekával bych aspoň stereo reproduktory. Bohužel je zde jen jeden hlasitý. Není není nijak zvláštní. Hlasitý je, ale nekouzlí. Nemám z něj nadstandardní prožitek.

Vydrží

Baterie má kapacitu 5000 mAh, což není na dnešní dobu nic nadstandardního. V brzké době se bude jednat o nízkou hodnotu, ale nyní to stačí. S mobilem jsem se dostal na dva dny používání, a to bez nějakých problémů. Jak je vidět níže, sotva jsem se dostal pod 50 % a stejně jsem měl přes 5 hodin aktivní obrazovku, a to ještě po jednom dni bez nabíječky.

Bez nějakých problémů jsem se dostal na 8 hodin aktivní obrazovky. Pokud nebudete hrát hry a nebudete trávit čas na sociálních sítích, tak bych řekl, že se dostanete i na 3 dny používání. Nabíječka v balení nebyla, ale je podporovaná 33W technologie. U ní bych řekl, že dostačuje. Ostatně ani některé top modely nedosahují na takovou hodnotu.

Android nežere

Sice se jedná o CMF značku, tak systém je zde od Nothing, tedy i s celou grafickou nadstavbou. Najdete zde stejný styl, i aplikace. Naštěstí i běh systému je stejný, takže se nic neseká a vše je plynulé. I spotřeba energie je adekvátní. Rozhodně musím pochválit celkové vyladění. Asi vás nic nepřekvapí, jako mě. Jen bych tedy očekával možnost přemapování dedikovaného tlačítka, jak jsem se již jednou zmiňoval.

CMF garantuje 3 roky aktualizací, tedy těch hlavních. CMF Phone 2 Pro by se tak měl dočkat Androidu 16, 17 a 18. Nevím, jestli dostane ještě Android 19, ale spíše bych řekl, že ne. Bezpečnostní aktualizace jsou nastaveny na 6 let podpory, což je rozhodně dobrá zpráva.

Výbava slušná

O výkon se zde stará Dimensity 7300 Pro, který má celkem dost výkonu i na hry. Jde vidět, že u velmi náročných aplikací nebo her se může lehce zapotit. Nezaznamenal jsem komplikace a celkově se mobil po stránce výkonu chová dobře. Poziční systém umí lokalizovat poměrně rychle a řekl bych, že WiFi má poměrně slušný dosah. Nestabilita zde není. Bluetooth sice není nejvyšší, ale dostačuje. Sluchátka byla připojena i přes jednu místnost a nic se nesekalo.

Specifikace CMF Phone 2 Pro

displej: 6,77 palců, 2392 x 1080 pixelů, 120 Hz, AMOLED, až 3000 nitů

procesor: Dimensity 7300 Pro

RAM: 8 GB

úložiště: 128/256 GB

Android 15 + Nothing OS 3.2

Foťáky: zadní – 50 MPx 50 MPx, 2x zoom 8 MPx, ultra širokoúhlý přední – 16 MPx

čtečka otisků prstů v displeji

IP54

5G, Bluetooth 5.3, NFC, WiFi 6, GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I), GALILEO (E1), QZSS (L1)

rozměry: 164 x 78 x 7,8 mm; 185 gramů

baterie: 5000 mAh + 33W

Ať přemýšlím jakkoliv, tak za danou cenu se nabízí slušný mobil. Na nedostatek výkonu si nemohu stěžovat, vše běhá dle předpokladů.

Fotí dobře na svou třídu

V této cenové kategorii většinou najdete mobily, které mají několik zbytečných foťáků. Někteří výrobci nabízí speciální senzor pro určení hloubky ostrosti, pro makro focení, nebo něco jiného. Společnou vlastností je nízké rozlišení, případně jsou monochromatické. CMF Phone 2 Pro je ale jiný mobil. Hlavní senzor má 50 MPx. Stejné rozlišení má i telefoťák. Jen tedy ultra širokoúhlý foťák má pouze 8 MPx.

Šetřilo se například u hlavního snímače, kde je jen EIS, tedy elektronická stabilizace obrazu. Telefoťák nemá ani to a jde vidět, jak se vám třesou ruce při jeho používání. Při dostatečném světle CMF Phone 2 Pro pořizuje dobré snímky a AI funkce umí vylepšit výsledky. Za zhoršených světelných podmínek jdou vidět nedostatky, hlavně u ultra širokoúhlého.

Nejvíce se rozdíly mezi foťáky projevují právě za zhoršených podmínek. Barvy jsou rozdílné a někdy se až moc snaží celý systém vytáhnout světlo z každého pixelů. Zanechává to nepřirozené efekty. Celkově ale CMF Phone 2 Pro fotí dobře na svou třídu.

Zhodnocení CMF Phone 2 Pro

CMF Phone 2 Pro s cenou 6 299 Kč je skutečně zajímavý kousek. Není ani vysoká, ani nízká. Sice mohu vyčítat jen jeden hlasitý reproduktor a pro mě zbytečné tlačítko navíc, ale na druhou stranu se nabízí velmi dobrý displej a odladěný systém. CMF musím připsat bonusové body za fotografickou výbavu. Ne moc často se vidí, aby mobil měl v této třídě všechny foťáky využitelné. Je nutné počítat s tím, že za takovou sumu nelze předpokládat krále fotografií. Na druhou stranu se dají pořídit slušné snímky, i třeba s rozdílnými filtry a efekty.

Bonusem navíc je i fakt, že se dá CMF Phone 2 Pro rozebrat, tedy částečně. Pokud patříte mezi kutily a máte navíc i 3D tiskárnu, můžete si hodně vyhrát. CMF Phone 2 Pro není tradiční mobil a nehraje si na něco víc. Plastová konstrukce ničemu nevadí a celkově se dobře drží i ovládá. Možná bych CMF Phone 2 Pro pasoval do role lehce osekaného Nothing Phone (3a), tedy bez LED efektů a s lehce horšími specifikacemi. Jako poslední pochválím výdrž na jedno nabití, za což mobil asi vděčí hlavně odladěnému systému.

Plusy

originální design,

fotografická výbava,

dlouhá výdrž na jedno nabití.

Mínusy

jeden hlasitý reproduktor,

absence OIS,

nemožnost změny tlačítka.

Dostupnost: Předobjednávky startují dnes. Oficiální dostupnost je naplánována na 6. května.



