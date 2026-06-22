Jak zabezpečit domov před odjezdem na dovolenou: Tipy a chytrá řešení se slevami

Odjezd na delší dovolenou nebo pracovní cestu přináší zasloužený odpočinek, ale také riziko spojené s opuštěnou domácností. Zabezpečení bytu či rodinného domu by se nemělo podceňovat. Mezi základní preventivní kroky patří důsledné uzamčení všech oken i dveří, zastavení hlavního uzávěru vody a plynu a zajištění pravidelného vybírání poštovní schránky, aby nebylo na první pohled patrné, že v objektu nikdo nepobývá. Moderní technologie však umožňují posunout ochranu majetku na zcela novou úroveň. Díky ekosystémům chytré domácnosti lze nemovitost monitorovat na dálku v reálném čase, simulovat přítomnost osob nebo automaticky reagovat na krizové situace. E-shop Alza.cz aktuálně nabízí široké spektrum bezpečnostních prvků ve výrazných slevách, které zajistí klidný průběh každé cesty.
Chytré zámky pro bezpečný přístup
Moderní přístupové systémy eliminují riziko ztráty klíčů a umožňují plnou kontrolu nad vstupem do objektu odkudkoliv na světě. Inteligentní zámky lze snadno spárovat s mobilní aplikací, udělovat dočasná přístupová práva pro sousedy, kteří chodí zalévat květiny, a sledovat detailní historii příchodů a odchodů. Instalace bývá rychlá a nevyžaduje složité zásahy do stávajících dveřních mechanismů.
- Nuki Smart Lock Pro (5th Gen) (-10 %)
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Kamerové systémy a videozvonky
Vizuální přehled o dění kolem domu nebo uvnitř bytu je nejúčinnějším způsobem, jak včas odhalit neoprávněný vnik. Pokročilé kamery disponují detekcí pohybu s využitím umělé inteligence, nočním viděním a možností obousměrné audio komunikace. Chytré videozvonky navíc upozorní na jakéhokoliv návštěvníka u branky či dveří a umožní s ním komunikovat, i když se nacházíte tisíce kilometrů daleko.
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Detektory pohybu a přítomnosti
Chytré senzory tvoří neviditelnou bezpečnostní síť uvnitř domácnosti. Dokážou přesně monitorovat pohyb v místnostech nebo zaznamenat otevření oken a dveří. Na rozdíl od běžných čidel pracují moderní senzory přítomnosti s technologielen, které rozpoznají i statického člověka, což minimalizuje falešné poplachy a zvyšuje spolehlivost celého zabezpečovacího systému při ostraze prázdného objektu.
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- IMMAX NEO Smart magnetický senzor na dveře a okna, Zigbee 3.0 (-30 %)
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Senzory prostředí a nebezpečí
Majetek ohrožují nejen zloději, ale také živelné katastrofy nebo technické závady. Detektory kouře, oxidu uhelnatého a záplavové senzory dokážou odhalit počínající havárii vody nebo požár v samotném zárodku. Okamžitá notifikace na mobilní telefon umožní včas kontaktovat sousedy nebo integrovaný záchranný systém, čímž lze předejít fatálním škodám na nemovitosti.
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- Niceboy ION ORBIS Water Sensor (-30 %)
- MOES Mini CO Detector, gray (-20 %)
- IMMAX NEO Smart ultrasonický snímač hladiny kapaliny , 5 m, WiFi (-30 %)
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Komplexní zabezpečovací sady
Pro plnohodnotné zajištění objektu jsou ideální ucelené poplašné sytémy, které kombinují centrální jednotku s řadou doplňkových modulů. Tyto sady integrují sirény, klávesnice a dálkové ovladače, přičemž komunikují prostřednictvím Wi-Fi i záložních GSM sítí. Uživatel tak získá robustní řešení, které zůstává aktivní i při případném výpadku elektrické energie či pevného internetového připojení.
- EVOLVEO Sonix – Bezdrátové zabezpečení majetku (-20 %)
- EVOLVEO Alarmex Pro (ALM304PRO) – chytrý bezdrátový Wi-Fi/GSM alarm (-20 %)
- EZVIZ Sada chytrých senzorů, 4dílná, KIT 2.0 (-25 %)
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Další zajímavé výběry
V rámci akčních nabídek lze nalézt také další specializované doplňky pro chytrou domácnost. Mezi ně patří alternativní konfigurace chytrých zámků, klimatické senzory pro sledování teploty a vlhkosti, pokročilé domácí monitory kvality vzduchu, videotelefony či specializované cylindrické vložky. Za pozornost stojí také inovativní mobilní robotické kamery s umělou inteligencí, které dokážou autonomně hlídkovat v celém interiéru.
V segmentu zámků a doplňků jsou k dispozici modely Nuki Smart Lock GO (-10 %), výhodný balíček Nuki Smart Lock GO + Power Pack (-15 %) a kombinace Yale Linus L2, černý + Yale Linus klávesnice (-20 %).
Pro sledování klimatu a ovzduší v interiéru lze využít AQARA Climate Sensor W100 (TH-S04D) – Zigbee a Thread (-10 %), bezdrátový RETLUX RSH 309 Smart teplotní senzor (-15 %) nebo komplexní stanici QINGPING Air Monitor 2 – white (-15 %).
Ostatní specifické potřeby pokryje domovní videotelefon EVOLVEO DoorPhone 10-2W (-10 %), bezpečnostní cylindrická vložka Richter Czech DC.30/45EK.NI (-20 %) a autonomní dohledový Enabot EBO Air 2 – Robotický AI společník s 2K kamerou (-15 %).
Kompletní sortiment bezpečnostních prvků a doplňků pro klidnou dovolenou naleznete na stránkách Alza.cz.
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