Jak zabezpečit domov před odjezdem na dovolenou: Tipy a chytrá řešení se slevami KOMERČNÍ ČLÁNEK

• 22. 6. 2026#Ostatní
Jak zabezpečit domov před odjezdem na dovolenou: Tipy a chytrá řešení se slevami

Odjezd na delší dovolenou nebo pracovní cestu přináší zasloužený odpočinek, ale také riziko spojené s opuštěnou domácností. Zabezpečení bytu či rodinného domu by se nemělo podceňovat. Mezi základní preventivní kroky patří důsledné uzamčení všech oken i dveří, zastavení hlavního uzávěru vody a plynu a zajištění pravidelného vybírání poštovní schránky, aby nebylo na první pohled patrné, že v objektu nikdo nepobývá. Moderní technologie však umožňují posunout ochranu majetku na zcela novou úroveň. Díky ekosystémům chytré domácnosti lze nemovitost monitorovat na dálku v reálném čase, simulovat přítomnost osob nebo automaticky reagovat na krizové situace. E-shop Alza.cz aktuálně nabízí široké spektrum bezpečnostních prvků ve výrazných slevách, které zajistí klidný průběh každé cesty.

Chytré zámky pro bezpečný přístup

Moderní přístupové systémy eliminují riziko ztráty klíčů a umožňují plnou kontrolu nad vstupem do objektu odkudkoliv na světě. Inteligentní zámky lze snadno spárovat s mobilní aplikací, udělovat dočasná přístupová práva pro sousedy, kteří chodí zalévat květiny, a sledovat detailní historii příchodů a odchodů. Instalace bývá rychlá a nevyžaduje složité zásahy do stávajících dveřních mechanismů.

Kamerové systémy a videozvonky

Vizuální přehled o dění kolem domu nebo uvnitř bytu je nejúčinnějším způsobem, jak včas odhalit neoprávněný vnik. Pokročilé kamery disponují detekcí pohybu s využitím umělé inteligence, nočním viděním a možností obousměrné audio komunikace. Chytré videozvonky navíc upozorní na jakéhokoliv návštěvníka u branky či dveří a umožní s ním komunikovat, i když se nacházíte tisíce kilometrů daleko.

Detektory pohybu a přítomnosti

Chytré senzory tvoří neviditelnou bezpečnostní síť uvnitř domácnosti. Dokážou přesně monitorovat pohyb v místnostech nebo zaznamenat otevření oken a dveří. Na rozdíl od běžných čidel pracují moderní senzory přítomnosti s technologielen, které rozpoznají i statického člověka, což minimalizuje falešné poplachy a zvyšuje spolehlivost celého zabezpečovacího systému při ostraze prázdného objektu.

Senzory prostředí a nebezpečí

Majetek ohrožují nejen zloději, ale také živelné katastrofy nebo technické závady. Detektory kouře, oxidu uhelnatého a záplavové senzory dokážou odhalit počínající havárii vody nebo požár v samotném zárodku. Okamžitá notifikace na mobilní telefon umožní včas kontaktovat sousedy nebo integrovaný záchranný systém, čímž lze předejít fatálním škodám na nemovitosti.

Komplexní zabezpečovací sady

Pro plnohodnotné zajištění objektu jsou ideální ucelené poplašné sytémy, které kombinují centrální jednotku s řadou doplňkových modulů. Tyto sady integrují sirény, klávesnice a dálkové ovladače, přičemž komunikují prostřednictvím Wi-Fi i záložních GSM sítí. Uživatel tak získá robustní řešení, které zůstává aktivní i při případném výpadku elektrické energie či pevného internetového připojení.

Další zajímavé výběry

V rámci akčních nabídek lze nalézt také další specializované doplňky pro chytrou domácnost. Mezi ně patří alternativní konfigurace chytrých zámků, klimatické senzory pro sledování teploty a vlhkosti, pokročilé domácí monitory kvality vzduchu, videotelefony či specializované cylindrické vložky. Za pozornost stojí také inovativní mobilní robotické kamery s umělou inteligencí, které dokážou autonomně hlídkovat v celém interiéru.

V segmentu zámků a doplňků jsou k dispozici modely Nuki Smart Lock GO (-10 %), výhodný balíček Nuki Smart Lock GO + Power Pack (-15 %) a kombinace Yale Linus L2, černý + Yale Linus klávesnice (-20 %).

Pro sledování klimatu a ovzduší v interiéru lze využít AQARA Climate Sensor W100 (TH-S04D) – Zigbee a Thread (-10 %), bezdrátový RETLUX RSH 309 Smart teplotní senzor (-15 %) nebo komplexní stanici QINGPING Air Monitor 2 – white (-15 %).

Ostatní specifické potřeby pokryje domovní videotelefon EVOLVEO DoorPhone 10-2W (-10 %), bezpečnostní cylindrická vložka Richter Czech DC.30/45EK.NI (-20 %) a autonomní dohledový Enabot EBO Air 2 – Robotický AI společník s 2K kamerou (-15 %).

Kompletní sortiment bezpečnostních prvků a doplňků pro klidnou dovolenou naleznete na stránkách Alza.cz.

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