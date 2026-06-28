Google v rámci Androidu 17 vylepšuje Family Link a rodičovskou kontrolu o nové funkce

Zdroj: Google
Google oznámil rozšíření funkcí Rodičovské kontroly a Family Link, které budou dostupné na telefonech s připravovaným systémem Android 17. Novinky mají rodičům usnadnit dohled nad tím, jak děti používají své telefony.
Android 17 přinese vylepšenou rodičovskou kontrolu
Rodičovská kontrola bude integrovaná přímo do nastavení Androidu. Rodiče zde uvidí dobu používání telefonu, budou moci nastavit denní limity pro jednotlivé aplikace nebo některé z nich úplně zablokovat. Součástí je také možnost vytvořit pravidelný režim bez telefonu. Telefon se například může automaticky uzamknout během noci nebo v jinou předem nastavenou dobu.
Nové nastavení zároveň usnadní propojení s aplikací Family Link, která umožňuje spravovat dětské zařízení na dálku. Mezi dostupné funkce patří například Čas ve kole, který během vyučování omezuje používání telefonu, schvalování instalace aplikací z Obchodu Play nebo upozornění na polohu dítěte.
Google uvedl, že rozšířené rodičovské funkce budou dostupné na telefonech, které obdrží aktualizaci na Android 17. Cílem je nabídnout rodičům jednodušší správu dětských zařízení bez nutnosti instalovat další aplikace a mít všechny důležité nástroje přímo v systému.
Zdroj: gsmarena.com
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