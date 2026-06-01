💡ANKETA: Jaké řešení předního fotoaparátu vám na displeji vyhovuje nejvíce?

Zdroj: DALL·E
Softwarové klávesnice jsou k dispozici již nějakou dobu a sem tam se objeví i něco nového nebo unikátního. I tak nás zajímalo, kterou z nich uživatelé preferují. Jednoznačně v našem hlasování vyhrála verze od Googlu. Na druhém místě je klávesnice od Microsoftu a pak jsou tu tací uživatelé, co to neřeší a používají klávesnici nastavenou výrobcem.
- Výchozí od výrobce (Apple, Samsung…): 16,8 %
- Gboard (od Googlu): 50,4 %
- SwiftKey (od Microsoftu): 27,1 %
- Fleksy: 0,4 %
- HeliBoard: 0,8 %
- Jinou alternativu: 4,6 %
Nová anketa
Displeje se stále posouvají, co se týče použitých technologií. Umí dosahovat na závratné hodnoty v oblasti jasu, případně mají i velmi rychlou obnovovací frekvenci. Nás ale zajímá, jaký typ umístění přední kamery preferujete.
Dřívější ankety
