💡ANKETA: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?

Zdroj: Dotekomanie.cz
Týden uběhl a máme zde vyhodnocení ankety, kde čtenáři hlasovali, jakému umístění předního fotoaparátu dávají přednost. Jednoznačně vyhrála možnost kruhového otvoru, ale jen o něco málo hlasujících dalo přednost ukrytému foťáku pod displej. Jakýkoliv jiný styl neměl nějaké velké zastoupení.
- Kruhový průstřel (uprostřed nebo na straně): 40,5 %
- Dynamický ostrov (Dynamic Island): 7,8 %
- Klasický kapkovitý výřez: 2,6 %
- Kamera schovaná přímo pod displejem: 38,8 %
- Raději širší horní rámeček: 10,3 %
Nová anketa
V nové anketě nás zajímá, jakému materiálu dnes dáváte přednost u mobilů. Každý materiál má své výhody a nevýhody, a každý vypadá a působí jinak.
Dřívější ankety
- Anketa: Preferujete pro ovládání telefonu gesta, nebo klasická tlačítka?
- Anketa: Jaká kapacita úložiště je pro vás u nového telefonu naprosté minimum?
- Anketa: Jakou softwarovou klávesnici na mobilu používáte nejčastěji?
- Anketa: Jaké řešení předního fotoaparátu vám na displeji vyhovuje nejvíce?
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