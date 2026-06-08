Anketa: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?

• 8. 6. 2026#Ostatní
Anketa: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?

Zdroj: Dotekomanie.cz

Týden uběhl a máme zde vyhodnocení ankety, kde čtenáři hlasovali, jakému umístění předního fotoaparátu dávají přednost. Jednoznačně vyhrála možnost kruhového otvoru, ale jen o něco málo hlasujících dalo přednost ukrytému foťáku pod displej. Jakýkoliv jiný styl neměl nějaké velké zastoupení.

  • Kruhový průstřel (uprostřed nebo na straně): 40,5 %
  • Dynamický ostrov (Dynamic Island): 7,8 %
  • Klasický kapkovitý výřez: 2,6 %
  • Kamera schovaná přímo pod displejem: 38,8 %
  • Raději širší horní rámeček: 10,3 %

Nová anketa

V nové anketě nás zajímá, jakému materiálu dnes dáváte přednost u mobilů. Každý materiál má své výhody a nevýhody, a každý vypadá a působí jinak.

💡ANKETA: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Dřívější ankety

Google totálně překopal Android 🫨 Končí éra Chromebooků a nastupují Googlebook 👀

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim