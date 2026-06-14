Redmi K100 Pro přibližují první úniky

• 14. 6. 2026#Android #Smartphony
Redmi K100 Pro přibližují první úniky

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Redmi

Modelová řada Redmi K v letošním roce vstoupí do nové kapitoly a jedním ze zástupců se stane přírůstek s označením K100 Pro. Poslední měsíce přinášejí čím dál větší množství úniků, ale až nyní dokážeme dohromady složit hrubou kostru telefonu. Podle nich chce čínský výrobce nasadit obrovský displej, slušný hardware, kvalitní fotoaparát nebo velkou baterii.

Slibná kombinace

V přední části by se měl ukázat plochý 6,9palcový OLED displej dosahující na 1,5K rozlišení a 185Hz obnovovací frekvenci. Pod něj údajně také nasadí ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Hlavní výkon si na starost vezme čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. K dispozici mimo jiné bude 16GB operační paměť RAM a 1TB interní úložiště. Bateriový článek nabídne kapacitu minimálně 8 000 mAh.

Redmi K100 Pro 1

Redmi K100 Pro | Zdroj: GSMArena

Dále můžeme počítat s rychlým 100W nabíjením přes USB-C port či bezdrátovým 50W dobíjením. Do sestavy zadních fotoaparátů lze zatím připsat hlavní 200MPx senzor a 50MPx periskopický teleobjektiv s možností zachycovat makro snímky. Zařízení se ještě dočká kovového rámečku a skleněných zad. Samozřejmostí bude certifikace odolnosti IP68/IP69.

Případní majitelé jistě ocení duální stereo reproduktory a lineární motor v ose X s vylepšenou haptickou odezvou. Firma má přejít k oficiálnímu oznámení na domácí půdě během září nebo října, a to za atraktivní cenu po přepočtu okolo 8 340 Kč. Každopádně zákazníci z Evropy mohou tento model vyhlížet pod odlišným názvem.

Redmi K100 Pro 4 Redmi K100 Pro 2 Redmi K100 Pro 3

Redmi K100 Pro | Zdroj: Gizmochina

Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com

Konec podvodných hovorů? Google má řešení! + Jak ušetřit na novém mobilu

💡ANKETA: Jaký materiál na zádech smartphonu preferujete nejvíce?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Členem Dotekománie od samotného založení a tato věrná podpora trvá více než 10 let. Oblíbeným výrobcem je jednoznačně kalifornský Apple, ale velmi rád vzpomíná na BlackBerry a nezanevřel ani na zařízení s Androidem.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim