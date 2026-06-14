Redmi K100 Pro přibližují první úniky

Redmi K90 Pro Max | Zdroj: Redmi
Modelová řada Redmi K v letošním roce vstoupí do nové kapitoly a jedním ze zástupců se stane přírůstek s označením K100 Pro. Poslední měsíce přinášejí čím dál větší množství úniků, ale až nyní dokážeme dohromady složit hrubou kostru telefonu. Podle nich chce čínský výrobce nasadit obrovský displej, slušný hardware, kvalitní fotoaparát nebo velkou baterii.
Slibná kombinace
V přední části by se měl ukázat plochý 6,9palcový OLED displej dosahující na 1,5K rozlišení a 185Hz obnovovací frekvenci. Pod něj údajně také nasadí ultrazvukovou čtečku otisků prstů. Hlavní výkon si na starost vezme čipová sada Snapdragon 8 Elite Gen 5 z dílny Qualcommu. K dispozici mimo jiné bude 16GB operační paměť RAM a 1TB interní úložiště. Bateriový článek nabídne kapacitu minimálně 8 000 mAh.
Dále můžeme počítat s rychlým 100W nabíjením přes USB-C port či bezdrátovým 50W dobíjením. Do sestavy zadních fotoaparátů lze zatím připsat hlavní 200MPx senzor a 50MPx periskopický teleobjektiv s možností zachycovat makro snímky. Zařízení se ještě dočká kovového rámečku a skleněných zad. Samozřejmostí bude certifikace odolnosti IP68/IP69.
Případní majitelé jistě ocení duální stereo reproduktory a lineární motor v ose X s vylepšenou haptickou odezvou. Firma má přejít k oficiálnímu oznámení na domácí půdě během září nebo října, a to za atraktivní cenu po přepočtu okolo 8 340 Kč. Každopádně zákazníci z Evropy mohou tento model vyhlížet pod odlišným názvem.
Zdroje: gizmochina.com, gsmarena.com, gizmochina.com, gizmochina.com
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