Recenze Xiaomi 17T – dostupnější kompaktní optika

Xiaomi 17T; zdroj: Dotekománie
Xiaomi letos v květnu uvedlo na evropský trh několik novinek včetně nové řady Xiaomi 17T. Ta se jako obvykle skládá ze dvou modelů 17T a 17T Pro. Ty však poprvé nemají stejnou velikost, ale základní model 17T nabízí kompaktnější rozměry. Právě na tento dostupnější menší model se dnes podíváme v recenzi. Jak obstojí v běžné praxi? Musel výrobce někde šetřit?
Konstrukce
Osobně mě příjemně překvapilo mezigenerační zmenšení, jakkoliv o nějakém mini modelu se mluvit nedá. Xiaomi 17T je stále velký telefon a s úhlopříčkou 6,59 palce se tak jednou rukou ovládá hůře. Na druhou stranu určitě se lépe ovládá než větší Pro model nebo předchůdce s 6,83 palci.
Pokud se ještě vrátím ke srovnání s Xiaomi 15T (což je přímý předchůdce, řada 16T byla přeskočena), tak je novinka mírně tlustší. To ničemu nevadí, 8,2 milimetru v pase je stále sympatická hodnota. Designově pak také novinka přímo navazuje a zadní modul fotoaparátu si drží typickou „ploténku“. Potěšil mě fakt, že ani tolik nevystupuje z těla zařízení a přitom schovává i periskopický teleobjektiv, ale o tom až později.
Na našem trhu jsou dostupné celkem tři barevná provedení a to černá, fialová a světle modrá. Poslední zmíněnou variantu jsme testovali a za mě je to líbivá volba. Xiaomi 17T pro doplnění existuje ještě v bílé perleťové barvě s barevnými odlesky.
Jakkoliv kvalita zpracování působí velmi dobře, jedna věc mě nepříjemně překvapila. Telefon má pouze plastový rám. To u zařízení s doporučenou cenovkou přes šestnáct tisíc korun vidím nerad, jakkoliv v akci je samozřejmě levnější.
Rám zařízení nicméně schovává na pravém boku tlačítko pro zapnutí a dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti. Nemáme tu žádné další AI tlačítko a podobné za mě nepříliš žádané prvky. Výrobci se podařilo schovat i infračervený port, který dříve býval na svrchní straně. Nyní je ukrytý v modulu fotoaparátu.
Zepředu musím pochválit tenké rámečky kolem displeje, který ukrývá optickou čtečku otisků prstů. Ta je z mé zkušenosti rychlá a spolehlivá. Displej pak nabízí standardní přední fotoaparát v podobě průstřelu uprostřed horního kraje displeje.
Odolnost zde zajišťuje certifikace IP68, přičemž výrobce uvádí, že telefon vydrží ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu maximálně 30 minut s rozdílem teplot mezi vodou a produktem nepřesahujícím 5 °C. Krycí skla jsou pak na obou stranách Gorilla Glass 7i. Čelní panel pak z výroby kryje plastová fólie. Pochválit musím haptickou odezvu, za kterou by se nemusel stydět ani top model.
Obsah balení už moc často nezmiňuji, protože tam kolikrát máme už jen kabel, telefon, sponku a nezbytné manuály. To máme samozřejmě i tady, bohužel upozorním, že kabel má na jednom konci stále staré USB-A. To se ale může hodit, protože když jsem se koukal do oficiálního obchodu Xiaomi, tak tam při koupi telefonu můžete mít originální 67W adaptér právě s USB-A jen za 99 Kč. To je fajn cena, ale stejně bych už v roce 2026 viděl USB-C raději úplně všude. V krabičce pak také potěší decentní černé silikonové pouzdro.
Displej
Zobrazovací panel o velikosti 6,59 palce nabízí rozlišení 2756×1268 a jedná se o AMOLED displej podporující HDR včetně Dolby Vision. Potěšující novinkou je lepší ochrana očí. V rámci Xiaomi Vision Care telefon získal čtyřnásobnou certifikaci TÜV Rheinland právě pro ochranu zraku. V praxi je zde především lepší redukce modrého světla nebo blikání. Maximální jas činí dle specifikací 3500 nitů v HDR špičce.
Jelikož se ale nejedná o top model, tak zde není plně adaptivní obnovovací frekvence s LTPO panelem. Máme tu maximální frekvenci 120 Hz, přičemž Xiaomi 17T umí přepínat i na 60 Hz. To je ve výchozím nastavení hodně znát, protože telefon z neznámého důvodu nechává právě v této nižší frekvenci běžet třeba Gmail nebo Spotify.
Vy si pak pro plynulost musíte ručně vynutit režim 120 Hz a pak ještě přímo vynutit tuto frekvenci ve všech aplikacích. Není to nic nového, Xiaomi se s tímto problémem potýká už nějaký ten pátek. Nové top modely jako Xiaomi 17 Ultra (recenze) mají ale naštěstí toto chování již opravené.
Nepotěšila mě pak absence always-on zobrazení neboli neustálé zobrazení třeba hodin. To sice v nastavení najdete, ale pouze ve verzi zobrazit na deset sekund po klepnutí na displej.
Hardware
Hnacím motorem je procesor Dimensity 8500 Ultra, který je doplněný ve všech verzích o 12 GB operační paměti a rychlé UFS 4.1 úložiště. To nabízí buď 256 nebo 512 GB. V praxi je chod systému velice svižný a narazil jsem jen na jeden překvapivý problém. Při rychlém focení a přepínání mezi objektivy ve fotoaparátu se to občas trochu trhá. Věřím, že toto může ještě budoucí aktualizace vyladit.
Výkonu je nicméně dostatek, jakkoliv v této cenové hladině takové Poco X8 Pro Max (recenze) nabídne ještě více výkonu, najdou se naopak i mnohé telefony jako Galaxy A57 s menším výkonem.
Specifikace Xiaomi 17T
- displej: 6,59palcový AMOLED, 1,5K (2756 × 1268), Corning Gorilla Glass 7i, obnovovací frekvence až 120 Hz, maximální jas 3500 nitů,
- procesor: MediaTek Dimensity 8500-Ultra (4nm), osmijádrové (až 3,4 GHz), GPU Mali-G720 MC8, NPU 880
- RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps)
- úložiště: 256/512 GB UFS 4.1
- Operační systém: Xiaomi HyperOS
- Dual SIM: Nano SIM+Nano SIM/Nano SIM+eSIM/eSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,7, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 800, velikost snímače 1/1,55 palce)
- 50 Mpx (teleobjektiv Leica s 5násobným optickým přiblížením, f/3,0, optická stabilizace obrazu OIS, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 115 mm, až 120× AI Ultra Zoom, optické přiblížení na úrovni 10×, podpora makrofotografie od 30 cm)
- 12 Mpx (ultraširokoúhlý fotoaparát Leica, f/2,2, zorné pole 120°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 15 mm)
- přední: 32 Mpx (f/2,2, zorné pole 90°, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 21 mm)
- zadní: 50 Mpx (hlavní, Leica, f/1,7, optická stabilizace obrazu OIS, obrazový snímač Light Fusion 800, velikost snímače 1/1,55 palce)
- IP68
- integrovaná čtečka otisků prstů
- stereo reproduktory, Dolby Atmos, certifikace Hi-Res Audio a Hi-Res Wireless
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 157,6 × 75,2 × 8,17 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 6500 mAh, 67W USB C
Výdrž baterie
Kapacita baterie se zastavila na krásné hodnotě 6500 mAh, samozřejmě pak jde o křemíkovo uhlíkovou baterii. Jakkoliv je to na náš trh skvělá kapacita, nová čínská verze Xiaomi 17T má dokonce 7000 mAh, tedy stejně jako vyšší model 17T Pro. V realitě hodnotím z mé zkušenosti výdrž jako nadprůměrnou, dva dny mého používání nebyly problém. Občas při nenáročném používání jsem se dostal i na tři dny.
V oblasti nabíjení potěší výkon 67 W drátem. To je ve srovnání s modely jiných značek za mě stále dobré, ale paradoxně najdete levnější Xiaomi telefony s výkonnějším dobíjením. Například nedávno testované Redmi Note 15 Pro+ 5G (recenze) zvládne 100 W.
Co mě mírně zklamalo, je absence bezdrátového nabíjení. Není tu tedy ani žádná pomalá verze, což je zkrátka škoda.
Fotoaparát
Hlavní novinkou v oblasti fotoaparátu je periskopický teleobjektiv s pětinásobným přiblížením. Předchůdce Xiaomi 15T měl totiž pouze dvojnásobné přiblížení. Nově zde máme úplně stejný teleobjektiv jako na Xiaomi 17T Pro. Ultra širokoúhlý snímač je na obou novinkách také stejný, jen hlavní snímač má dostupnější model o něco menší. Teleobjektiv jinak zvládne ostřit už od 30 centimetrů, takže se hodí i na telemakro snímky.
Při focení máte na výběr z režimu Leica Vibrant a Leica Authentic. Jelikož druhý režim přidává vinětaci a nepoužívá tolik HDR, je za mě první režim lepší volba. Fotil jsem v něm všechny snímky. Při tomto nastavení jsou fotky saturovanější a kontrastnější než jak fotí třeba telefony Pixel nebo iPhone. Není to ale špatně, je to jen vlastnost. Speciálně z teleobjektivu už jsou fotky opravdu pěkně dobarvené a na můj vkus už je není potřeba nějak dále upravovat.
Hlavní fotoaparát potěší i v noci za úplné tmy, kdy dokáže vykouzlit velmi pěkné snímky. Ultra širokoúhlý už tolik ne, ale to je logické, ten je obvykle slabší i u top modelů. Pochválit musím barevnou konzistentnost mezi objektivy.
Software
V novém Xiaomi 17T běží HyperOS 3, který je založen na Androidu 16. Bezpečnostní aktualizace bude novinka dostávat až do 28. května 2032. Velké aktualizace Androidu mají dorazit celkem čtyři. To není špatné, ale konkurence zvládne i více.
Samotný systém jsem už představoval více v předchozích recenzích Xiaomi 17 (recenze) nebo Xiaomi 17 Ultra (recenze). Najdeme zde také funkce umělé inteligence HyperAI, přičemž potěší česká lokalizace. Tradičně zde také výrobce předinstaloval mnoho aplikací třetích stran, takže doporučuji telefon po případné koupi vyčistit.
Zhodnocení Xiaomi 17T
Xiaomi 17T je celkem vyvážený smartphone, který zaujme svou akční cenovkou. Těší mě mezigenerační zmenšení a přidání periskopického teleobjektivu s 5násobným přiblížením. Ten fotí velmi dobře a řekl bych nadprůměrně na svoji kategorii. Potěší také kvalitní jasný displej s tenkými rámečky, který ale nemá plně variabilní LTPO displej a schází mu always-on zobrazení.
Kvalita zpracování je dobrá, můj dojem ale mírně kazí plastový rám. Designově je tohle nestárnoucí klasika, přičemž světle modrá nebo fialová telefonu moc sluší. Systém běhá velmi pěkně, jen v něm najdeme mnoho předinstalovaných aplikací třetích stran. Pochválit musím rozhodně výdrž baterie s kapacitou 6500 mAh. Naopak zklame absence bezdrátového nabíjení.
Doporučená cenovka činí 16 499 Kč, což je poměrně sebevědomá cena. Xiaomi to ale nejspíš ví a proto je v akci do konce června za mnohem lepší cenu 12 999 Kč v případě nižší paměťové verze navíc s bonusem za recenzi v podobě tabletu Redmi Pad 2 9.7″ 128 GB. To je sice tablet za čtyři tisíce, který nějak neohromí, ale jako základ asi postačí, nicméně netestovali jsme jej.
Konkurence je silná především ve vlastní stáji, za podobné peníze můžete mít třeba Redmi Note 15 Pro+ 5G nebo Xiaomi Poco X8 Pro Max. Ty ale nemají 5x periskopický teleobjektiv, což je za mne velké lákadlo tohoto zařízení.
Klady
- Příjemné mezigenerační zmenšení oproti předchůdci
- Tenké rámečky kolem displeje
- Rychlá a spolehlivá optická čtečka otisků prstů
- Kvalitní haptická odezva
- Nadprůměrná výdrž baterie (až 3 dny při nenáročném používání)
- Periskopický teleobjektiv s 5násobným optickým přiblížením
Zápory
- Plastový rám
- Chybí always-on zobrazení (pouze na 10 sekund po klepnutí)
- Absence bezdrátového nabíjení
- Předinstalováno mnoho aplikací třetích stran
- Konkurence nabízí více velkých aktualizací Androidu
Xiaomi 17T
- 512 GB + 12 GB RAM: 18 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 000 Kč, 15 499 Kč (akční cena)
- 256 GB + 12 GB RAM: 16 499 Kč (doporučená cena), sleva 3 500 Kč, 12 999 Kč (akční cena)
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