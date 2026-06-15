Novinky v Androidu 17 – Continue On, lepší snímky a obrazovek a další

Zdroj: Dotekomanie.cz
Finální verze Androidu 17 bude k dispozici co nevidět, ale i tak se ještě pár novinek objevilo. Google ale nepřestává a další připravuje, i pro Android 17. Jen tedy mohou přijít až třeba v kvartální aktualizaci, případně skrze Obchod Play.
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Částečný snímek obrazovky
Google v posledních letech značně vylepšil funkcí pořizování snímků obrazovky a Android 17 dostane další vylepšení. Bude možné vybrat konkrétní oblast obrazovky, nebude tak nutné pořídit snímek a pak ho složitě ořezávat. Bohužel bude tato funkce asi omezená jen na zařízení s většími displeji. Na mobilním telefonu je značně nestabilní a asi nedokončená. Navíc není k dispozici, ale je ji možné aktivovat.
Zdroj: androidauthority
Přepínání mezi přehrávači
Pokud máte několik aktivních přehrávačů, jde mezi nimi v notifikační liště přepínat gesty, respektive se mezi nimi přesouvat. To se změní a nově uvidíte rovnou několik aplikací najednou. Jen aktivní nebo spíše vybraná nabídne plné rozhraní. Díky tomu budete mít hned představu o počtu spuštěných aplikací.
Zpřísnění u přehrávaného audia
Google zavádí restrikci pro aplikace, které se snaží přehrávat audio na pozadí, tedy když aplikace není aktivní. Případně se to dotkne i těch, co se snaží ovlivňovat nastavení zvuku během přehrávání. Aplikace budou muset požívat buď systém pro běžná média, případně hovory, nebo být aktivní, tedy v popředí. Aplikace tak nebudou moci svou vlastní cestou přehrát jakýkoliv zvuk na pozadí, aniž by nevyužívaly API pro média.
Grafická úprava
Na iOS se nabízí Liquid Glass design a Google na to reaguje úpravou své vlastní grafiky, kde došlo na zvětšení efektu rozmazání. Takto vypadá následně design více jako matné sklo.
Continue On
Jednou z novinek Androidu 17 je funkce Continue On. Ta se dá popsat jako plynulý přechod mezi aplikacemi s rozpracovanou činnost. V podstatě to znamená, že aplikace, které budou tuto funkci podporovat, mohou uživateli nabídnout pokračování v práci na jiném zařízení. V základu jde hlavně o lepší spolupráci mezi mobilem a tabletem, ale plánuje se širší podpora. V podstatě si to můžete představit tak, že na mobilu rozepíšete e-mail v aplikaci Gmail a následně můžete pokračovat přesně tam, kde jste skončili, třeba na tabletu, možná i mobilu.
Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com, androidauthority.com, androidauthority.com, gsmarena.com
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