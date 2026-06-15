Novinky v Androidu 17 – Continue On, lepší snímky a obrazovek a další

• 15. 6. 2026#Android #Aplikace
Novinky v Androidu 17 – Continue On, lepší snímky a obrazovek a další

Zdroj: Dotekomanie.cz

Finální verze Androidu 17 bude k dispozici co nevidět, ale i tak se ještě pár novinek objevilo. Google ale nepřestává a další připravuje, i pro Android 17. Jen tedy mohou přijít až třeba v kvartální aktualizaci, případně skrze Obchod Play.

Částečný snímek obrazovky

Google v posledních letech značně vylepšil funkcí pořizování snímků obrazovky a Android 17 dostane další vylepšení. Bude možné vybrat konkrétní oblast obrazovky, nebude tak nutné pořídit snímek a pak ho složitě ořezávat. Bohužel bude tato funkce asi omezená jen na zařízení s většími displeji. Na mobilním telefonu je značně nestabilní a asi nedokončená. Navíc není k dispozici, ale je ji možné aktivovat.

Android 17 QPR1 Beta 3 New screen recording toolbar with screenshots 2 481w 1080h jpg Android 17 QPR1 Beta 3 New screen recording toolbar with screenshots 1 481w 1080h jpg

Zdroj: androidauthority

Přepínání mezi přehrávači

Pokud máte několik aktivních přehrávačů, jde mezi nimi v notifikační liště přepínat gesty, respektive se mezi nimi přesouvat. To se změní a nově uvidíte rovnou několik aplikací najednou. Jen aktivní nebo spíše vybraná nabídne plné rozhraní. Díky tomu budete mít hned představu o počtu spuštěných aplikací.

android 17 new media switcher ui in notifications image 1 385w 864h jpg android 17 new media switcher ui in notifications image 2 385w 864h jpg

Zdroj: androidauthority

Zpřísnění u přehrávaného audia

Google zavádí restrikci pro aplikace, které se snaží přehrávat audio na pozadí, tedy když aplikace není aktivní. Případně se to dotkne i těch, co se snaží ovlivňovat nastavení zvuku během přehrávání. Aplikace budou muset požívat buď systém pro běžná média, případně hovory, nebo být aktivní, tedy v popředí. Aplikace tak nebudou moci svou vlastní cestou přehrát jakýkoliv zvuk na pozadí, aniž by nevyužívaly API pro média.

Grafická úprava

Na iOS se nabízí Liquid Glass design a Google na to reaguje úpravou své vlastní grafiky, kde došlo na zvětšení efektu rozmazání. Takto vypadá následně design více jako matné sklo.

Android 17 blur effects 1 387w 864h jpg Android 17 blur effects 2 387w 864h jpg

Zdroj: androidauthority

Continue On

Jednou z novinek Androidu 17 je funkce Continue On. Ta se dá popsat jako plynulý přechod mezi aplikacemi s rozpracovanou činnost. V podstatě to znamená, že aplikace, které budou tuto funkci podporovat, mohou uživateli nabídnout pokračování v práci na jiném zařízení. V základu jde hlavně o lepší spolupráci mezi mobilem a tabletem, ale plánuje se širší podpora. V podstatě si to můžete představit tak, že na mobilu rozepíšete e-mail v aplikaci Gmail a následně můžete pokračovat přesně tam, kde jste skončili, třeba na tabletu, možná i mobilu.

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Zdroj: androidauthority

Zdroje: androidauthority.com, androidauthority.com, androidauthority.com, androidauthority.com, gsmarena.com

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Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

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