Novinky v Androidu 17 – grafické drobnosti a odhalení kódového označení

Google překopal systém vydávání nových verzí, což je vidět u novinky Android 17. V minulosti by první zamířila Developer Preview verze k vývojářům, za nějakou dobu pak beta verze. Nyní zde máme ale rovnou betu, přičemž Developer Preview program již neexistuje, respektive byl nahrazen Androidem Canary.
Google vydává Android 17 Beta 1 [aktualizováno]
Android 17 je již u prvních testerů, ale mnoho novinek se odehrálo na pozadí. Vývojáři mají nové povinnosti, co se týče přizpůsobení aplikací k velikosti displeje nebo okna. Jsou zde i další změny, ale dopady se objeví až později. I tak je zde několik novinek pro běžné uživatele.
Widget
První taková uživatelská změna se týká widgetu pro vyhledávání a samotné zkratky pro jednotlivé Google služby. Níže můžete vidět původní verzi a vpravo je pak nová, značně graficky jednodušší. Nevypadá tedy komplikovaně po grafické stránce, což může být hlavní cíl.
V tomto případě se asi nejedná o nic zajímavého, ale je zde ještě jedna podstatnější změna, která se připravuje. Po delším podržení tohoto prvku bude možné nově nastavit službu pro vyhledávání, takže nemusí fungovat nutně jen s Googlem. Půjde vybrat alternativní služby. Objevili jsme jednu skutečnost, že tato novinka nutně nemusí zamříti do mobilů nutně s Androidem 17, ale v něm se to jen objevuje prvně.
Odebrání Glance
Další změna se týká opět jednoho prvku v Androidu, ale to se dotkne zřejmě jen majitelů Pixelů. Widget Glance, který zobrazuje různé informace, půjde odebrat, respektive jej vypnout.
Grafické drobnosti
Designéři si v Androidu 17 hrají, jak je vidět na ukazateli hlasitosti, kde je nové zobrazení další nabídky. Nově jsou zde tři tečky místo znázornění posuvníků. U nastavování jasu se pak otočila ikona sluníčka. Nebo že třeba indikace polohy ve status baru je tmavší.
Aktivace Gemini
Aktivace Gemini zatím probíhá skrze vypínací tlačítko, ale nově je tato možnost dostupná skrze gesto z pravého nebo levého dolního rohu do středové plochy displeje. Jde tedy spíše o vylepšení spuštění bez nutnosti něco držet.
Kompaktnost
U nastavení jde vidět kompaktnější zobrazení, tedy že se méně plýtvá místem, jak jde vidět na porovnání níže. Vlevo je Android 16, vpravo pak Android 17.
Cinnamon Bun
Kódové označení pro Android 17 je Cinnamon Bun, tedy česky skořicový šnek. To je prozatím poslední novinka, která se podařila objevit. Evidentně je zde více změn pro vývojáře, ale Google zajisté zavede další s novými verzemi Androidu 17.
