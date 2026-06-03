Google vylepšuje Android: Detekce podvodných hovorů, AI v oblékání i vylepšená bezpečnost dětí

Zdroj: Dotekomanie.cz
Už jsme zde měli nášup novinek od Googlu pro Android v rámci speciální akce při příležitosti konference I/O 2026, ale dnes zde máme další oznámení vylepšení, která budou dostupná pro širší spektrum uživatelů.
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Od ochrany proti podvodům po chytré skládání oblečení
Google jednou za čas představí Android novinky, které cílí na většinu majitelů mobilů se systémem Android. Některé jsou nám známé, jiné ne. Jedná se tak o mix toho, co bylo představeno, a co teprve přijde. V novém vydání Google představuje detekci falešných hovorů. V tomto případě jde o ochranu proti spoofingu, kdy podvodník falšuje telefonní číslo a vydává se za někoho, kým není. Sice někteří mobilní operátoři již nabízí částečné řešení tohoto problému, ale je nutná spolupráce mezi nimi. Mezi těmi českými to funguje již nějakou chvíli. Google na to jde trochu jinak.
Pakliže obě strany používají aplikaci Google Telefon pro volání, tak při zahájení hovoru si obě strany na pozadí prohodí speciální signály skrze technologii RCS, která zatím sloužila jen pro chatování. Pakliže je toto „potřesení rukou“ (handshake) mezi aplikacemi v pořádku, nic se neděje. Pokud ale nedostanete tento signál, je hovor vyhodnocen jako podvodný. Novinka je dostupná pro zařízení se systémem Android 12 a novějším, přičemž první zařízení jsou samozřejmě Pixely.
Mezi dalšími novinkami je rozšíření funkce kolem nalezení oblečení skrze funkci Circle to Search a také dochází k implementaci funkce Outfits do Google Fotek. V podstatě se jedná o speciální sekci, kde se kategorizují vaše kusy oblečení a je možné kombinovat na sobě ve virtuálním prostředí. Tato novinka je ale omezena na USA, Brazílii a Indii, navíc vyžaduje Android 10 nebo novější.
Další vylepšení se týká aplikace Nouzové informace. Děti do 13 let budou mít přístup k aplikaci do sekcí kolem zdravotních informací, nastavení nouzových kontaktů na zamykací obrazovce, nastavení detekce autonehody, určování polohy a například i sdílení polohy s nouzovými kontakty.
Google ale nezapomněl na svou sekci knih v Obchodě Play. Přidává funkci, která zrekapituluje rozečtenou knihu, ale neprozradí nic navíc, co jste ještě nečetli. Bohužel je funkce dostupná jen pro anglické knihy. Společnost ještě zmiňuje rozšiřování dostupnosti AirDrop podpory. Toto sledujeme v aktualizovaném článku sami, takže se pro nás nejedná o novinky, ale Google zmiňuje, že již brzy se přidají mobily jako Motorola razr fold 2026, série OPPO Find X8 a HONOR Magic8 Pro.
Zdroj: Tisková zpráva
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