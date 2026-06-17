Jak získat férový mobilní tarif bez divadla na infolinkách

Získat v České republice výhodný mobilní tarif často připomíná únavnou hru s nejasnými pravidly. Standardní ceníky velkých operátorů zůstávají nadsazené, a pokud chce běžný zákazník ušetřit, nezbývá mu než absolvovat zdlouhavé vyjednávání s retenčními odděleními, hrozit odchodem nebo složitě pátrat po skrytých nabídkách. Tento proces je však pro většinu lidí obtěžující a časově náročný. Na trhu přitom existuje legální a transparentní alternativa, která nabízí špičkové parametry jako stálou nabídku, bez nutnosti jakéhokoliv vyjednávání.
Konec smluvních závazků a bezplatný přechod
Moderní přístup k telekomunikačním službám staví na absolutní svobodě zákazníka. Jedním z hlavních benefitů platformy NejPřipojení.cz je kompletní absence smluvních závazků. Uživatel není vázán žádnou časovou lhůtou, což mu dává možnost tarif kdykoliv bez sankcí změnit, nebo jeho využívání zcela ukončit.
Samotný proces migrace od stávajícího poskytovatele je plně automatizovaný a pro zákazníka bezplatný. Portace stávajícího telefonního čísla probíhá bez jakýchkoliv poplatků, čímž odpadá administrativní zátěž i riziko ztráty dlouhodobě používaného kontaktu. Veškeré mobilní tarify lze navíc objednat naprosto samostatně, aniž by bylo nutné je kombinovat s odběrem domácího internetu či jiných doplňkových služeb.
Strukturovaná nabídka pro jednotlivé typy uživatelů
Portfolio služeb je navrženo tak, aby reflektovalo reálné datové potřeby současných uživatelů. Každý z dostupných balíčků v sobě již standardně obsahuje neomezené minuty volání a neomezené SMS zprávy do všech tuzemských sítí:
- Tarif 5 GB: Ideální volba pro uživatele, kteří využívají data především pro komunikaci a občasné prohlížení webu. Cena je stanovena na 395 Kč měsíčně.
- Tarif 12 GB: Vyvážený střední zlatý standard pro běžné denní využití, sociální sítě a navigaci. Cena činí 475 Kč měsíčně.
- Tarif Neomezeně: Maximální svoboda pro náročné uživatele, kteří nechtějí sledovat spotřebované megabajty. Plně neomezená data vyjdou na 496 Kč měsíčně.
Jako bonus k jakékoliv objednávce získává zákazník možnost aktivovat si televizní službu NejPřipojení TV na dobu 6 měsíců za symbolický poplatek 1 Kč měsíčně.
Jak ušetřit ještě více: Systém množstevních slev
Skutečně efektivní optimalizaci nákladů nabízí systém postupných slev, který se aktivuje při odběru více SIM karet pod jedním účtem. Tento model je navržen pro rodiny nebo menší pracovní týmy, které vyžadují plnou datovou i hlasovou neomezenost, ale odmítají platit korporátní ceny. S rostoucím počtem karet cena za jeden neomezený tarif výrazně klesá:
- 2x Neomezený tarif: 475 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 3x Neomezený tarif: 447 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 4x Neomezený tarif: 420 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 5x Neomezený tarif: 419 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
- 6x Neomezený tarif: 392 Kč měsíčně za jednu SIM kartu
Tento transparentní žebříček slev funguje automaticky a eliminuje potřebu individuálního schvalování u obchodních zástupců.
Kompletní přehled stálé nabídky, ověření parametrů a jednoduchý online formulář pro přenesení čísla jsou dostupné na internetové adrese NejPřipojení.cz.
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