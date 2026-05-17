Redmi Watch 6 i s NFC, levné s GPS a základní chytré hodinky: Novinky v obchodech #20

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
- HiFuture Aurora, Denver a Garmin: Novinky v obchodech #19
- Skládačky Motorola Razr a jeden odolný mobil s dvěma displeji: Novinky v obchodech #20
- Motorola Signature, Sony Xperia 1 VIII a TCL Nxtpaper 70 Pro: Novinky v obchodech #21
Redmi Watch 6 NFC
Nedávno představené hodinky Redmi Watch 6 jsou k dispozici na českém trhu s NFC pro placení. Cena již nyní osciluje, ale průměrná se pohybuje kolem 2 800 Kč.HEUREKAALZAXiaomi Redmi Watch 6 NFCCena od 2 664 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Redmi Watch 6
K dispozici je i Redmi Watch 6 bez NFC, což má dopad na cenu. Ta je o několik set korun nižší a pohybuje se kolem 2 300 Kč. U obou modelů se nabízí AMOLED displej, skoro dvoutýdenní výdrž, sportovní funkce a různé možnosti měření.HEUREKAALZAXiaomi Redmi Watch 6Cena od 2 250 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Denver SWG-159B
Pokud ale hledáte velmi levné hodinky, jen na vyzkoušení, tak se nově nabízí Denver SWG-159B, kde cena nepřekračuje ani tisíc korun. Zajímavé u těchto hodinek je to, že mají integrovanou GPS, což je nezvyklé v této kategorii. Nechybí AMOLED displej a různé možnosti měření.HEUREKADenver SWG-159BCena od 885 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Gravity GT14-4
Další levnější hodinky Gravity GT14-4 už nejsou tak zajímavé a navíc mají LCD panel. Na jedno nabití vydrží až deset dnů a ve výbavě je monitorování srdečního tepu, analýza spánku a sledování základních životních funkcí.HEUREKAGravity GT14-4Cena od 1 150 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)
Komentáře