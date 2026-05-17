Redmi Watch 6 i s NFC, levné s GPS a základní chytré hodinky: Novinky v obchodech #20

• 17. 5. 2026#Příslušenství
Redmi Watch 6 i s NFC, levné s GPS a základní chytré hodinky: Novinky v obchodech #20

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

Redmi Watch 6 NFC

Nedávno představené hodinky Redmi Watch 6 jsou k dispozici na českém trhu s NFC pro placení. Cena již nyní osciluje, ale průměrná se pohybuje kolem 2 800 Kč.

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Watch 6 NFC na Heureka.czXiaomi Redmi Watch 6 NFCCena od 2 664 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

117545c5 6be1 4477 8bf3 9df172b278f8

Redmi Watch 6

K dispozici je i Redmi Watch 6 bez NFC, což má dopad na cenu. Ta je o několik set korun nižší a pohybuje se kolem 2 300 Kč. U obou modelů se nabízí AMOLED displej, skoro dvoutýdenní výdrž, sportovní funkce a různé možnosti měření.

HEUREKAALZAXiaomi Redmi Watch 6 na Heureka.czXiaomi Redmi Watch 6Cena od 2 250 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

c8c5e63c 3580 4fa4 ad32 10f0686e8594

Denver SWG-159B

Pokud ale hledáte velmi levné hodinky, jen na vyzkoušení, tak se nově nabízí Denver SWG-159B, kde cena nepřekračuje ani tisíc korun. Zajímavé u těchto hodinek je to, že mají integrovanou GPS, což je nezvyklé v této kategorii. Nechybí AMOLED displej a různé možnosti měření.

HEUREKADenver SWG-159B na Heureka.czDenver SWG-159BCena od 885 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

e089c946 3419 401b a673 dc69d7fefaa6

Gravity GT14-4

Další levnější hodinky Gravity GT14-4 už nejsou tak zajímavé a navíc mají LCD panel. Na jedno nabití vydrží až deset dnů a ve výbavě je monitorování srdečního tepu, analýza spánku a sledování základních životních funkcí.

HEUREKAGravity GT14-4 na Heureka.czGravity GT14-4Cena od 1 150 KčHlídat cenu (jen pro přihlášené)

1c6304aa cbe1 4df2 b36a 00cf8afc916d

OpenAI chystá vlastní AI mobil! 🤯 Reklamy v Google Gemini + AirDrop na Androidu

💡ANKETA: Jaká kapacita úložiště je pro vás u nového telefonu naprosté minimum?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Profilovka

Šéfredaktor, tvůrce dotekomanie.cz, androiďák, podcaster v PZL. Také milovník adrenalinových sportů, na které nemá čas.

Komentáře

Dotekománie.cz

Přihlášení

Přidat komentář

Pro komentování se musíte přihlásit

Tmavý režim