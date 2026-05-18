Motorola Signature, Sony Xperia 1 VIII a TCL Nxtpaper 70 Pro: Novinky v obchodech #21

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.
Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.
Motorola Signature Crystals by Swarovski
Motorola Signature se dostává na český trh v edici Crystals by Swarovski, tedy designově upravené variantě, která má ale jinak identické specifikace s běžnou verzí.
Specifikace Motorola Signature
- displej: 6.8 palců Extreme AMOLED, 165 Hz, 6200 nitů
- procesor: Snapdragon 8 Gen 5
- RAM: 12/16 GB LPDDDR5X
- úložiště: 256/512 GB / 1 TB UFS 4.1
- Operační systém: Android 16
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx Sony LYTIA (hlavní, f/1.6, OIS)
- 50 Mpx (ultraširokoúhlý, 122°, f/2.0, makro)
- 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3× optický zoom, OIS)
- přední: 50 Mpx (f/2.0, AF)
- IP68/IP69, MIL-STD-810H
- stereo reproduktory (Sound by Bose)
- čtečka otisků prstů v displeji
- Konektivita: 5G, 4G LTE, GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, Glonass, Galileo, USB-C
- rozměry a hmotnost: 162.1 × 76.4 × 6.99 mm, 186 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh, 90W drátové, 50W bezdrátové, 10W reverzní bezdrátové
Sony XPERIA 1 VIII
Novinka Xperia 1 VIII se u nás oficiálně neprodává, ale bylo nám celkem jasné, že se najde obchod, který tento kousek přiveze do Česka. Samotná cena je těsně pod hranici čtyřiceti tisíc korun, přičemž se jedná o 256GB verzi.
Specifikace Xperia 1 VIII
- displej: 6,5 palců, FHD+ HDR OLED (1080 x 2340), poměr stran 19.5:9, 120 Hz, DCI-P3 100%, Creator mode, Corning Gorilla Glass Victus 2
- procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
- RAM: 12/16 GB
- úložiště: 256 GB / 1 TB UFS (podpora microSDXC až 2 TB)
- Operační systém: Android 16 (4 upgrady OS, 6 let bezpečnostních aktualizací)
- Dual SIM: nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM
- Foťáky:
- zadní: 48 Mpx efektivně (hlavní, 1/1,35″ Exmor T pro mobilní senzory, f/1.9, 24 mm)
- 48 Mpx efektivně (teleobjektiv, 1/1,56″ Exmor RS pro mobilní senzory, f/2.8, 70 mm)
- 48 Mpx efektivně (ultraširokoúhlý, 1/1,56″ Exmor RS pro mobilní senzory, f/2.0, 16 mm, úhel 104°)
- přední: 12 Mpx (1/2,9″ Exmor RS pro mobilní senzory, f/2.0, 24 mm)
- IPX5 / IPX8 + IP6X (voděodolnost a prachotěsnost, zadní sklo Corning Gorilla Glass Victus)
- čtečka otisků prstů
- stereo (Full-stage stereo speakers, Dolby Atmos, 3,5mm audio jack)
- Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7 (Wi-Fi 4/5/6/6E/7), Bluetooth 6.0 nebo novější, GPS (A-GPS, A-GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), NFC, USB-C (USB 3.2 5 Gbps, podpora Display Port 4K/60 fps)
- rozměry a hmotnost: 162 x 74 x 8,3 mm, 200 gramů
- baterie a nabíjení: 5000 mAh, USB PD rychlé nabíjení, Qi bezdrátové nabíjení, reverzní bezdrátové nabíjení (Battery Share)
TCL NXTPAPER 70 PRO
TCL NxtPaper 70 Pro sice svou cenou zapadne do střední třídy, ale díky speciálnímu displeji vybočuje z řady. Rozhodně se nejedná o tuctový kousek, ale na druhou stranu nejsou ostatní specifikace nikterak úchvatné.
Specifikace TCL NXTPAPER 70 Pro
- displej: 6,9 palců, FHD+ (1080×2340), NXTPAPER 4,0, 120 Hz, jas 900 nitů, poměr stran 19,5:9, kontrast 1000:1min, 2D AG sklo, Nano-matrix Lithography Technology
- procesor: MTK 24M, 4xA78 @ 2,5 GHz + 4xA55 @ 2,0 GHz, Mali-G615 GPU
- RAM: 8 GB + 16 GB rozšíření
- úložiště: 256 GB, podpora microSD
- Operační systém: Android 16
- Dual SIM: 2PSIM nebo 1PSIM+eSIM
- Foťáky:
- zadní: 50 Mpx (hlavní, OIS, 1,0um), AF+Flicker, velikost senzoru 1/1,56 palců, clona F2,0, úhel záběru 84 stupňů, 6P čočka
- 8 Mpx, velikost senzoru 1/4 palců, velikost pixelu 1,12um, 5P čočka
- přední: 32 Mpx, FF, velikost senzoru 1/3,1 palců, velikost pixelu 0,7um, clona F2,0, úhel záběru 81,1 stupňů, 5P čočka
- Odolnost: IP68
- Čtečka: boční čtečka otisků prstů, odemykání obličejem
- Audio: 2 reproduktory, 2 mikrofony, HD Voice
- Konektivita: 5G, 4G LTE, 3G, 2G, Wi-Fi Alliance, Bluetooth 5,4, GPS (A-GPS L1+L5, Galileo, Beidou, Glonas), NFC, USB-C
- rozměry a hmotnost: 169,4 x 80,05 x 7,98 mm, 208 gramů
- baterie a nabíjení: 5200 mAh, 33W rychlé nabíjení
