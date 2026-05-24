Samsung představuje chytré brýle: Design od Gentle Monster a Warby Parker, propojení s Gemini

Zdroj: Samsung2
Už před rokem jsme mohli spatřit jeden z prvních prototypů chytrých brýlí od Googlu, ale až v tomto roce se dočkáme prvních komerčních produktů. Samsung se rovnou v rámci vývojářské konference Google I/O 2026 pochlubil dvěma modely.
Google ukázal budoucí chytré brýle a nastínil budoucnost Android XR
Gentle Monster a Warby Parker
Ačkoliv jde o přímou spolupráci firem Google a Samsung, tak zde máme ještě další dvě, které přidávají svůj designový směr a také značky. To by mělo napomoci v prodeji a marketingu. Konkrétně se na brýlích podílí značky Gentle Monster a Warby Parker a svým designem jsou jednoznačně nasměrovány pro pány a dámy.
Samsung uvádí, že se jedná o brýle vyšší třídy, takže se dá očekávat, že se později dočkáme levnějších modelů, kde možná budou chybět věhlasné značky z tohoto segmentu. Neočekáváme, že by levnější brýle měly horší specifikace, jelikož se jedná o jednu platformu. Zde se hodí dodat, že ani jedny nemají displej. Naopak jsou vybaveny foťáky, které slouží pro interakci s Gemini a také pro pořizování snímků a videí.
„Nové inteligentní brýle představují důležitý krok v naplňování naší vize v oblasti umělé inteligence,“ uvádí Jay Kim, výkonný viceprezident a ředitel Customer Experience Office v divizi Mobile eXperience v Samsung Electronics. „Výrazným způsobem rozšiřují ekosystém Galaxy, v němž každé zařízení přináší jedinečné funkce s umělou inteligencí podle toho, jak se má používat.“
Aby toho nebylo málo, zapracovalo se na propojení. Můžete tak jednoduše nechat pořídit snímek a rovnou ho přes příkaz pozměnit pomocí Gemini Banana. Sice v oficiálních tiskových zprávách se hodně zmiňuje aktivační hláška, ale asi bude možné využít nějakou dotykovou plochu.
Díky propojení s mobilem a Gemini bude možné dělat prakticky cokoliv. Zmiňují se i možnosti objednání jídla a další věci, jenže zde bude záležet na dostupnosti služeb na daném trhu. Samsung ani Google neuvedl jakékoliv specifikace nebo ceny. Brýle přijdou na podzim tohoto roku, jen si tedy nejsme jistí s dostupností u nás. Sice je pravdou, že v jednom případě jde používat aktivační hlášku v češtině u jedné kategorie zařízení, tak u brýlí si nejsme jisti, jestli to nebude limitace, která by omezila dostupnost pro náš trh.
„Inteligentní brýle znamenají výrazný krok vpřed v naší spolupráci se Samsungem, jejímž cílem je udělat z umělé inteligence užitečnou součást každodenního života,“ připojuje se Shahram Izadi, viceprezident a generální ředitel Android XR společnosti Google. „Kombinace nejmodernější umělé inteligence od Googlu a ekosystému Android se špičkovým mobilním hardwarem od Samsungu a jedinečným designem značek Gentle Monster a Warby Parker je skvělá – uživatelé se můžou spojit s okolím komfortním a elegantním způsobem bez nutnosti používat telefon nebo cokoli ovládat rukama.“
Zdroj: Tisková zpráva
Komentáře
Martin Jeřábek24. 5. 2026, 16:20
Akorát že to jsou google brýle ve spolupráci se Samsungem.
Přemysl Vaculík24. 5. 2026, 16:59
Spíš je to mix mnoha firem.