Huawei Mate X7, Blackview a HONOR Magic8 Pro: Novinky v obchodech #7

Výrobci mobilních telefonů představí své zařízení, přičemž samotný prodej začne až o několik týdnů nebo měsíců později. Jestliže si novinku chcete koupit, musíte sledovat na nejrůznějších webech články informující o dostupnosti. Avšak většinou se dozvíte jen datum. Abychom vám ušetřili čas, začali jsme sledovat dění na českém trhu.

Níže jsou uvedeny smartphony, které se prvně objevily v jednom nebo více obchodech, a jsou tedy poprvé dostupné na českém trhu.

HUAWEI Mate X7

Huawei Mate X7 bylo oficiálně představeno ke konci minulého roku a nyní se objevuje minimálně v jednom obchodě na českém trhu. Cena je ambiciózní, ale je nutné pamatovat, že zde není podpora 5G a také Google služeb a aplikací.

Specifikace Huawei Mate X7

  • displeje:
    • 8 palců, 2416 × 2210 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 2500 nitů
    • 6,49 palců, 2444 × 1080 pixelů, OLED, 120Hz, LTPO, až 3000 nitů
  • procesor: Kirin 9030 Pro
  • 12/16 GB RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • HarmonyOS 6.0
  • Dual SIM (nano + nano)
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, OIS, f/1.49-f/4.0
      • 40 MPx, ultra širokoúhlý
      • 50 MPx, 3,5x zoom, periskopický, OIS
      • 1,5 MPx multi-spektrální
    • přední – 2x 8 MPx
  • čtečka otisků prstů na straně
  • USB 3.1 Type-C (GEN1)
  • IPX8
  • (5G SA/NSA), Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz and 5GHz), Bluetooth 6.0 LE, BeiDou, GPS, GALILEO, GLONASS, AGPS, QZSS, NavIC, NFC
  • rozměry:
    • složen: 156,8 x 73,8 x 9,5 mm
    • rozložený: 156,8 x 144,2 x 4,5 mm
    • Hmotnost: 236 gramů
  • baterie: 5525 mAh + 66W USB C, 50W bezdrátově

Blackview FORT 100

I u odolných mobilů se výrobce snaží o trochu zajímavější design, jako třeba u Blackview FORT 100. Zde se nabízí zejména odolná konstrukce, ale vzhledem k ceně je pochopitelné, že specifikace jsou velmi slabé.

Specifikace Blackview FORT 100

  • displej: 6,56 palců, HD+ IPS, rozlišení 720 x 1612, 90 Hz, poměr obrazovky k tělu 89,7 %, vzorkovací frekvence dotyku 180 Hz
  • procesor: osmijádrový MediaTek Helio G81
  • RAM: 4/8 GB LPDDR4X
  • úložiště: 64/128 GB eMMC 5.1 (rozšířitelné až o 2 TB)
  • Operační systém: Android 16, DokeOS 5.0
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM / Nano SIM + TF karta
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx
    • přední: 13 Mpx
  • Smart-K reproduktor
  • IP68, MIL-STD-810
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth 5.0, GPS (L1) + Glonass + Beidou + Galileo, NFC, USB-C
  • rozměry a hmotnost: 174,6 x 83 x 10,7 mm, 245 gramů
  • baterie a nabíjení: 5000 mAh, 18W rychlé nabíjení

Blackview FORT 1

I další mobil spadá do kategorie odolných modelů, bohužel specifikace jsou velmi slabé, tedy až na samotnou baterie, která má 10 000 mAh, ale touto hodnotou dnes kdejaký mobil nepřekvapí.

Specifikace Blackview FORT 1

  • displej: 6,56 palců, IPS, HD+, rozlišení 1612 x 720, 90 Hz, jemnost 269 PPI, výřez ve tvaru kapky, odolné sklo Panda Glass
  • procesor: Unisoc T615 (12nm), 8 jader (1,8 GHz), grafický akcelerátor Mali G57
  • RAM: 4 GB (možnost virtuálního rozšíření o 8 GB)
  • úložiště: 128 GB (slot na Micro SDXC až 2 048 GB)
  • Operační systém: Android 15, DokeOS 4.2
  • Dual SIM: Nano SIM + Nano SIM
  • Foťáky:
    • zadní: 16 Mpx (hlavní, f/1,8, automatické ostření, video Full HD 1080p 30 fps)
    • přední: 8 Mpx (f/2,2)
  • IP68, IP69K, MIL-STD-810H
  • čtečka otisků prstů na boku
  • reproduktor
  • Konektivita: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NFC, VoWiFi, OTG (5W reverzní nabíjení), USB-C
  • rozměry a hmotnost: 176,15 x 80,1 x 17,5 mm, 390 gramů
  • baterie a nabíjení: 10 000 mAh, 18W rychlé nabíjení

HONOR Magic8 Pro

Honor Magic8 Pro (recenze) se postupně usazuje na českém trhu a hlavně v obchodech. Tento top model se objevuje v různých konfiguracích, přičemž nyní zde máme 512GB verzi. Cena je vzhledem ke specifikacím celkem normální.

Specifikace Honor Magic8 Pro

  • displej: 6,71 palců, 1256 x 2808 pixelů (1.5K), 1-120Hz, LTPO, OLED, HDR10+, až 6000 nitů
  • procesor: Snapdragon 8 Elite Gen 5
  • 12/16 GB LPDDR5X RAM
  • úložiště: 256/512 GB nebo 1TB
  • Dual SIM
  • Android 16 + Magic UI 10
  • Foťáky:
    • zadní – 50 MPx, f/1.6, OIS
      • 50 MPx, 122° + 2,5cm makro
      • 200 MPx, f/2.6, 3.7X optický zoom, OIS
    • přední – 50 MPx
  • IP68 + IP69 + IP69K
  • ultrasonická čtečka otisků prstů
  • stereo + DTS:X Ultra
  • 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 7 802.11be (2.4GHz/5GHz) 2×2 MIMO, Bluetooth 6.0, eidou (B1I+B1C+B2a+B2b quad-band), GPS (L1+L5 dual-band), GLONASS (G1), Galileo (E1+E5a+E5b triple-band), QZSS (L1+L5 dual-band), NavIC (L1+L5 dual-band), A-GNSS, USB Type-C 2.0, NFC
  • rozměry: 161,15 × 75 × 8,3 mm; 219 gramů
  • baterie: 6270 mAh (EU) / 7200 mAh (Čína) + 100W USB-C, 80W bezdrátově
