Google klávesnice Gboard dostane nový režim pro ovládání kurzoru

Zdroj: NextPit (se souhlasem)
Samotná softwarová klávesnice Gboard od Googlu není jediná pro mobily s Androidem. Doslova se nabízí celá řada jiných, s mnohými funkcemi. Na druhou stranu Gboard má poměrně dobré napojení i na cloud, s čímž je spojeno několik služeb. Postupně jsou přidávané nové funkce a nyní se ukazuje, na jaké další se pracuje.
Lepší ovládání kurzoru
Gboard má poměrně hodně vychytávek a nastavení a možná jste ani nevěděli, že mezerník není jen na dělání mezer. Pokud na něm táhnete prstem doleva nebo doprava, ovládáte kurzor na daném řádku. Rozhodně se jedná o přesnější možnost než se snažit prstem kliknout na správné místo, kde ho chcete mít.
Pracuje se ale na další verzi této funkce, která nabídne ještě více možnosti. Současná verze má jen horizontální pohyb kurzoru, ale nová varianta nabízí i vertikální směr. Po podržení se aktivuje takový malý trackpad, jak vidíte na druhém s třetím snímku níže. Díky tomu budete moci nejen přesně pohybovat kurzorem, ale současně budete moci i měnit řádky, respektive jej budete moci umístit kamkoliv na displeji.
Zatím se ale jedná o rozpracovanou funkci a není jasné, kdy nahradí současné řešení. Možná se ale dočkáme nějakého nastavení, kde si budeme moci zvolit, kterou verzi chceme používat.
Zdroj: androidauthority.com
Komentáře