Garmin představuje outdoorové hodinky Tactix 8 v edici Cerakote

Nabídku chytrých hodinek rozšiřuje firma Garmin, která do série Tactix 8 přidává speciální edici s názvem Ceratoke. Již samotná cenovka ve výši 39 990 Kč stanovená pro český trh rozhodne o tom, kdo nakonec zvolí tento kus techniky. Případné zájemce by měla oslovit nejen vysoká odolnost konstrukce, dlouhá výdrž baterie nebo hromada taktických funkcí.
Bez kompromisů
Novinka po technické stránce nabídne 1,4palcový AMOLED displej s rozlišením 454 x 454 pixelů či 32GB interní úložiště. Baterie podle způsobu používání vydrží v provozu od 18 hodin až do 41 dnů. Za pozornost stojí potápění do hloubky 40 metrů, LED svítilna, safírové sklíčko v 51mm pouzdře a luneta vyrobená z titanu.
Výrobce samozřejmě nezapomněl přidat oblíbenou funkci Garmin Pay, všechny známé polohové služby, monitoring zdraví, sportovní a tréninkové nástroje. Povrchová úprava Cerakote je speciální keramicko-polymerový povlak, který přináší vyšší odolnost proti korozi, otěru a chemikáliím.
Z taktických vlastností se hodí zmínit například možnost zadat hmotnost batohu při zaznamenávání chůze se zátěží, kalkulačka Applied Ballistics Ultralight k výpočtu střelby, režim Jumpmaster pro parašutisty, režim Stealth na vypnutí bezdrátových signálů nebo hodinky lze spárovat s brýlemi pro noční vidění.
V oficiálním prodeji jsou dvě barevné možnosti (šedá, zelená).
